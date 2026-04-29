Новини
Любопитно »
Искрен Пецов изгуби баща си проф. Петър Пецов (СНИМКА)

29 Април, 2026 12:58 826 2

  • искрен пецов-
  • петър пецов-
  • почина-
  • музикант-
  • психолог

Психологът и учен е издъхнал на 95-годишна възраст

Снимка: Facebook
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Проф. Петър Николов Пецов - бащата на Искрен Пецов, е починал, съобщи самият музикант в профила си в социалната мрежа.

Проф. Петър Пецов – психолог, доктор на науките и дългогодишен общественик, е издъхнал на 95-годишна възраст. Проф. Пецов е заемал редица ключови позиции: министър на просветата, ректор на Югозападен университет „Неофит Рилски“, директор на издателство „Народна просвета“. Носител е и на званието „Герой на социалистическия труд“, информира Шоу Блиц.

"Днес, на 95 години, в 7.30 ч почина моят баща Петър Николов Пецов. Професор, доктор на науките, психолог. Герой на социалистическия труд, министър на просветата, директор на издателство "Народна просвета", ректор на Югозападния университет "Неофит Рилски", прекрасен баща, грижовен дядо и изключително добър човек! Мир на праха му!!! Сбогом татко", пише Искрен Пецов в публикацията си.

Стотици изразиха своите съболезнования за загубата.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дедо Флашко

    1 0 Отговор
    Лека му пръст на човека!

    13:10 29.04.2026

  • 2 Софийски селянин,Пенсионер

    1 0 Отговор
    Бог да го прости,ама кой от нашето поколение особено мъжете ще доживее до тази достолепна възраст..

    13:47 29.04.2026