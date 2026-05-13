Aмал и Джордж Клуни покориха Лондон с класа и стил (ВИДЕО)

Амал Клуни и Джордж Клуни отново доказаха, че са сред най-елегантните двойки в светския елит, след като впечатлиха гостите на бляскаво благотворително събитие в Лондон, пише marica.bg.

Поводът бе 50-годишнината на King’s Trust, където двамата се появиха в безупречни визии. Амал бе въплъщение на изтънчеността в елегантна рокля, която подчертаваше фигурата ѝ и излъчваше класа.

До нея Джордж Клуни заложи на класически костюм – изчистен, но изключително стилен избор, който още веднъж показа защо е символ на мъжката елегантност.

Събитието събра редица известни личности, сред които Род Стюарт и Крал Чарлз III, което допълнително подчерта значимостта на вечерта.

С всяка своя поява Амал Клуни и Джордж Клуни затвърждават статута си на двойка, която съчетава стил, класа и естествено излъчване – комбинация, която рядко остава незабелязана.