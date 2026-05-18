Семейството на Ози Озбърн получи награда от Конгреса на САЩ

Семейството на британския музикант и фронтмен на Black Sabbath Ози Озбърн получи награда от Конгреса на САЩ, съобщава Fox News. Каналът уточнява, че наследството на музиканта е вписано в Конгресния протокол. Това е признанието на САЩ за постиженията на легендарния рок музикант.

Кадри на Fox News показват вдовицата на музиканта, Шарън, да получава наградата.

Ози Озбърн почина на 22 юли 2025 г. на 76-годишна възраст. Това се случи по-малко от три седмици след прощалния му концерт в Бирмингам, на стадион „Астън Вила“, само на 500 метра от дома му от детството. Поради отдавна диагностицирана болест на Паркинсон, „Принцът на мрака“ не можеше да ходи и по време на цялото си изпълнение бе седнал на черен трон.

Преди няколко години, по време на операция на гръбначния стълб след падане от ATV, лекарите увредиха нервните окончания във врата на музиканта, което доведе до прогресия на състоянието му.