Финландия и Гърция очаквано се класираха за финала на "Евровизия 2026"

13 Май, 2026 06:42 4 903 36

  • евровизия 2026-
  • финалисти

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Музикалният конкурс "Евровизия" се завърна със зрелищно шоу за своето 70-то издание. Въпреки скандалите, които съпътстваха месеците преди началото на надпреварата заради участието на Израел, милиони зрители проследиха с интерес и очакване първия полуфинал, който се състоя снощи в зала "Винер Щатхале" във Виена, пише dir.bg.

В него се включиха изпълнители от 15 държави, като след гласуване от страна на зрители и жури, 10 от тях получиха шанса да продължат напред към финала. Очаквано основните фаворити за победата тази година - Гърция и Финландия, първи бяха зарадвани с новината, че отиват на финала на 16 май.

Заедно с тях напред продължават още Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша.

Освен полуфиналистите, на сцената пяха и представителите на Германия и Италия, но те не бяха включени в гласуването, защото вече са класирани за финала като част от голямата четворка. Водещи на тазгодишния конкурс са Виктория Сваровски и Михаел Островски.

Бългaрският представител на "Евровизия" - DARA и песента ѝ "Bangaranga", ще дадат началото на втория полуфинал, който ще се състои на 14 май. Тя вече успя да впечатли не само с песента си, но и с екстравагантната си визия, вдъхновена от българските кукери, с която мина по тюркоазения килим.

В интервю за "Индипендънт" DARA обеща да се бори за победата с всички сили, но добави, че истинската ѝ цел е България да бъде забелязана. "Ние сме малка страна с необятна културна душевност - древна, сложна и упорита в най-хубавия смисъл на думата. Притежаваме музикално наследство и светът едва се е докоснал до него", каза DARA пред британското издание, цитирана от БТА.

"Ако Bangaranga успее да бъде тази песен, която ще накара някой в Манчестър, Единбург или Брайтън да извади телефона си и да потърси информация за България - за музиката ни, за морето ни, за литературата или за хората ни - тогава аз ще съм постигнала нещо значимо", добави тя.

Пред медията тя не пропусна да припомни за престижното второ място, до което нейният близък приятел Кристиян Костов достигна през 2017 г., добавяйки, че постижението му е зарадвало много хора у нас. Самият той също ще се изяви на финала на музикалната надпревара в събота.

Малко преди началото на тазгодишното издание на "Евровизия" във Виена, още три държави обявиха бойкот на музикалната надпревара. Телевизиите на Испания, Ирландия и Словения заявиха, че няма да излъчват конкурса, а решението им е провокирано от участието на Израел. Исландия и Нидерландия решиха да се оттеглят по същата причина, но заявиха, че ще излъчат програмата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ерос Самацоти

    15 4 Отговор
    Чамангаранга.

    07:04 13.05.2026

  • 2 Тото 1 и Тото 2

    43 3 Отговор
    Трябва ли да изглеждаш като Изрод , Мутант , Психопат , Шизофреник , Педал , Гей , Изкукуригал , Хахо , за да участваш , че и да спечелиш такъв конКУРс ?

    Коментиран от #4

    07:04 13.05.2026

  • 3 Мдааа

    41 2 Отговор
    Гръцката "песен" е много дебилна и п.е.д.а.л.с.к.а има пълни шансове да спечели по извратените критерии на Гейровизия!

    07:08 13.05.2026

  • 4 ааааа

    26 4 Отговор

    До коментар #2 от "Тото 1 и Тото 2":

    Разбира се, това е първото условия. И също така - да не можеш да пееш. С други думи конкурс за извратенящина, безвкусица и антимузика. Само за слепите и глухите - ни да чуят ни да видят тая гнусота.

    07:17 13.05.2026

  • 5 Двуок ЦИКЛОП

    23 0 Отговор
    Тигри , зайци , кокошки , коне
    Различни породи Жени и Мъже !

    07:21 13.05.2026

  • 6 баба ЯГА

    17 4 Отговор
    БезДАРна ли е ДАРА , че се гласи да участва в този извратен консурс ?

    07:26 13.05.2026

  • 7 Жаба Кикерица

    31 4 Отговор
    Защо от един нормален фестивал в миналото , в последните години този конкурс се изроди в най-отвратителна и просташка посока ?
    Това не е ли символ в каква посока върви новата , либерална и "модерна" ЕВРОПА ?

    07:30 13.05.2026

  • 8 УнгуТилски ТронгоТап

    24 4 Отговор
    Ако някой иска да повърне , а не може , нека да гледа Евровизия !

    Коментиран от #10

    07:31 13.05.2026

  • 9 Еро Самацоти

    4 3 Отговор
    Чалмангаранга.
    Правопис учи на гуглата чатът жипиаз.

    07:31 13.05.2026

  • 10 Ролан

    17 2 Отговор

    До коментар #8 от "УнгуТилски ТронгоТап":

    Помага и при трудно изхождане 😆

    07:37 13.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 по-спокойно

    21 3 Отговор

    До коментар #11 от "Будител":

    Винаги ли докато си отвориш очите и започваш да плюеш по българите? Нищо ни няма на нас, просто сме успели да запазим нормалността си. Гледах снощи това позорище и издържах точно до третата песен, след което смених канала. Извинявай, ама нашите линейки вият много по-хубаво. При откриването ни разказаха историята на двама влюбени млади мъже, които остаряваха заедно с Евровизия. Накря единият умря и другият остана да си я гледа сам. Но в един момент се появи духът на другия, за да му каже, че никога няма да бъде сам. Много мило, ама защо това не се случи между мъж и жена, а между розови понита? След откриването излязоха някакви кривящи се и виещи същества, които докато ги гледаш и слушаш никога не би се досетил, че пеят. Това е парад на лудостта и изратеността, а българите сме си много добре, защото не желаем да ни вкарват в подобна крещяща психиатрия.

    Коментиран от #14, #17, #18

    08:08 13.05.2026

  • 13 Улав

    11 4 Отговор

    До коментар #11 от "Будител":

    Не те слуша главата

    08:13 13.05.2026

  • 14 Хайде сега

    5 14 Отговор

    До коментар #12 от "по-спокойно":

    Забрави как до вчера се кълчеше в чалготеката под ритмите на Азис и разни други 😆

    Коментиран от #16, #35

    08:18 13.05.2026

  • 15 Готин Джендър

    13 3 Отговор
    Даже аз не си правя труда да следя Евровизия. Толкова е пропаднала в политкоректността, че не е останало никакво изкуство! Това да разрешат на Израел да участва заби последния пирон в ковчега на този пропаднал конкурс!

    Коментиран от #20

    08:22 13.05.2026

  • 16 да де, ама

    10 7 Отговор

    До коментар #14 от "Хайде сега":

    в чалготеката отиваш и си плащаш сметката сам. А в случая България, разбирай всички ние, е хвърлила повече от четвърт милион евро, за да отиде Дара да се кълчи между други кълчещи се на фона на бойкота на 5 европейски държави и на фона на протестите срещу участието на една неевропейска държава, която от трета година извършва геноцид. И как сравняваш едното с другото?

    Коментиран от #34

    08:24 13.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Будител

    7 7 Отговор
    И аз съм против всякакви евро..йски простотии. Музиката си е музика . И аз не харесвам Азис , Бони , Джони , Фикита микита ..., но те си съществуват въпреки моето мнение. Много българи не знаят кой е Боримечката , Левски, Ботев , Вазов и Славейков , но са поставили на пиедестал Азис и другите горе изброени. Дара си е едно талантливо младо момиче и не заслужава такова плюене. Участито в този конкурс не ни прави ( нас всичките българи ) ге..йове и травестити . Проблемът тепърва предстои , когато в училищните програми вкарат както в Германия , например , двама г..е..я да обесняват и показват как се прави се ..кс м/у мъже. Там е разковничето, Образованието .

    08:46 13.05.2026

  • 20 Будител

    4 9 Отговор

    До коментар #15 от "Готин Джендър":

    Къв ти е на тебе проблема с политкоректността?
    Защо да не участва Израел? ? Защо да не Участва Русия ? А Украйна може???? А зеленски е евреин бе.

    08:55 13.05.2026

  • 21 Хейт

    7 2 Отговор
    Нашата пародия на песен ще спечели ,първо място но от последното към първото . Като гледах коментарите в соц мрежите само жени я харесват , има и такива които я плюят. В едно заведение по един канал почна една нейна песен , Онче Бонче, и няколко човека шефе я пусни канал с нормална музика. И собственика смени канала , а няколко кифли само се огледаха и да кажат нещо но се отказаха . Чух ги как казаха тези не разбират от музика .На кое се засмях и казах ,че това ако е музика.

    08:55 13.05.2026

  • 22 Лорд Музика

    8 1 Отговор
    На тази от любопитство реших да чуя нещо от нея . Не става някакви смешни текстове нещо като музика . Харесвам поп музика но в последните години нищо не става от нея .

    08:58 13.05.2026

  • 23 Злоба

    7 2 Отговор
    Пародия на конкурс за музика.

    09:01 13.05.2026

  • 24 Будител

    10 0 Отговор
    Вие пишете без дори да четете. В Европа много , ама много хора , не знаят почти нищо за България . Да не говорим за останалите от други континенти. Нямате си на идея колко много хора в Европа , дори и политици , мислят че Букурещ е столица на България. Дори няколко пъти са ме питали - България в Румъния ли е ? За Вас може да е странно , смешно , глупаво.
    ..но е факт

    Коментиран от #30

    09:04 13.05.2026

  • 25 Хейт

    7 2 Отговор
    Какво да ви кажа хора - няма такава гнусотия! Чист сатанизъм! Песните нямаха нито мелодия, нито пеене, нищо. Аз единствено запомних тази на естонките. Докато си вървя по улицата изведнъж се усетих, че си я тананикам. Естествено, тях ги прецакаха, ама всички сатанисти се класираха! Имах си хас Израел да не е на финал - то хората толкоз ги обичат :)

    09:06 13.05.2026

  • 26 Ако

    1 1 Отговор
    Участваше Каркоров ,всички по горе коментари щяха да са точни

    09:34 13.05.2026

  • 27 Ромлянин

    5 0 Отговор
    Следващия път и ние ще участваме с песента Банго Банго

    09:37 13.05.2026

  • 28 Варна

    4 1 Отговор
    Ама че бездарно изпълнение!- А аз си мислех, че срама ще е изцяло наш предвид на това с какво ще участваме.

    09:37 13.05.2026

  • 29 Политкоректен

    3 1 Отговор
    Това, което мога да кажа по въпроса е: щом са те дисквалифицирали на този псевдоконкурс, значи наистина си талантлив. Сега ще отида да прослушам внимателно всички отпаднали песни, сигурно са най-добрите. Ще чуя и тази на Естония, щом хората по-долу я харесват.

    10:01 13.05.2026

  • 30 ами,

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Будител":

    Това са ограничени хора-коне с капаци.Има ги навсякъде.Наскоро в Гърция се заговорихме с възрастен гръг.Питахме се взаимно какво знаем едни за други като туристи и посещаемост.Изброи доста наши градова и курорти.Ние също изброихме местата посетени от нас в Гърция.Казахме му,че не сме били в столицата Атина.Той каза,че има много гърци които никога не са посещавали Атина.Та има различни хора това,че някой си в Западна Европа не знае къде е България говори само за него.Това нас не би трябвало да ни засяга изобщо защото ние българите сме най-старата европейска държава-това им кажете.

    11:16 13.05.2026

  • 31 Мнение

    1 4 Отговор
    Евровизия е общ културен проект, който: свързва държавите чрез музика; насърчава сътрудничество между националните телевизии; създава „приятелска“ конкуренция, вместо политическо съперничество.

    11:55 13.05.2026

  • 32 Реалист

    1 4 Отговор
    Евровизия насърчава културно разнообразие (различни езици, стилове и идентичности); толерантност и включване; европейско (и международно) културно сътрудничество; артистична свобода и шоу формат.

    11:57 13.05.2026

  • 33 „Шоу фактор“, не само музика

    1 4 Отговор
    Хората не гласуват само за песен, а и за: сценично представяне, харизма на изпълнителя, послание или образ.

    11:59 13.05.2026

  • 34 Я виж ти...

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "да де, ама":

    "...срещу участието на една неевропейска държава, която от трета година извършва геноцид." И ти не знаеш дали те сърби или те боли... Воят, че някой "извършвал геноцид", а всъщност редуцира бройката на ислямския башибозук (много ли ти е мъчно за него?!?), идва точно от средите, организиращи Евровизия във вида, който уж хич не харесваш...

    16:57 13.05.2026

  • 35 Моите искрени и дълбоки съболезнования

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хайде сега":

    за всички, за които единствената алтернатива на този "конкурс" и натрапените "таланти" като БEЗдapчето са чалготеките, азис, бониту, софчиту и вся остальная чалгоcвoлоч...

    17:17 13.05.2026

  • 36 ЛевРо

    3 0 Отговор
    Земята е обърнала осите си, явно - не се търси текст, не се търси мелодия - търси се визия само и единствено, пълна плеймет-ска тъпотия /навремето тези ги наричахме по друг начин, непристоен/. Тук приключваме с надпреварата. Евровизия вече е Еврогавра. Освен това, тук се включват и стани, които изобщо не са в Европа - публичен флирт ли е това вече. Старите държави се оказаха клоаката на Земята.

    23:37 13.05.2026