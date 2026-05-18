DARA ще бъде наградена с титлата "почетен гражданин" на Варна

"Потърсих Дара, за да я поздравя лично с главозамайващия успех на Евровизия! Предложих на екипа ѝ от Виена БАНГАРАНГА да дойде в морската столица за Деня на Варна!" Това заяви в социалните мрежи варненският кмет Благомир Коцев.

"Ще организираме специално посрещане за нашето момиче, за да отпразнуваме заедно нейния талант и безпрецедентния ѝ триумф на световната сцена!

Титлата "почетен гражданин“ ще ѝ връчим под виковете на цяла Варна в Деня на Варна!

Дара казва, че БАНГАРАНГА е усещане. Варна също е такова. Така че купонът ще е до зори с БАНГАВАРНА!", пише още Коцев.

ФОКУС припомня, че вчера DARA кацна на родна земя след историческата си победа на "Евровизия". Там тя бе посрещната т стотици фенове на различни възрасти, които бяха окупирали Терминал 2 на аерогарата.