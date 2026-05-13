Финландия и Гърция очаквано се класираха за финала на "Евровизия 2026"

Музикалният конкурс "Евровизия" се завърна със зрелищно шоу за своето 70-то издание. Въпреки скандалите, които съпътстваха месеците преди началото на надпреварата заради участието на Израел, милиони зрители проследиха с интерес и очакване първия полуфинал, който се състоя снощи в зала "Винер Щатхале" във Виена, пише dir.bg.

В него се включиха изпълнители от 15 държави, като след гласуване от страна на зрители и жури, 10 от тях получиха шанса да продължат напред към финала. Очаквано основните фаворити за победата тази година - Гърция и Финландия, първи бяха зарадвани с новината, че отиват на финала на 16 май.

Заедно с тях напред продължават още Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша.

Освен полуфиналистите, на сцената пяха и представителите на Германия и Италия, но те не бяха включени в гласуването, защото вече са класирани за финала като част от голямата четворка. Водещи на тазгодишния конкурс са Виктория Сваровски и Михаел Островски.

Бългaрският представител на "Евровизия" - DARA и песента ѝ "Bangaranga", ще дадат началото на втория полуфинал, който ще се състои на 14 май. Тя вече успя да впечатли не само с песента си, но и с екстравагантната си визия, вдъхновена от българските кукери, с която мина по тюркоазения килим.

В интервю за "Индипендънт" DARA обеща да се бори за победата с всички сили, но добави, че истинската ѝ цел е България да бъде забелязана. "Ние сме малка страна с необятна културна душевност - древна, сложна и упорита в най-хубавия смисъл на думата. Притежаваме музикално наследство и светът едва се е докоснал до него", каза DARA пред британското издание, цитирана от БТА.

"Ако Bangaranga успее да бъде тази песен, която ще накара някой в Манчестър, Единбург или Брайтън да извади телефона си и да потърси информация за България - за музиката ни, за морето ни, за литературата или за хората ни - тогава аз ще съм постигнала нещо значимо", добави тя.

Пред медията тя не пропусна да припомни за престижното второ място, до което нейният близък приятел Кристиян Костов достигна през 2017 г., добавяйки, че постижението му е зарадвало много хора у нас. Самият той също ще се изяви на финала на музикалната надпревара в събота.

Малко преди началото на тазгодишното издание на "Евровизия" във Виена, още три държави обявиха бойкот на музикалната надпревара. Телевизиите на Испания, Ирландия и Словения заявиха, че няма да излъчват конкурса, а решението им е провокирано от участието на Израел. Исландия и Нидерландия решиха да се оттеглят по същата причина, но заявиха, че ще излъчат програмата.