Почина Шантал Нобел - звездата от „Шатовалон“

6 Май, 2026 08:39 1 962 17

  • шантал нобел-
  • актриса-
  • почина-
  • шатовалон

Актрисата е починала на 77-годишна възраст

Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Френската актриса Шантал Нобел, превърнала се в емблема на телевизионните продукции през 80-те години, е починала на 77-годишна възраст. Новината бележи края на един живот, в който славата и трагедията вървят ръка за ръка, пише marica.bg.

Нобел остава в историята с ролята си на адвокатката Флоранс Берг в Шатовалон – продукция, често определяна като „френския Далас“. Сериалът се превръща в истински феномен, събирайки милиони зрители и налагайки нов стандарт за телевизионни драми във Франция.

Силното ѝ екранно присъствие, запомнящият се стил и харизмата ѝ я превръщат в една от най-разпознаваемите актриси на своето време.

В разгара на кариерата си Нобел преживява тежък инцидент. По време на пътуване с певеца Саша Дистел, който шофира спортен автомобил, актрисата попада в катастрофа, оставила трайни последици.

След инцидента лекарите дават тежка прогноза за здравето ѝ. Въпреки усилията за възстановяване, тя никога не се завръща към актьорството, а вторият сезон на „Шатовалон“ така и не се реализира.

След трагедията Шантал Нобел се оттегля от публичния живот и избира уединението. В редки свои изяви тя подчертава, че е намерила вътрешен мир, въпреки изпитанията.

С подкрепата на съпруга си, тя успява да изгради нов живот далеч от сцената, макар и с ограниченията, наложени от травмите.

Шантал Нобел остава в паметта на публиката като символ на една епоха – актриса с бляскаво бъдеще, прекъснато твърде рано, но оставило трайна следа в телевизионната история.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Вече пораснал

    19 2 Отговор
    Като дете бях влюбен в нея, сега като гледам не е красавица но определено я гледах с възхищение.

    Коментиран от #5, #9

    08:49 06.05.2026

  • 3 12340

    16 1 Отговор
    Мир на праха и.

    08:55 06.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 пенсионер от Варна

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Вече пораснал":

    помня златното синджирче около нежната й талийка !

    Коментиран от #8

    08:58 06.05.2026

  • 6 Правя го защото

    2 11 Отговор
    От комунетата по голями лицемери няма на този свят 🥳🥳🥳🐐😅🤭

    09:00 06.05.2026

  • 7 Хубави спомени

    20 2 Отговор
    Песента от филма има емоционално въздействие, връща ме в онези безгрижни години изпълнени с трепет и вълнения.

    09:00 06.05.2026

  • 8 Стар Вълк

    13 2 Отговор

    До коментар #5 от "пенсионер от Варна":

    Помня как я метна на плота и обсипа с целувки. Беше толкова женствена и естествено секси, мечтаех да съм на неговото място.

    09:05 06.05.2026

  • 9 Механик

    27 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вече пораснал":

    Напротив. Жената е красива точно като една естествена жена. Без патешки джуки, без "латино-дупе", силикон и пр.
    Нека почива в мир. Прекрасна актриса беше.

    09:08 06.05.2026

  • 10 Механик

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пуслер капут":

    Ако не си няккаъв изкуствен бот, а си човек, горещо ще ти препоръчам да си лекуваш обсесията, защото наблюдавам, че силно прогресира.
    Разбери, че нас не ни мъчиш. Ни сме ти свикнали. Обаче мъчиш себе си, а вероятно и близките си (ако имаш. което е съмнително)

    09:11 06.05.2026

  • 11 мъкаааа

    13 2 Отговор
    Лека й пръст на г-жа Нобел!

    09:13 06.05.2026

  • 12 Шантал

    11 1 Отговор
    Имаше излъчването на истинска жена, не като сегашните шимпанзета!

    09:41 06.05.2026

  • 13 Малка тъща в прерията

    0 4 Отговор
    По времето на соца, този сериал беше популярен като "Тошевалон", а вестника като "Тъпеш".

    09:53 06.05.2026

  • 14 Кико

    5 1 Отговор
    Бог да я прости.

    09:55 06.05.2026

  • 15 Дзак

    0 0 Отговор
    Някак си сме го пропуснали!

    Коментиран от #16

    10:01 06.05.2026

  • 16 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дзак":

    Не можехме да се сравняваме с тези хора.

    10:03 06.05.2026

  • 17 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    Лека и пръст на жената ,като дете си го спомням по смътно сериала бях по малка ,песента ми харесваше я въртяха често по радиото .Тази резиденция по скоро се води не е точно замък е на 30 км.от Париж отворено е за тържества сватби с записване Château de Mauvières се казва ,някой по романтични с пари могат да направят резервация си направят сватбеното тържество тук няма да останат разочеровани.

    10:32 06.05.2026