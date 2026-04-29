Искрен Пецов изгуби баща си проф. Петър Пецов (СНИМКА)

Проф. Петър Николов Пецов - бащата на Искрен Пецов, е починал, съобщи самият музикант в профила си в социалната мрежа.
Проф. Петър Пецов – психолог, доктор на науките и дългогодишен общественик, е издъхнал на 95-годишна възраст. Проф. Пецов е заемал редица ключови позиции: министър на просветата, ректор на Югозападен университет „Неофит Рилски“, директор на издателство „Народна просвета“. Носител е и на званието „Герой на социалистическия труд“, информира Шоу Блиц.
"Днес, на 95 години, в 7.30 ч почина моят баща Петър Николов Пецов. Професор, доктор на науките, психолог. Герой на социалистическия труд, министър на просветата, директор на издателство "Народна просвета", ректор на Югозападния университет "Неофит Рилски", прекрасен баща, грижовен дядо и изключително добър човек! Мир на праха му!!! Сбогом татко", пише Искрен Пецов в публикацията си.
Стотици изразиха своите съболезнования за загубата.
