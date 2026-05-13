Финландия и Гърция очаквано се класираха за финала на "Евровизия 2026"

Музикалният конкурс "Евровизия" се завърна със зрелищно шоу за своето 70-то издание. Въпреки скандалите, които съпътстваха месеците преди началото на надпреварата заради участието на Израел, милиони зрители проследиха с интерес и очакване първия полуфинал, който се състоя снощи в зала "Винер Щатхале" във Виена, пише dir.bg.
В него се включиха изпълнители от 15 държави, като след гласуване от страна на зрители и жури, 10 от тях получиха шанса да продължат напред към финала. Очаквано основните фаворити за победата тази година - Гърция и Финландия, първи бяха зарадвани с новината, че отиват на финала на 16 май.
Заедно с тях напред продължават още Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша.
Освен полуфиналистите, на сцената пяха и представителите на Германия и Италия, но те не бяха включени в гласуването, защото вече са класирани за финала като част от голямата четворка. Водещи на тазгодишния конкурс са Виктория Сваровски и Михаел Островски.
Бългaрският представител на "Евровизия" - DARA и песента ѝ "Bangaranga", ще дадат началото на втория полуфинал, който ще се състои на 14 май. Тя вече успя да впечатли не само с песента си, но и с екстравагантната си визия, вдъхновена от българските кукери, с която мина по тюркоазения килим.
В интервю за "Индипендънт" DARA обеща да се бори за победата с всички сили, но добави, че истинската ѝ цел е България да бъде забелязана. "Ние сме малка страна с необятна културна душевност - древна, сложна и упорита в най-хубавия смисъл на думата. Притежаваме музикално наследство и светът едва се е докоснал до него", каза DARA пред британското издание, цитирана от БТА.
"Ако Bangaranga успее да бъде тази песен, която ще накара някой в Манчестър, Единбург или Брайтън да извади телефона си и да потърси информация за България - за музиката ни, за морето ни, за литературата или за хората ни - тогава аз ще съм постигнала нещо значимо", добави тя.
Пред медията тя не пропусна да припомни за престижното второ място, до което нейният близък приятел Кристиян Костов достигна през 2017 г., добавяйки, че постижението му е зарадвало много хора у нас. Самият той също ще се изяви на финала на музикалната надпревара в събота.
Малко преди началото на тазгодишното издание на "Евровизия" във Виена, още три държави обявиха бойкот на музикалната надпревара. Телевизиите на Испания, Ирландия и Словения заявиха, че няма да излъчват конкурса, а решението им е провокирано от участието на Израел. Исландия и Нидерландия решиха да се оттеглят по същата причина, но заявиха, че ще излъчат програмата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ерос Самацоти
07:04 13.05.2026
2 Тото 1 и Тото 2
Коментиран от #4
07:04 13.05.2026
3 Мдааа
07:08 13.05.2026
4 ааааа
До коментар #2 от "Тото 1 и Тото 2":Разбира се, това е първото условия. И също така - да не можеш да пееш. С други думи конкурс за извратенящина, безвкусица и антимузика. Само за слепите и глухите - ни да чуят ни да видят тая гнусота.
07:17 13.05.2026
5 Двуок ЦИКЛОП
Различни породи Жени и Мъже !
07:21 13.05.2026
6 баба ЯГА
07:26 13.05.2026
7 Жаба Кикерица
Това не е ли символ в каква посока върви новата , либерална и "модерна" ЕВРОПА ?
07:30 13.05.2026
8 УнгуТилски ТронгоТап
Коментиран от #10
07:31 13.05.2026
9 Еро Самацоти
Правопис учи на гуглата чатът жипиаз.
07:31 13.05.2026
10 Ролан
До коментар #8 от "УнгуТилски ТронгоТап":Помага и при трудно изхождане 😆
07:37 13.05.2026
12 по-спокойно
До коментар #11 от "Будител":Винаги ли докато си отвориш очите и започваш да плюеш по българите? Нищо ни няма на нас, просто сме успели да запазим нормалността си. Гледах снощи това позорище и издържах точно до третата песен, след което смених канала. Извинявай, ама нашите линейки вият много по-хубаво. При откриването ни разказаха историята на двама влюбени млади мъже, които остаряваха заедно с Евровизия. Накря единият умря и другият остана да си я гледа сам. Но в един момент се появи духът на другия, за да му каже, че никога няма да бъде сам. Много мило, ама защо това не се случи между мъж и жена, а между розови понита? След откриването излязоха някакви кривящи се и виещи същества, които докато ги гледаш и слушаш никога не би се досетил, че пеят. Това е парад на лудостта и изратеността, а българите сме си много добре, защото не желаем да ни вкарват в подобна крещяща психиатрия.
Коментиран от #14, #17, #18
08:08 13.05.2026
13 Улав
До коментар #11 от "Будител":Не те слуша главата
08:13 13.05.2026
14 Хайде сега
До коментар #12 от "по-спокойно":Забрави как до вчера се кълчеше в чалготеката под ритмите на Азис и разни други 😆
Коментиран от #16, #35
08:18 13.05.2026
15 Готин Джендър
Коментиран от #20
08:22 13.05.2026
16 да де, ама
До коментар #14 от "Хайде сега":в чалготеката отиваш и си плащаш сметката сам. А в случая България, разбирай всички ние, е хвърлила повече от четвърт милион евро, за да отиде Дара да се кълчи между други кълчещи се на фона на бойкота на 5 европейски държави и на фона на протестите срещу участието на една неевропейска държава, която от трета година извършва геноцид. И как сравняваш едното с другото?
Коментиран от #34
08:24 13.05.2026
19 Будител
08:46 13.05.2026
20 Будител
До коментар #15 от "Готин Джендър":Къв ти е на тебе проблема с политкоректността?
Защо да не участва Израел? ? Защо да не Участва Русия ? А Украйна може???? А зеленски е евреин бе.
08:55 13.05.2026
30 ами,
До коментар #24 от "Будител":Това са ограничени хора-коне с капаци.Има ги навсякъде.Наскоро в Гърция се заговорихме с възрастен гръг.Питахме се взаимно какво знаем едни за други като туристи и посещаемост.Изброи доста наши градова и курорти.Ние също изброихме местата посетени от нас в Гърция.Казахме му,че не сме били в столицата Атина.Той каза,че има много гърци които никога не са посещавали Атина.Та има различни хора това,че някой си в Западна Европа не знае къде е България говори само за него.Това нас не би трябвало да ни засяга изобщо защото ние българите сме най-старата европейска държава-това им кажете.
11:16 13.05.2026
34 Я виж ти...
До коментар #16 от "да де, ама":"...срещу участието на една неевропейска държава, която от трета година извършва геноцид." И ти не знаеш дали те сърби или те боли... Воят, че някой "извършвал геноцид", а всъщност редуцира бройката на ислямския башибозук (много ли ти е мъчно за него?!?), идва точно от средите, организиращи Евровизия във вида, който уж хич не харесваш...
16:57 13.05.2026
35 Моите искрени и дълбоки съболезнования
До коментар #14 от "Хайде сега":за всички, за които единствената алтернатива на този "конкурс" и натрапените "таланти" като БEЗдapчето са чалготеките, азис, бониту, софчиту и вся остальная чалгоcвoлоч...
17:17 13.05.2026
