Актьорът Майкъл Пенингтън от "Междузвездни войни: Завръщането на джедаите" почина на 82 г.

11 Май, 2026 17:31

Актьорът се посвещава предимно на играта в театъра и особено в произведенията на Шекспир

Кадър: Lucasfilm / Disney
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британският актьор Майкъл Пенингтън, известен с дългогодишната си работа в шекспировия театър и с участието си във филма „Междузвездни войни: Епизод VI – Завръщането на джедаите“, е починал на 82-годишна възраст, съобщава The Telegraph.

В шестия епизод на сагата „Междузвездни войни“ Пенингтън изигра Моф Тиаан Джерджерод – имперски адмирал, ръководещ строежа на втората „Звезда на смъртта“. Макар ролята му да не е сред централните във филма, тя остава едно от най-разпознаваемите му участия на голям екран.

Актьорът обаче изгражда репутацията си основно в театъра и по-специално с интерпретациите си на произведенията на Уилям Шекспир. Той е сред водещите имена на Кралската шекспирова трупа и посвещава голяма част от кариерата си на класическия репертоар.

През 1980 г. Пенингтън отказва главна роля редом до Мерил Стрийп във филма „Жената на френския лейтенант“, за да изиграе Хамлет на сцената на Кралската шекспирова трупа. По-късно актьорът заявява, че не е могъл да се откаже от ролята, която определя като „една от големите награди“ в професията. Впоследствие мястото му във филма е заето от Джеръми Айрънс, а продукцията получава пет номинации за наградите „Оскар“.

Освен сценичната си дейност, Майкъл Пенингтън има и редица телевизионни участия. Сред тях са сериалите „Ендевър“, „Отец Браун“, „Безмълвен свидетел“ и „Отгледани от вълци“. През 1987 г. той изпълнява и ролята на Шерлок Холмс в телевизионния филм „Завръщането на Шерлок Холмс“.

В киното Пенингтън участва още във филма „Хамлет“ от 1969 г. на режисьора Тони Ричардсън, както и в биографичната драма „Желязната лейди“.

Майкъл Пенингтън е роден през 1943 г. в Кеймбридж. Завършва колежа „Тринити“ към Университета в Кеймбридж, а интересът му към актьорството се заражда още като ученик, след като гледа британския актьор Пол Роджърс в ролята на Хамлет.


