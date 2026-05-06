На 87 г. почина Тед Търнър

Основателят на съвременната новинарска телевизия и създател на CNN Тед Търнър почина на 87-годишна възраст, съобщава bnr.bg.

Тед Търнър създаде CNN през 1980 г., като направи революция в начина, по който Америка и светът получаваха новини, а след това се превърна в един от най-изтъкнатите бизнес лидери и филантропи на своето време.

Дързък и рисков играч, Търнър допринесе за преобразуването на телевизионната индустрия в края на 20-ти век.

Той също така се прослави със зрелищни бизнес сделки, собствеността си върху професионални спортни клубове, брака си с актрисата Джейн Фонда, ръководството си на конкурентен яхтен отбор и отдадеността си към благотворителни и екологични каузи.

Роден в Синсинати, Охайо, през ноември 1938 г., Робърт Едуард "Тед" Търнър III посещава военно училище в Тенеси, а след това учи в университета Браун, но е изключен преди да се дипломира.

Търнър поема западащия семеен рекламен бизнес, след като баща му, отчаян от финансови проблеми, се самоубива.

След като купува редица радиостанции, придобиването на затруднена финансово телевизия в Атланта през 1970 г. е първата стъпка на Търнър в телевизията.

Десет години по-късно тя се превръща във флагман на неговата национална мрежа "Търнър Броудкастинг Систем", печалбите от която той инвестира в стартирането на CNN.

CNN стартира през 1980 г. като първата 24-часова кабелна новинарска мрежа, набирайки популярност в САЩ, а по-късно и в международен план.

Стартирането се случи в момент, когато зрителите преминаваха от ефирното към кабелното телевизионно излъчване, и CNN се превърна в ключов източник на новини по време на войната в Персийския залив през 1990-1991 г., като осигуряваше обширно пряко отразяване чрез сателитна технология.

Успехът на CNN вдъхнови създаването на други 24-часови новинарски канали, сред които Fox News – на дългогодишния съперник на Търнър Рупърт Мърдок, MSNBC и безброй други телевизионни новинарски канали по целия свят.

Дълги години една от основните водещи на международните новини на CNN от Атланта беше и българската журналистка Ралица Василева.