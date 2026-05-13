Ергенът Марин се влюби в магаре с разюздано поведение

Нова "тежка" конкуренция за сърцето на младия доктор Марин се появи на финалната права на романтичното риалити "Ергенът". След драматични вътрешни колебания в последния епизод, той най-сетне срещна истинската любов и заяви, че е готов да се прибере с нея вкъщи. Голямата изненада е, че не става дума не за красива жена, а за... магаренце с разюздано поведение, пише dir.bg.

Двамата се влюбиха от пръв поглед по време на среща-сафари, на която Марин заведе трите финалистки от харема си - Михаела, Бубето и упоритата Нурджан. Дамите обаче бързо се усетиха излишни в компанията, когато буйният Йори атакува директно къдрокосия ерген.

Магаренцето се впусна в преследване на доктора, като недвусмислено търсеше физическа близост и използваше всеки миг невнимание, за да се опита да го ухапе. И докато момичетата бяха искрено ужасени от опитите за "любовна игра" на дългоухия ухажор, Марин веднага усети "клик".

"Йори е доста агресивен. Със сигурност днес той е най-голямата конкуренция за сърцето му и е пример за това как да преследваш до край целите си", заключи синеоката актриса Любомира, докато магарето се опитваше да се сгуши в обятията на младия Аполон. След като животното се опита да оближе обекта на желанията си и да го съблече със зъби, във въодушевлението си го ухапа не на шега по апетитния бицепс.

Вместо да се разсърди обаче ергенът отправи палава заплаха към ухажора "Ей, ще те плясна по дупето!" и анонсира, че е готов да прибере Йори и в дома си в България. Амбициозната Нурджан обаче за пореден път не се отказа и не отстъпи пред силната конкуренция и побърза да влезе в ролята на медицинска сестра и да полекува травмата на Марин.