Ергенът Марин се влюби в магаре с разюздано поведение

13 Май, 2026 09:42 1 605 13

"Йори е доста агресивен.", заяви Любомира

Кадър: bTV
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Нова "тежка" конкуренция за сърцето на младия доктор Марин се появи на финалната права на романтичното риалити "Ергенът". След драматични вътрешни колебания в последния епизод, той най-сетне срещна истинската любов и заяви, че е готов да се прибере с нея вкъщи. Голямата изненада е, че не става дума не за красива жена, а за... магаренце с разюздано поведение, пише dir.bg.

Двамата се влюбиха от пръв поглед по време на среща-сафари, на която Марин заведе трите финалистки от харема си - Михаела, Бубето и упоритата Нурджан. Дамите обаче бързо се усетиха излишни в компанията, когато буйният Йори атакува директно къдрокосия ерген.

Магаренцето се впусна в преследване на доктора, като недвусмислено търсеше физическа близост и използваше всеки миг невнимание, за да се опита да го ухапе. И докато момичетата бяха искрено ужасени от опитите за "любовна игра" на дългоухия ухажор, Марин веднага усети "клик".


"Йори е доста агресивен. Със сигурност днес той е най-голямата конкуренция за сърцето му и е пример за това как да преследваш до край целите си", заключи синеоката актриса Любомира, докато магарето се опитваше да се сгуши в обятията на младия Аполон. След като животното се опита да оближе обекта на желанията си и да го съблече със зъби, във въодушевлението си го ухапа не на шега по апетитния бицепс.

Вместо да се разсърди обаче ергенът отправи палава заплаха към ухажора "Ей, ще те плясна по дупето!" и анонсира, че е готов да прибере Йори и в дома си в България. Амбициозната Нурджан обаче за пореден път не се отказа и не отстъпи пред силната конкуренция и побърза да влезе в ролята на медицинска сестра и да полекува травмата на Марин.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Щом се

    12 0 Отговор
    Обичат младите дано се вземат

    09:46 13.05.2026

  • 2 Сталин

    17 1 Отговор
    Ергенът Марин е много стабилен,и магаре да го качи ,няма да мръдне

    09:47 13.05.2026

  • 3 Сталин

    12 0 Отговор
    А ергенките му завиждат на ергена Марин

    09:48 13.05.2026

  • 4 лют пипер

    4 2 Отговор
    Предпочитам Михаела да е с разюздано поведение.

    09:50 13.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Извратеняци

    4 1 Отговор
    Марин е изнас Магаренцето. Вижде го горкото в каква беззащитна поза е!

    09:59 13.05.2026

  • 7 дядо поп

    12 0 Отговор
    Иди после и кажи , че не е Джендьо. Толкова моми , той в магарето се влюбил.

    Коментиран от #9

    09:59 13.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Марко

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "дядо поп":

    Моми моми ,ама и ти кат ми видиш тескерето ще се влюбиш

    11:05 13.05.2026

  • 10 Жорко

    4 1 Отговор
    Пародия на простотията,аз не съм гледал и един епизод,но само с коментарите и новините които изказват за предаването ми е ясно.

    Коментиран от #11

    12:16 13.05.2026

  • 11 Борко

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Жорко":

    Да те поправя!
    Може би от автокоректора се е получило...
    Не Пародия, а Парад на простотията!

    12:50 13.05.2026

  • 12 дидо

    1 0 Отговор
    ма са кой кого такова....ми е любопитно

    20:32 13.05.2026

  • 13 ганю

    1 0 Отговор
    хем да е палава и игрива
    хем да го гепа за мамула

    00:10 14.05.2026