Милошев: Българското домакинство на "Евровизия" ще бъде на нивото на австрийското

18 Май, 2026 09:11 2 366 96

DARA и министърът на културата поставиха началото на идеята на младата изпълнителка за създаване на дом на артистите

Българското домакинство на "Евровизия" ще бъде на нивото, на което беше австрийското, заяви министърът на културата Евтим Милошев в студиото на "Денят започва". DARA и Евтим Милошев в ефира на БНТ поставиха началото на идеята на младата изпълнителка за създаване на дом на артистите.

DARA: „Имам голяма мечта в България да създадем дом на артистите и да започнем да съществуваме като среда и като общество. Имам тази идея от вече 4 години и искам да помогна да създадем едно пространство. Тези пространства дават шанс на много хора, независимо с какви възможности, да се развиват.“

Евтим Милошев, министър на културата: „Когато DARA е патрон на една такава инициатива, тя има много добро начало и старт. Това е вдъхновение за цялата нация.“

Евтим Милошев - министър на културата: "Тази седмица Министерският съвет ще създаде организация за домакинството на България за "Евровизия". Имам вътрешна увереност, че България ще се справи изключително добре. Говорим за организацията на самия песенен конкурс – избор на място, сигурност, логистика, маркетинг и реклама. Българското домакинство на "Евровизия" ще бъде на нивото, на което беше австрийското."

Евтим Милошев - министър на културата: "България от зрител се превръща в сцена. Това е авторитетна платформа със 70-годишна традиция, която е прекрасна възможност за видимост на България, на българската култура и на българския талант на европейската и световната сцена."

Милошев коментира заявките на Пловдив, Варна и Бургас да бъдат домакини на конкурса догодина:

Евтим Милошев - министър на културата: „Безспорно столицата и възможностите, които град София предоставя, са водещи. Но това, което се случи вчера – трите големи града, които авторитетно и амбициозно заявиха интерес, говорим за Бургас, Пловдив и Варна – това е хубав знак. Смятам, че най-разумното е, както във всеки такъв процес, да се разгледат всички възможности, да се обмислят внимателно и тогава да се вземе окончателното решение.“

Евтим Милошев - министър на културата: "Цялата организация преминава през Българската национална телевизия, която е домакин. Ангажиментът на държавата е да създаде организация и да има много ясно разпределени отговорности между държавните институции и ангажираните структури."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    26 22 Отговор
    Ще се откраднат пари за 2-3 евровизии, ама на кредит. Така фалираха и Гърция навремето.

    Коментиран от #6, #13, #96

    09:16 18.05.2026

  • 3 Kaлпазанин

    22 3 Отговор
    Сигурен съм ,с мръсотията по разбитите улици спретнатите сгради скъпотията и ци@@@@@@@

    09:16 18.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    37 4 Отговор
    Радой Ралин:
    " Не ме е страх от Министъра на Културата,
    а от Културата на Министъра!" 🤔🤔🤔
    Звучи сякаш е писано днес, нищо не се е променило ❗

    Коментиран от #81

    09:17 18.05.2026

  • 6 Любопитен

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    А бе какъв беше тоя ливанец дето пя за жалката ти държава бе, хейтърче?

    Коментиран от #10

    09:17 18.05.2026

  • 7 Чичо Гошо

    12 4 Отговор
    Току що гледах интервюто.Човекът каза,че ТРЯБВА да бъдем на австрийското ниво.Не чух да казва,че"Българското домакинство на "Евровизия" ще бъде на нивото на австрийското".

    09:18 18.05.2026

  • 8 Сталин

    22 3 Отговор
    София е микс между гетата на Карачи и биндовилите на Рио ,кочина където всичко е унищожено няма трева няма дървета няма цветя,и най мизерните гета в Европа са рай , цървулите в София живеят във вечен прах и шум ,няма отстояние между сградите няма въздух, всичко е залято с бетон ,дори няма врабчета и бръмбари от отровите които денонощно се бълват от колите,идеална атракция за туристите

    Коментиран от #28, #50

    09:18 18.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 честен ционист

    8 18 Отговор

    До коментар #6 от "Любопитен":

    Песента "Michelle" беше най-добрата , не си криви душата. Дори Биби го поздрави. Няма лошо, догодина София и Ганчо ще платят сметката за израелското домакинство.

    Коментиран от #18, #20

    09:19 18.05.2026

  • 11 цербер

    22 0 Отговор
    DARA и EVTIM MILOSHEV,ако ще я караме така! Не може ли да е ДАРА? На български език. Все пак сме в България все още.

    Коментиран от #39

    09:20 18.05.2026

  • 12 Гробар

    10 2 Отговор
    Това момиче с тея цици гладна няма да стои.

    09:20 18.05.2026

  • 13 Гъркът

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Кеф ли ти прави да пишеш за материя която не разбираш? Не сме фалирали, ама ти отд3 да го знаеш?

    Коментиран от #19

    09:20 18.05.2026

  • 14 на село

    7 0 Отговор
    Ефтим Кокошеф.

    09:21 18.05.2026

  • 15 Чичо Гошо

    3 3 Отговор
    Охоо,докато напиша коментара си, специалистите по оплюване, вече компетентно са се изтропали по темата хаха...

    09:21 18.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Любопитен

    11 1 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    Тоя път да докарате някой палестинец да пее в София.

    09:22 18.05.2026

  • 19 честен ционист

    9 8 Отговор

    До коментар #13 от "Гъркът":

    Виждал ли си Олимпийския стадион OAKA в Атина? Не е изплатен дори и на 10%. Нямат пари да ремонтират дори и фасадата. Руши се..

    Коментиран от #22

    09:23 18.05.2026

  • 20 Сталин

    11 1 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    Със сигурност чфутите ще откраднат парите на държава догодина

    09:24 18.05.2026

  • 21 Маринов

    14 1 Отговор
    Изведнъж Милошев стана център на внимание. На стечение на обстоятелствата и конюнктурата в този конкурс на пошлостта. Слушах и гледах нашето изпълнение. Направено е с точния човек и с професионализъм. Фигурата, облеклото, татуировките, танцьорите - всичко е било прецизирано и е изпълнено на ниво. Е, това не е песен, но кой от участниците пя песен? Замислете се: какво искат публиката, журито? Накъде върви света?

    Коментиран от #55

    09:25 18.05.2026

  • 22 Гъркът

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "честен ционист":

    Аз съм го виждал, ти не вярвай на видеото дето си гледал.

    09:25 18.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 центаджия

    8 5 Отговор
    щом руснаци са помагали в екипа на Дара, трябва ли да признаваме наградата? Някой има ли връзка с Козяк по въпроса?

    09:28 18.05.2026

  • 25 Нерде

    8 2 Отговор
    Австрия , нерде Ганьо ? Едните били в Авсроунгарската империя , другите в Османската !

    Коментиран от #54

    09:29 18.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 койдазнай

    8 3 Отговор
    Така е, гаранция! Точно както българските тунели и магистрали са на нивото на австрийките. Нашите дори са по-хубави!

    Коментиран от #51

    09:31 18.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Шокиран шекелджия на Оземпика

    8 3 Отговор
    Укрите я плюят, рашките я хвалят... И ся кво? Да викаме ли още за безdаrа?

    09:32 18.05.2026

  • 30 Тома

    15 0 Отговор
    От сега започнаха да ги сърбят ръцете как да откраднат пари

    09:32 18.05.2026

  • 31 муцунка

    2 3 Отговор
    Дарина Йотова ще е почетна гражданка на град Варна.

    Коментиран от #34

    09:34 18.05.2026

  • 32 хххх

    5 2 Отговор
    Ще повърна вече

    09:36 18.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Любопитен

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "муцунка":

    А варненци ще се поздравявате с банга ранга и в отговор ранга банга:)

    Коментиран от #64

    09:39 18.05.2026

  • 35 ЕВАЛА

    5 1 Отговор
    Евала на Испания, Ирландия, Нидерландия, Исландия и Словения !!!

    ТЕЗИ ДЪРЖАВИ ИМАТ СИЛАТА ДА НЕ ПОДДЪРЖАТ ЗЛОТО!

    ГЕНОЦИДА НА израел ТРЯБВА ДА СПРЕ!

    09:39 18.05.2026

  • 36 Сталин

    8 0 Отговор

    До коментар #28 от "Руската":

    А София на живо е още по ужасна ,защото на снимките не може да видиш калта праха и вековната мръсотия по улиците ,ама ти като не си видял свят и си живял цял живот в коптора,само като видиш около НДК там не е пипнато нищо от смъртта на Тодор Живков досега

    Коментиран от #40

    09:39 18.05.2026

  • 37 хдххефбгфб

    9 0 Отговор
    И какво ще правите в тоз "дом" на артистите , от държавата ще сгъвате ли кинти??? Айде вече да спрем и да решим реалните проблеми.

    09:41 18.05.2026

  • 38 Ужас

    12 0 Отговор
    Евтим Милошев в ефира на БНТ поставиха началото на идеята на младата изпълнителка за създаване на дом на артистите...още хрантутници на издръжка от данъкоплатеца.

    Коментиран от #43

    09:42 18.05.2026

  • 39 То може,

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "цербер":

    Ама, ако е Дара и ако песента е на български, и ако не прилича на химн на дивашко племе, и ако изпълнителката и танцьорите й са чистички, сресани и не приличат на урунгели - няяяма награда!

    09:42 18.05.2026

  • 40 Там трябва всичко да се събори и да се

    6 0 Отговор

    До коментар #36 от "Сталин":

    Построи Нова зала но то няма време за една година да стане.

    09:43 18.05.2026

  • 41 ООрана държава

    4 1 Отговор
    Трябва да ги надминем бе селскимистак

    09:43 18.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Той този много обича да си прави реклама

    5 0 Отговор

    До коментар #38 от "Ужас":

    На гърба на данъкоплатците. Пошла реклама но все тая. Странно е че въпреки всичко пак цъфна в ефира.

    09:47 18.05.2026

  • 44 Тираджия

    6 6 Отговор
    Друго беше да спечели конкурса " Голос Москвьй" и жужето да и връчи наградата ( след като стъпи на столче).

    Коментиран от #48, #53

    09:49 18.05.2026

  • 45 българина

    1 1 Отговор
    Милошев , ако домакинството ще е на нивото на австрийското , по добре да не го правим .Ние трябва да направим много по-добро домакинство , трябва сме уникални .Сега има много изкуствен интелект и може да го използваме .

    09:51 18.05.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Не знам друго

    6 1 Отговор
    Но сутринта,по ТВ новините ,чух как Директор (?) на столично училище,едва ли не с гордост,обяви,че вместо училищен звънец,ще звучи Бангаранга,- Чинга- Чунга-,Жиктак! Е, наистина ми идва в повече.

    Коментиран от #52

    09:54 18.05.2026

  • 48 жужето си ти при това жуже в тир

    7 0 Отговор

    До коментар #44 от "Тираджия":

    Идвате до гуша с тия нефео тъфотии.

    09:54 18.05.2026

  • 49 Мара подробната

    6 0 Отговор
    Аз ниво не видях, но ние трябва да създадем нещо запомнящо се, защото е в стилът ни, и защото го можем, но абсолютно и категорично без вас дърти дръгели. Не Ви искаме нито тебе, нито Рачков, нито Армяняца, нито Чайове, кафета графове, графини и т.н. Поли да не очаква покана, нито Мария Филиева, Софки, Азиси, Фикуси и т.н, не! Искаме млади, талантливи деца, а не вас.

    09:55 18.05.2026

  • 50 Жоро

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    Иди в гетата в Париж, в Берлин,ние сме китка пред тях.

    09:59 18.05.2026

  • 51 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "койдазнай":

    Шегуваш се, нали? Къде ти е тунела под Стара Планина? А в Австрия през Алпите в тунел след тунел. Вярно, плаща се за някои от тях, но който иска може да заобиколи някакви си 100-200 км обход

    10:01 18.05.2026

  • 52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Не знам друго":

    Дори НЕ знаеш, че не е Чинга-чунга❗
    Е наистина ни идваШ в повече ❗

    Коментиран от #58

    10:04 18.05.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Пешо

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Нерде":

    И испанците са били под арабско владение повече от нас, ама са добре, нали. Трябва да преодолеем това наследство и да разберем, че всичко зависи от нас. Не ни пречат нито евреите, нито рустаците, нито американците, нито ЕС. Не можеш да крещиш България на три морета и да си хвърлиш фаса на улицата.

    Коментиран от #92

    10:05 18.05.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Роки

    4 2 Отговор
    Дом на сатанистите и елгебетешниците ще построят тия. Ще отделят 200-300 милиона евро по схемата Буци-Шиши-чичо Румен. Не е непрестижно като да направиш постоянна кухня за бездомни възрастни хора...

    10:07 18.05.2026

  • 58 Даа!

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Нещо за ирония, сарказъм да сте чули?

    Коментиран от #65

    10:11 18.05.2026

  • 59 Перо

    3 0 Отговор
    Милошев е по-добре да се заинтересува за организацията на мероприятието в Австрия и да остави другото на специализираните министерства и организации, да спре да се изхвърля с бомбастичните и неуместни локуми!

    10:13 18.05.2026

  • 60 Баба Гицка

    4 2 Отговор
    Навремето се казваше Пионерски дом

    10:14 18.05.2026

  • 61 Кроасанга!!!

    1 1 Отговор
    Може и да я направим и лице на силикона, татуировките и другите западни благинки, които някои кифли много обичат. Всъщност на този цирк една кифла беше обявена за кроасан. По реакцията на медиите в България разбрах, че всички те, както и така наречените "творци български", и част от политиците ни много обичат кроасани. Кроасанга!!!

    Коментиран от #66, #69

    10:14 18.05.2026

  • 62 Мощен удар

    3 3 Отговор
    В зурлите на копейките!

    10:16 18.05.2026

  • 63 Уникално

    5 0 Отговор
    Милошов веднага захапа тлъстата възможност да се нагуши. Зер, нали правеше ,,Комиците". Ще падне яко гушене на Евровизия 2027- София. Дано до тогава новите комуняги се изпарят

    Коментиран от #74

    10:16 18.05.2026

  • 64 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Любопитен":

    Ти Ранга банга знаеш ли, какво означава?

    10:17 18.05.2026

  • 65 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Даа!":

    Ами чували сме, дори ги използваме ❗
    Ама в случая твоята ирония е придружена с две правилно изписани и една ГРЕШНО, което е част от иронията ти❗

    10:17 18.05.2026

  • 66 Друго си е да беше някоя

    0 3 Отговор

    До коментар #61 от "Кроасанга!!!":

    Руска раzпоретина викаш.

    10:18 18.05.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Българин

    4 0 Отговор
    Еврята да хващат влака и да си ходят!

    10:19 18.05.2026

  • 69 Тимур

    3 1 Отговор

    До коментар #61 от "Кроасанга!!!":

    Никъде на запад не съм виждал такова татуиране,както у нас. Кому ли да татуират Наполеон или друга историческа фигура. Само у нас ще видиш джуки и силикон. Правил съм си труда миналата година в Париж да гледам за джуки, имаше само една рускиня и даже с пола до над задните части, иначи нищо, никой

    10:21 18.05.2026

  • 70 Татуировките са демоде

    2 1 Отговор
    За джуките и силикона да не говорим. НО имаше КЛИП който спечели защото беше най доброто на фона на останалото. Добре че не спечели израел това е ползата за всички нас.

    10:31 18.05.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    0 2 Отговор
    ЕВРОВИЗИЯ:

    За държавата победител:
    Тя не печели пари, а получава правото (и тежкото финансово задължение) да организира и финансира следващото издание на конкурса.

    Цената на домакинството:
    Домакинството е изключително скъпо и варира от 20-30 милиона евро (като в Ливърпул) до рекордните над 100 милиона евро в Баку през годините. Парите се осигуряват от националния телевизионен оператор (в нашия случай Българската национална телевизия (БНТ)), държавния бюджет и таксите от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).

    Приходи:
    От телевизионни права и последващи излъчвания около 100 милиона.евро

    От реклами 30-50 милиона евро

    От Договори със скриминг платформи 20- 30 милиона евро

    Отделно приходи от билети, хотелски услуги, туристически забележителности.

    Рекламата за България няма цена.

    10:33 18.05.2026

  • 73 Питам

    4 0 Отговор
    Защо когато напишеш нещо хубаво се търка,а простотиите ги пускате?

    Коментиран от #76, #82

    10:35 18.05.2026

  • 74 За човека си прав но проблема е защо е

    3 1 Отговор

    До коментар #63 от "Уникално":

    Сложен на поста. Нима кукловодите не виждат кой ги порти че го вземат в играта.

    10:37 18.05.2026

  • 75 ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА

    0 2 Отговор
    Море, слънце, пясък
    Хотели, заведения
    Ядене, пиене, сгодни женици
    Западняците обожават Слънчака

    От стадиона става чудесна покрита зала с тенти.

    Коментиран от #78

    10:39 18.05.2026

  • 76 Защото това им е целта

    4 1 Отговор

    До коментар #73 от "Питам":

    На световните кукловоди да създават плоскомозъчни роби консуматори до пълното поробване. Ще има две касти , нещо като Принца и просяка.

    10:42 18.05.2026

  • 77 Радио Ереван

    1 2 Отговор
    Ние музикален конкурс за политическа песен "Ален мак" правехме, та една "Евровизия" ли ще ни се опъне.

    Коментиран от #79, #85

    10:44 18.05.2026

  • 78 Да Евровизия на морето защо не

    3 0 Отговор

    До коментар #75 от "ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА":

    Може едновременно да бъде на Слънчев бряг и Златни пясъци.

    10:45 18.05.2026

  • 79 Ей не спира

    3 0 Отговор

    До коментар #77 от "Радио Ереван":

    Пропагандата

    10:47 18.05.2026

  • 80 От заглавието

    3 0 Отговор
    Спорта и културата гърмят първи.
    И в земеделието ще има гърчове.

    11:04 18.05.2026

  • 81 ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Евровизия е златна мина за всяка държава.
    От министъра не се изисква да е "културен"
    Изискват се мангизи.

    Коментиран от #83, #84, #89

    11:06 18.05.2026

  • 82 Опитай се да пишеш завоалирано

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "Питам":

    Така може да мине номера.

    11:07 18.05.2026

  • 83 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    1 2 Отговор

    До коментар #81 от "ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА":

    Имаше един културен министър дето даваше интервюта..шмуркан.

    Коментиран от #87

    11:08 18.05.2026

  • 84 Мангизите той ги взема

    2 1 Отговор

    До коментар #81 от "ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА":

    Хората ги дават и затова не трябва да се прекалява с разни идеи за дом на науката и техниката и други подобни.

    11:09 18.05.2026

  • 85 натка патка

    3 0 Отговор

    До коментар #77 от "Радио Ереван":

    Ереван и Азербайджан едва ли са пример за подражание. Те са продажни политически клинове на янките.

    11:13 18.05.2026

  • 86 Дано

    1 0 Отговор
    да не стане хубава работа ама гейбачева

    11:14 18.05.2026

  • 87 Шмуркан

    3 0 Отговор

    До коментар #83 от "ДАРА ГИ ЗАКОВА":

    Щото му замириса на море и на евраци .

    11:15 18.05.2026

  • 88 Лентата скъпи мой скъпа моя

    3 0 Отговор
    Беше много успешна семейна реклама на четири поредни поколения. Кой знае сега какво ни чака. Не е луд който яде зелника а който му го дава.

    11:27 18.05.2026

  • 89 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #81 от "ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА":

    Защото ТУК
    от министъра на ОБРАЗОВАНИЕТО
    не се изисква да е ОБРАЗОВАН-
    затова ТУК е ТАКА❗
    Дори за ДЕПУТАТ не се изисква поне СРЕДНО образование❗

    11:36 18.05.2026

  • 90 Организацията на Евровизия

    0 0 Отговор
    Трябва да се повери на сериозен екип но не на едно министерство и не на това министерство нито на спортното. Може би на туризма или на иновациите .

    Коментиран от #91

    12:19 18.05.2026

  • 91 Трябва да участват експерти

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Организацията на Евровизия":

    А ние да бъдем по скромни и усърдни.

    12:21 18.05.2026

  • 92 Пенсионерка

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Пешо":

    Е, разлика между арабско и османско правиш ли? Ако не си ходил лично, поразгледай в Интернет наследството от арабите в Испания! Къде ти сравнение с нещата у нас?!

    12:46 18.05.2026

  • 93 От Варна

    1 0 Отговор
    Най-лесно е да го преотстъпим. Както направихме с едно минало мероприятие. Кой ли го помни и аз също не. И не ми се рови, да го идентифицирам. Само се запомни, ме го преотстъпихме на Париж, макар, че си платихме масрафа от няколко милиона евро, колкото струвало. За това нито дума не се коментираше, май беше вързано пак с Министерството на културата? Така никой няма да се мъчи, а ще си прибере тихомълком комисионните.У нас всичко е “ иху, иху и после тихо”.???

    12:54 18.05.2026

  • 94 Зорка

    1 0 Отговор
    Милошев поне седмица няма да се къпе,че снощи както го нацелува Дара...

    13:04 18.05.2026

  • 95 дядо дръмпир

    1 0 Отговор
    Мноого приказват....Малко работят и все пари нямат....!айде без приказки ,а работете.дара си свърши работата ,сега сте вие!

    13:20 18.05.2026

  • 96 бизнес

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Така е.Всички заинтересовани скочиха и се наточиха чувайки шумоленето на новите пачки евро.А се правеха на умряла лисица.Никой не очакваше категорична победа.Снощи я целуваха,мачкаха,как издържа жената тя си знае.А до вчера беше никоя.Но днес в нея виждат пари.Много пари.Дара заслужава орден "Стара планина".Заслужено.Желая и успех и здраве!

    13:35 18.05.2026

