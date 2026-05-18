Милошев: Българското домакинство на "Евровизия" ще бъде на нивото на австрийското

Българското домакинство на "Евровизия" ще бъде на нивото, на което беше австрийското, заяви министърът на културата Евтим Милошев в студиото на "Денят започва". DARA и Евтим Милошев в ефира на БНТ поставиха началото на идеята на младата изпълнителка за създаване на дом на артистите.
DARA: „Имам голяма мечта в България да създадем дом на артистите и да започнем да съществуваме като среда и като общество. Имам тази идея от вече 4 години и искам да помогна да създадем едно пространство. Тези пространства дават шанс на много хора, независимо с какви възможности, да се развиват.“
Евтим Милошев, министър на културата: „Когато DARA е патрон на една такава инициатива, тя има много добро начало и старт. Това е вдъхновение за цялата нация.“
Евтим Милошев - министър на културата: "Тази седмица Министерският съвет ще създаде организация за домакинството на България за "Евровизия". Имам вътрешна увереност, че България ще се справи изключително добре. Говорим за организацията на самия песенен конкурс – избор на място, сигурност, логистика, маркетинг и реклама. Българското домакинство на "Евровизия" ще бъде на нивото, на което беше австрийското."
Евтим Милошев - министър на културата: "България от зрител се превръща в сцена. Това е авторитетна платформа със 70-годишна традиция, която е прекрасна възможност за видимост на България, на българската култура и на българския талант на европейската и световната сцена."
Милошев коментира заявките на Пловдив, Варна и Бургас да бъдат домакини на конкурса догодина:
Евтим Милошев - министър на културата: „Безспорно столицата и възможностите, които град София предоставя, са водещи. Но това, което се случи вчера – трите големи града, които авторитетно и амбициозно заявиха интерес, говорим за Бургас, Пловдив и Варна – това е хубав знак. Смятам, че най-разумното е, както във всеки такъв процес, да се разгледат всички възможности, да се обмислят внимателно и тогава да се вземе окончателното решение.“
Евтим Милошев - министър на културата: "Цялата организация преминава през Българската национална телевизия, която е домакин. Ангажиментът на държавата е да създаде организация и да има много ясно разпределени отговорности между държавните институции и ангажираните структури."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 честен ционист
Коментиран от #6, #13, #96
09:16 18.05.2026
3 Kaлпазанин
09:16 18.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
" Не ме е страх от Министъра на Културата,
а от Културата на Министъра!" 🤔🤔🤔
Звучи сякаш е писано днес, нищо не се е променило ❗
Коментиран от #81
09:17 18.05.2026
6 Любопитен
До коментар #2 от "честен ционист":А бе какъв беше тоя ливанец дето пя за жалката ти държава бе, хейтърче?
Коментиран от #10
09:17 18.05.2026
7 Чичо Гошо
09:18 18.05.2026
8 Сталин
Коментиран от #28, #50
09:18 18.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 честен ционист
До коментар #6 от "Любопитен":Песента "Michelle" беше най-добрата , не си криви душата. Дори Биби го поздрави. Няма лошо, догодина София и Ганчо ще платят сметката за израелското домакинство.
Коментиран от #18, #20
09:19 18.05.2026
11 цербер
Коментиран от #39
09:20 18.05.2026
12 Гробар
09:20 18.05.2026
13 Гъркът
До коментар #2 от "честен ционист":Кеф ли ти прави да пишеш за материя която не разбираш? Не сме фалирали, ама ти отд3 да го знаеш?
Коментиран от #19
09:20 18.05.2026
14 на село
09:21 18.05.2026
15 Чичо Гошо
09:21 18.05.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Любопитен
До коментар #10 от "честен ционист":Тоя път да докарате някой палестинец да пее в София.
09:22 18.05.2026
19 честен ционист
До коментар #13 от "Гъркът":Виждал ли си Олимпийския стадион OAKA в Атина? Не е изплатен дори и на 10%. Нямат пари да ремонтират дори и фасадата. Руши се..
Коментиран от #22
09:23 18.05.2026
20 Сталин
До коментар #10 от "честен ционист":Със сигурност чфутите ще откраднат парите на държава догодина
09:24 18.05.2026
21 Маринов
Коментиран от #55
09:25 18.05.2026
22 Гъркът
До коментар #19 от "честен ционист":Аз съм го виждал, ти не вярвай на видеото дето си гледал.
09:25 18.05.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 центаджия
09:28 18.05.2026
25 Нерде
Коментиран от #54
09:29 18.05.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 койдазнай
Коментиран от #51
09:31 18.05.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Шокиран шекелджия на Оземпика
09:32 18.05.2026
30 Тома
09:32 18.05.2026
31 муцунка
Коментиран от #34
09:34 18.05.2026
32 хххх
09:36 18.05.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Любопитен
До коментар #31 от "муцунка":А варненци ще се поздравявате с банга ранга и в отговор ранга банга:)
Коментиран от #64
09:39 18.05.2026
35 ЕВАЛА
ТЕЗИ ДЪРЖАВИ ИМАТ СИЛАТА ДА НЕ ПОДДЪРЖАТ ЗЛОТО!
ГЕНОЦИДА НА израел ТРЯБВА ДА СПРЕ!
09:39 18.05.2026
36 Сталин
До коментар #28 от "Руската":А София на живо е още по ужасна ,защото на снимките не може да видиш калта праха и вековната мръсотия по улиците ,ама ти като не си видял свят и си живял цял живот в коптора,само като видиш около НДК там не е пипнато нищо от смъртта на Тодор Живков досега
Коментиран от #40
09:39 18.05.2026
37 хдххефбгфб
09:41 18.05.2026
38 Ужас
Коментиран от #43
09:42 18.05.2026
39 То може,
До коментар #11 от "цербер":Ама, ако е Дара и ако песента е на български, и ако не прилича на химн на дивашко племе, и ако изпълнителката и танцьорите й са чистички, сресани и не приличат на урунгели - няяяма награда!
09:42 18.05.2026
40 Там трябва всичко да се събори и да се
До коментар #36 от "Сталин":Построи Нова зала но то няма време за една година да стане.
09:43 18.05.2026
41 ООрана държава
09:43 18.05.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Той този много обича да си прави реклама
До коментар #38 от "Ужас":На гърба на данъкоплатците. Пошла реклама но все тая. Странно е че въпреки всичко пак цъфна в ефира.
09:47 18.05.2026
44 Тираджия
Коментиран от #48, #53
09:49 18.05.2026
45 българина
09:51 18.05.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Не знам друго
Коментиран от #52
09:54 18.05.2026
48 жужето си ти при това жуже в тир
До коментар #44 от "Тираджия":Идвате до гуша с тия нефео тъфотии.
09:54 18.05.2026
49 Мара подробната
09:55 18.05.2026
50 Жоро
До коментар #8 от "Сталин":Иди в гетата в Париж, в Берлин,ние сме китка пред тях.
09:59 18.05.2026
51 РЕАЛИСТ
До коментар #27 от "койдазнай":Шегуваш се, нали? Къде ти е тунела под Стара Планина? А в Австрия през Алпите в тунел след тунел. Вярно, плаща се за някои от тях, но който иска може да заобиколи някакви си 100-200 км обход
10:01 18.05.2026
52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #47 от "Не знам друго":Дори НЕ знаеш, че не е Чинга-чунга❗
Е наистина ни идваШ в повече ❗
Коментиран от #58
10:04 18.05.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Пешо
До коментар #25 от "Нерде":И испанците са били под арабско владение повече от нас, ама са добре, нали. Трябва да преодолеем това наследство и да разберем, че всичко зависи от нас. Не ни пречат нито евреите, нито рустаците, нито американците, нито ЕС. Не можеш да крещиш България на три морета и да си хвърлиш фаса на улицата.
Коментиран от #92
10:05 18.05.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Роки
10:07 18.05.2026
58 Даа!
До коментар #52 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Нещо за ирония, сарказъм да сте чули?
Коментиран от #65
10:11 18.05.2026
59 Перо
10:13 18.05.2026
60 Баба Гицка
10:14 18.05.2026
61 Кроасанга!!!
Коментиран от #66, #69
10:14 18.05.2026
62 Мощен удар
10:16 18.05.2026
63 Уникално
Коментиран от #74
10:16 18.05.2026
64 честен ционист
До коментар #34 от "Любопитен":Ти Ранга банга знаеш ли, какво означава?
10:17 18.05.2026
65 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #58 от "Даа!":Ами чували сме, дори ги използваме ❗
Ама в случая твоята ирония е придружена с две правилно изписани и една ГРЕШНО, което е част от иронията ти❗
10:17 18.05.2026
66 Друго си е да беше някоя
До коментар #61 от "Кроасанга!!!":Руска раzпоретина викаш.
10:18 18.05.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Българин
10:19 18.05.2026
69 Тимур
До коментар #61 от "Кроасанга!!!":Никъде на запад не съм виждал такова татуиране,както у нас. Кому ли да татуират Наполеон или друга историческа фигура. Само у нас ще видиш джуки и силикон. Правил съм си труда миналата година в Париж да гледам за джуки, имаше само една рускиня и даже с пола до над задните части, иначи нищо, никой
10:21 18.05.2026
70 Татуировките са демоде
10:31 18.05.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 ДАРА ГИ ЗАКОВА
За държавата победител:
Тя не печели пари, а получава правото (и тежкото финансово задължение) да организира и финансира следващото издание на конкурса.
Цената на домакинството:
Домакинството е изключително скъпо и варира от 20-30 милиона евро (като в Ливърпул) до рекордните над 100 милиона евро в Баку през годините. Парите се осигуряват от националния телевизионен оператор (в нашия случай Българската национална телевизия (БНТ)), държавния бюджет и таксите от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).
Приходи:
От телевизионни права и последващи излъчвания около 100 милиона.евро
От реклами 30-50 милиона евро
От Договори със скриминг платформи 20- 30 милиона евро
Отделно приходи от билети, хотелски услуги, туристически забележителности.
Рекламата за България няма цена.
10:33 18.05.2026
73 Питам
Коментиран от #76, #82
10:35 18.05.2026
74 За човека си прав но проблема е защо е
До коментар #63 от "Уникално":Сложен на поста. Нима кукловодите не виждат кой ги порти че го вземат в играта.
10:37 18.05.2026
75 ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА
Хотели, заведения
Ядене, пиене, сгодни женици
Западняците обожават Слънчака
От стадиона става чудесна покрита зала с тенти.
Коментиран от #78
10:39 18.05.2026
76 Защото това им е целта
До коментар #73 от "Питам":На световните кукловоди да създават плоскомозъчни роби консуматори до пълното поробване. Ще има две касти , нещо като Принца и просяка.
10:42 18.05.2026
77 Радио Ереван
Коментиран от #79, #85
10:44 18.05.2026
78 Да Евровизия на морето защо не
До коментар #75 от "ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА":Може едновременно да бъде на Слънчев бряг и Златни пясъци.
10:45 18.05.2026
79 Ей не спира
До коментар #77 от "Радио Ереван":Пропагандата
10:47 18.05.2026
80 От заглавието
И в земеделието ще има гърчове.
11:04 18.05.2026
81 ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Евровизия е златна мина за всяка държава.
От министъра не се изисква да е "културен"
Изискват се мангизи.
Коментиран от #83, #84, #89
11:06 18.05.2026
82 Опитай се да пишеш завоалирано
До коментар #73 от "Питам":Така може да мине номера.
11:07 18.05.2026
83 ДАРА ГИ ЗАКОВА
До коментар #81 от "ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА":Имаше един културен министър дето даваше интервюта..шмуркан.
Коментиран от #87
11:08 18.05.2026
84 Мангизите той ги взема
До коментар #81 от "ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА":Хората ги дават и затова не трябва да се прекалява с разни идеи за дом на науката и техниката и други подобни.
11:09 18.05.2026
85 натка патка
До коментар #77 от "Радио Ереван":Ереван и Азербайджан едва ли са пример за подражание. Те са продажни политически клинове на янките.
11:13 18.05.2026
86 Дано
11:14 18.05.2026
87 Шмуркан
До коментар #83 от "ДАРА ГИ ЗАКОВА":Щото му замириса на море и на евраци .
11:15 18.05.2026
88 Лентата скъпи мой скъпа моя
11:27 18.05.2026
89 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #81 от "ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА":Защото ТУК
от министъра на ОБРАЗОВАНИЕТО
не се изисква да е ОБРАЗОВАН-
затова ТУК е ТАКА❗
Дори за ДЕПУТАТ не се изисква поне СРЕДНО образование❗
11:36 18.05.2026
90 Организацията на Евровизия
Коментиран от #91
12:19 18.05.2026
91 Трябва да участват експерти
До коментар #90 от "Организацията на Евровизия":А ние да бъдем по скромни и усърдни.
12:21 18.05.2026
92 Пенсионерка
До коментар #54 от "Пешо":Е, разлика между арабско и османско правиш ли? Ако не си ходил лично, поразгледай в Интернет наследството от арабите в Испания! Къде ти сравнение с нещата у нас?!
12:46 18.05.2026
93 От Варна
12:54 18.05.2026
94 Зорка
13:04 18.05.2026
95 дядо дръмпир
13:20 18.05.2026
96 бизнес
До коментар #2 от "честен ционист":Така е.Всички заинтересовани скочиха и се наточиха чувайки шумоленето на новите пачки евро.А се правеха на умряла лисица.Никой не очакваше категорична победа.Снощи я целуваха,мачкаха,как издържа жената тя си знае.А до вчера беше никоя.Но днес в нея виждат пари.Много пари.Дара заслужава орден "Стара планина".Заслужено.Желая и успех и здраве!
13:35 18.05.2026