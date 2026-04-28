Почина иконата на комиксите и легенда на Marvel Гери Конуей

28 Април, 2026 11:15 627 2

Конуей е създател на герои на Marvel като Наказателя и Чакала

Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американският автор на комикси Гери Конуей почина на 73-годишна възраст, съобщиха от Marvel.

„Гери беше огромна икона на комиксите, която оформи поп културата. Marvel изказва искрените си съболезнования на всички, които го познаваха и обичаха“, се казва в изявлението.

Конуей е роден в Бруклин на 10 септември 1952 г. Той пише дебютните си творби за Marvel и DC на 16-годишна възраст. До 1971 г. Конуей започва да работи по истории за супергеройските заглавия на Marvel Daredevil, Iron Man и The Incredible Hulk.

На 19 години Конуей започва да пише истории за поредицата комикси The Amazing Spider-Man, наследявайки бившия президент на Marvel Стан Лий. Смята се, че сюжетът му за брой 121, в който умира любовта на Питър Паркър, Гуен Стейси, е отбелязал края на „Сребърния век“ на американските комикси.

Конуей също така е създател на герои на Marvel като Наказателя и Чакала, а за DC той създава протежето на Батман Джейсън Тод и злодея Къри Крок.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

