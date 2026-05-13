Почина звездата от "Кървав спорт" Доналд Гиб

Американският актьор Доналд Гиб почина на 71-годишна възраст. Синът му, Травис, потвърди новината пред TMZ. Гиб почина на 71 години след дълга битка със здравословни проблеми.
Синът на актьора отбеляза, че баща му обичал Господ, семейството, приятелите и феновете си. Той помоли почитателите да се молят за актьора и да не безпокоят семейството му през този труден момент.
Гиб е най-известен с ролята си на Рей Джаксън в „Кървав спорт“. Филмографията му включва над 70 филма, включително „Ханкок“, „Скейтбордисти“, „Мъже на закона“, „Досиетата Х“, „Квантов скок“, „Отборът А“, „Утре идва днес“ и „Рицарят ездач“.
