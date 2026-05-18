DARA ще бъде наградена с титлата "почетен гражданин" на Варна

18 Май, 2026 06:52 1 457 94

"Ще организираме специално посрещане за нашето момиче, за да отпразнуваме заедно нейния талант и безпрецедентния й триумф на световната сцена!", заяви кметът на Варна

Снимка: Интернет
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

"Потърсих Дара, за да я поздравя лично с главозамайващия успех на Евровизия! Предложих на екипа ѝ от Виена БАНГАРАНГА да дойде в морската столица за Деня на Варна!" Това заяви в социалните мрежи варненският кмет Благомир Коцев.

"Ще организираме специално посрещане за нашето момиче, за да отпразнуваме заедно нейния талант и безпрецедентния ѝ триумф на световната сцена!

Титлата "почетен гражданин“ ще ѝ връчим под виковете на цяла Варна в Деня на Варна!

Дара казва, че БАНГАРАНГА е усещане. Варна също е такова. Така че купонът ще е до зори с БАНГАВАРНА!", пише още Коцев.

ФОКУС припомня, че вчера DARA кацна на родна земя след историческата си победа на "Евровизия". Там тя бе посрещната т стотици фенове на различни възрасти, които бяха окупирали Терминал 2 на аерогарата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    17 34 Отговор
    И хейтъри
    И дрогари.

    Коментиран от #2, #47, #78

    07:00 18.05.2026

  • 2 хах

    43 11 Отговор

    До коментар #1 от "ДАРА ГИ ЗАКОВА":

    Закова ви вас едноклетъчните излезли от филма Идиокрация

    07:01 18.05.2026

  • 3 бушприт

    5 25 Отговор
    DARA ще бъде наградена с титлата "почетна гражданка" на град Варна.

    Коментиран от #23, #24

    07:02 18.05.2026

  • 4 Емил димитров

    21 5 Отговор
    Ако имах малък чук

    07:03 18.05.2026

  • 5 На БАБА фърчилото

    27 3 Отговор
    Бойко почетен ли е на Банкя или може би на Барселона? А Делян на .....Дубай ?

    07:05 18.05.2026

  • 6 Гост

    36 7 Отговор
    Бангаварна.....това кметче е изплискало легена отвсякъде. Но като се замисли човек, Варна си заслужава подобна ,,титла".

    Коментиран от #9, #69, #84

    07:06 18.05.2026

  • 7 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    10 37 Отговор
    Посрещнахте ли Дара.
    Танцувахте ли Банга ранга.
    Цветя поднесохте ли и.
    Или пак се скрихте в бедните си хейтърски душици.

    Коментиран от #13, #62, #88

    07:07 18.05.2026

  • 8 свиреп ОХЛЮВ

    29 3 Отговор
    Сега ще се окаже , че има много нови приятели , роднини , съученици , за чието съществуване , даже и не е подозирала !

    07:07 18.05.2026

  • 9 Хвала

    2 10 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    на Блаже !

    07:09 18.05.2026

  • 10 сайко килър

    7 1 Отговор
    Сега остана да се целим и в 3-тото място. Били сме 1-ви , 2-ри , 4-ти !

    07:09 18.05.2026

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    33 3 Отговор
    Искав да повърна.Да ви аkaм на Даро-кулгупата

    07:09 18.05.2026

  • 12 Тити

    41 6 Отговор
    Егати шума за един треторазряден конкурс. Все едно е взела грамми.

    07:10 18.05.2026

  • 13 Емил Димитров

    43 10 Отговор

    До коментар #7 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":

    Днес сутринта разбрах,че някаква безДАРА са и дали нещо и промиват мозъците ви и отклоняват информация за истинските неща които се случват.

    07:10 18.05.2026

  • 14 почетните

    21 2 Отговор
    Боклука кой ще обере ?

    07:10 18.05.2026

  • 15 Поговорка

    38 2 Отговор
    И прекален светец Богу не е драг.
    Спрете се бе хора!
    Преекспонирането вече е досада!

    Коментиран от #53

    07:12 18.05.2026

  • 16 Да я направят

    32 3 Отговор
    и два пъти почетен гражданин на кв. Максуда

    07:13 18.05.2026

  • 17 СлънчогледкА

    19 5 Отговор
    Дара обира наградите наред ! Какво следва сега ? Жена на годината ?
    Дори и Бойко в най-върлите си години не е имал такъв успех. Сигур много й завижда , още повече като е в 9-та глуха сега !

    07:13 18.05.2026

  • 18 БравУ,БравУ

    24 3 Отговор
    Време е за четки и реклами!
    Дано кметчето направи направи наградата от дърво от евро палети да се отсрамим малко, че евровизията се изложи със стъкления микрофон направен от китайски буркани от компот и купен от Китай за 5€.

    07:15 18.05.2026

  • 19 Слоностозъбест Абракадабър

    27 1 Отговор
    Сегашното "Всяко чудо за 3 дни" колко дни ще продължи ?

    07:16 18.05.2026

  • 20 мале мале

    19 3 Отговор
    "Дара казва, че БАНГАРАНГА е усещане. Варна също е такова. Така че купонът ще е до зори с БАНГАВАРНА!", пише още Коцев". Тва Сериозно ли 😅

    07:16 18.05.2026

  • 21 УнгуТилски ТронгоТап

    18 1 Отговор
    Дарче , осребрявай си славата сега , че току виж , след време кой знае накъде ще задуха вятъра.

    07:20 18.05.2026

  • 22 БравУ, БравУ

    20 4 Отговор
    Като мине еуфорията след точно 86 400 секунди Мара ще разбере, че са и дали 0€ и стъкло и е гризнала дървото.Важно е да бърши редовно прахта на стъкления микрофон, ако е мързи може да го сложи в кутия от обувки.Хората колко пари вадят от кожени микрофони яхти си купиха.С тва стъкло удари греда.

    Коментиран от #59

    07:26 18.05.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 1 Отговор

    До коментар #3 от "бушприт":

    Ти като си от село, що плащаш "Гражданска " за старото Опелче 🤔❓
    Ама друго си е да си ПОЧЕТЕН селяНИН❗
    Това е ирония, илитерат неграмотен❗

    07:26 18.05.2026

  • 24 ТИР

    8 6 Отговор

    До коментар #3 от "бушприт":

    Да! Много е дразнещо поставянето на мъжки род на длъжности заемани от жени,, президент, министър а сега и гражднин,,,,

    Коментиран от #33

    07:26 18.05.2026

  • 25 Тръмп е поискал

    14 1 Отговор
    Дара да му преотстъпи наградата на ЕвроИнвазия, защото нямал такава, а си метаел за нея! За пример посочил- нобелистката на Веницуела!
    Да му е честито!

    07:28 18.05.2026

  • 26 Трол

    7 9 Отговор
    Трябва да наградят и Мишо Шамара, защото единствен той от цяла Варна застана на страната на европейските цивилизационни ценности.

    07:31 18.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Фактите

    29 2 Отговор
    Варна да си преразгледат отношението, към украинците, които са ги налазили! Украйна не дадоха нито една точка на България!

    Коментиран от #29, #34, #58

    07:32 18.05.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 2 Отговор

    До коментар #28 от "Фактите":

    Защо мислиш, че варненци харесваме укр...ите🤔❓❗
    Ето вчера укрокелеши биха НАШИ деца в Морската❗
    Взимат от нашите пари за да дават на навлеците дошли "на мОре" защо

    Коментиран от #31

    07:37 18.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 1 Отговор

    До коментар #29 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    "не хАтели на фронте", а те ни газят по улиците и бият децата НИ❗

    07:38 18.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 4 Отговор

    До коментар #24 от "ТИР":

    И хирурГКА ли трябва да казвам или хирургИЧКА❓
    /за една позната питам/
    А когато цар си назначи жена за ШУТ,
    тя каква е 🤔❓ 😉😉😉

    07:42 18.05.2026

  • 34 Зайко

    7 3 Отговор

    До коментар #28 от "Фактите":

    Храни куче да те лае,това от злоба ли е?Можем и без техните точки,да не си мислят,че са много значими спирам до тук,че да не стане мазало!

    07:43 18.05.2026

  • 35 Тотално

    14 1 Отговор
    изперкали хора

    07:44 18.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Кмете, кмете

    17 0 Отговор
    На времето Тошо раздаваше Волги и апартаменти.
    Изкарани с кървав труд от народните маси.
    Само с купон ли ша минете във Варна.

    Коментиран от #73

    07:45 18.05.2026

  • 38 Благоранга Коцев

    14 1 Отговор
    Къде е библиотеката , къде е съдебната палата , къде е математическата гимназия , къде е рекунстроираното кръстовище при елпром , къде е ....

    07:46 18.05.2026

  • 39 А Копейката е от Добрич

    3 7 Отговор

    До коментар #32 от "Че тая е от Силистра":

    И той за варненец се брига

    07:47 18.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Разумен

    3 8 Отговор
    Дайте парична награда на момичето!

    08:00 18.05.2026

  • 46 Тома

    15 1 Отговор
    Хубаво е да се направи почетен гражданин и кончита вурст

    08:00 18.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Я пъ тоа

    1 6 Отговор

    До коментар #43 от "пародия":

    Ти кога и това ша спечелиш

    08:00 18.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    2 15 Отговор

    До коментар #47 от "Улав":

    Спечели Евровизия.
    Хейтърите какво ли спечелиха.

    Коментиран от #54

    08:02 18.05.2026

  • 51 Чао

    2 5 Отговор
    Браво

    08:04 18.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Ирония

    5 11 Отговор

    До коментар #50 от "ДАРА ГИ ЗАКОВА":

    Хейтърите нищо не спечелиха, плюят по другите, за да не видят колко нащастни са те самите.

    08:08 18.05.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Хейтъри

    2 4 Отговор

    До коментар #22 от "БравУ, БравУ":

    БАНГАРАНГА!

    08:13 18.05.2026

  • 60 центавос

    11 1 Отговор
    а какво значи туй бангаранга на български,от де се появи това нещо никй не казва,скришом се появи и одобри това,на елица и стунджи беше в пъти по стойностно и атрактивно,и най вече българско,а сега таз награда има нещо скрито зад нея,дара си е много добра но щом сега печелим има нещо зад тоз вуду ритул дет показаха

    Коментиран от #77

    08:14 18.05.2026

  • 61 Кмета

    12 0 Отговор
    Догодина ще спечели с мечкадарска песен , ще стане хит и като те нападне мечка в Балкна ще и пееш да не те изяде.

    08:17 18.05.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    0 6 Отговор
    Дрогарите.

    08:19 18.05.2026

  • 65 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    1 7 Отговор

    До коментар #62 от "факуса":

    Дреме ми за Русия.
    Друго си дрогарите да ударят една Банга ранга.на летището.
    То и от Парламента ви изхвърлиха.
    Къде другаде ша са покажете.

    Коментиран от #68

    08:22 18.05.2026

  • 66 Истината

    2 1 Отговор
    Няма как Дара да не знае , усеща и разбира отлично , какво и как пее и дълбоко в себе си въпреки всичко какво се случва около нея … И друго - да ненавиждам чалгите и папагалите , които подражават на истинските световни звезди ….

    08:24 18.05.2026

  • 67 Шокиран шекелджия на Оземпика

    3 1 Отговор
    Укрите я плюят, рашките я хвалят... И ся кво? Да викаме ли още за безdаrа?

    08:27 18.05.2026

  • 68 Минувач

    3 0 Отговор

    До коментар #65 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":

    Говорейки със себе си и радвайки се на чалгарската си философия няма да ти помогне да излекуваш забавеният си интелект Фаши …

    08:30 18.05.2026

  • 69 Дара

    2 7 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    напарви повече за туристическия сезон (във Варна включително) отколкото всички държавни инициативи за реклама на страната ни. Дара буквално ни постави на картата. Допреди това единствените чужденци които имаха жбегла представа за България бяха по-възрастните фенове на Барселона, защото помнят Стоичков

    Коментиран от #93

    08:31 18.05.2026

  • 70 Баба Вуна

    6 0 Отговор

    До коментар #63 от "Сталин":

    Много си изостанал,те винаги са били награждавани и не само това,даже и ни управляват.Как се стига до върха,само с акъл не става иска се и "здрава работа" да се мяташ от от клон на клон.

    08:32 18.05.2026

  • 71 Момичето

    1 4 Отговор
    Има танцувалният талант на Уитни Хюстън само дето и е по- различно ..

    08:33 18.05.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 РЕАЛИСТ

    4 3 Отговор

    До коментар #37 от "Кмете, кмете":

    Да Бай Тошо даваше за медал от олимпиада : за златен-Волга, за сребърен-Лада, за бронзов-Москвич. Това много ли ти се струваше, бе. Сега България има от най-високите премии
    За игрите в Париж преписите бяха: златен -250 хиляди лева, сребро -200 хиляди, бронз 150 хиляди. Сега миналата зимна в Кортина стана в евро 125-100-75 хиляди. Кой ги плаща? Ами пак ти и умирал от злоба.

    08:38 18.05.2026

  • 74 Мислител

    7 0 Отговор
    В днешни времена не е важно какъв глас имат певиците , а какво впечатление правят с формите си ! И друго - хайде да си кажем честно , колко силен , обработен и уникален гласът на … Истинското име как е на дамата ?

    08:39 18.05.2026

  • 75 Спиро

    7 0 Отговор
    Варна от много години на нищо не прилича..

    Коментиран от #76

    08:39 18.05.2026

  • 76 Блажо неКорумпето

    2 1 Отговор

    До коментар #75 от "Спиро":

    Баш си е харна Варна, знайш ли как си блажим!

    08:41 18.05.2026

  • 77 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #60 от "центавос":

    ЦентоПроzd, а какво значи "тири-ри-рам" или "тра-ла-ла-" или "ша-ла-ла" или "дъм шака дъм" 🤔❓

    08:41 18.05.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Съвет

    6 1 Отговор
    Всички които наистина си мислят че дамата има някакъв уникален глас да се огледат добре около себе си и наистина да осъзнаят в кой свят се намират ! Иначе радвайте се на живота !

    Коментиран от #83

    08:48 18.05.2026

  • 80 Може би съм на години

    7 1 Отговор
    Но тази истерия ми идва в повече време!!!Кога ще свърши???!!!

    08:52 18.05.2026

  • 81 От Варна

    6 4 Отговор
    Българите са един много малък народ, но с много странни( просДи управляващи) Дали Мадона е почетен гражданин на Ню Йорк??? Да, Пол Маккартни е “ Сър”, но къде ти е той, къде ти е нашенката!? Спрете се, бре хора! Тази певица да не е получила Нобелова награда? Вече съвсем ми стана ясно, защо имаме толкова много професори и генерали и странни “ птици” по високите етажи на властта! Ниска летва на ценностна система! Фатално ниска!

    08:52 18.05.2026

  • 82 коко

    4 3 Отговор
    Това момиче изяде хляба на мафията от дърти баби пеещи още от времето на соца и редовно показвани по телевизията на всеки празник. Те не пускаха комата не дай Бог да им го вземе някое младо дарование.

    08:54 18.05.2026

  • 83 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #79 от "Съвет":

    Влез в час ❗
    Конкурсът НЕ е за уникален глас на певците❗

    09:00 18.05.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Честито

    3 0 Отговор
    ...и на БАНГАРАНГИЯ !!!

    09:06 18.05.2026

  • 86 Eдин

    4 2 Отговор
    "Яката дупара " на Дара
    Евровизия в България докара...!
    (Б...@х тий европейците дето се кефят на това евро-пънк-техно-кючек парче! (как да го нарека песен?)

    09:10 18.05.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Хейт

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":

    Щом искаш те почваме или не да критикуваме и хейтиме . С най голямо удоволствие ще я подиграваме.

    09:36 18.05.2026

  • 89 Замбо

    1 1 Отговор
    Голям смях за какво , че е плака нещо като песен.

    09:37 18.05.2026

  • 90 Будител

    2 0 Отговор
    А бе факти ! В Англия над 300 хиляди протестират , десетки арести и бой с полицията а в България пълно затъмнение. Световните медии гърмят а вие спите

    09:40 18.05.2026

  • 91 Пенсионерка

    1 3 Отговор
    Кмете, откога един конкурс на европейско ниво е “ световна сцена”? Мислех те за по-интелигентен човек. Жалко, че това е единствената гордост на варненските общинари! За самите варненци много се съмнявам? Изключвам манипулируемите дечурлига в юношеска възраст.

    Коментиран от #92

    10:26 18.05.2026

  • 92 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #91 от "Пенсионерка":

    ПенЦийо, като пишеш - виж на кои континенти са иSSрaeл, Австралия, Канада❗
    Мислехме те за по- интелигентна❗

    10:52 18.05.2026

  • 93 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Дара":

    Ще видим, времето ще покаже.

    12:13 18.05.2026

  • 94 AL ми отговори

    0 0 Отговор
    Че парична награда няма за този конкурс,но има вариант държавата да я награди и силно се надявам това да се случи!!!От кметове,от правителството или от Министерство на културата....,все има някакъв начин....Нямам си на представа почетен гражданин дава ли някакви преференции,но Дара заслужава много!!!Успех Дара!

    16:49 18.05.2026