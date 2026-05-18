Семейството на Ози Озбърн получи награда от Конгреса на САЩ

Семейството на британския музикант и фронтмен на Black Sabbath Ози Озбърн получи награда от Конгреса на САЩ, съобщава Fox News. Каналът уточнява, че наследството на музиканта е вписано в Конгресния протокол. Това е признанието на САЩ за постиженията на легендарния рок музикант.
Кадри на Fox News показват вдовицата на музиканта, Шарън, да получава наградата.
Ози Озбърн почина на 22 юли 2025 г. на 76-годишна възраст. Това се случи по-малко от три седмици след прощалния му концерт в Бирмингам, на стадион „Астън Вила“, само на 500 метра от дома му от детството. Поради отдавна диагностицирана болест на Паркинсон, „Принцът на мрака“ не можеше да ходи и по време на цялото си изпълнение бе седнал на черен трон.
Преди няколко години, по време на операция на гръбначния стълб след падане от ATV, лекарите увредиха нервните окончания във врата на музиканта, което доведе до прогресия на състоянието му.
1 Пич
Коментиран от #5, #6
09:19 18.05.2026
2 бушприт
09:24 18.05.2026
3 е това е дългогодишен изпълнител с
09:29 18.05.2026
4 Сила
Коментиран от #10
09:49 18.05.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Озфест
До коментар #1 от "Пич":Изобщо наясно ли си какво означава сатанизъм, религия и какво е федералното законодателство в САЩ в това отношение?
Коментиран от #7
10:41 18.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Макробиолог
Коментиран от #11
11:01 18.05.2026
9 Горан
Коментиран от #12
11:29 18.05.2026
10 Гогол
До коментар #4 от "Сила":И какво му е легендарното?Това,че еврейската секта плащаше да му правят реклама?Боб Дилън и той беше на същата еврейска писта.Дори импресариото продуцент на Битълс е евреин.Има ли шумна и нахална реклама търсете еврейски пари.
12:00 18.05.2026
11 Идън
До коментар #8 от "Макробиолог":Блек Сабат са една отпървите МЕТЪЛ групи- Ози е наричан още ,, бащицата,, или,,кръстникът,,- тъй като идеята за такъв жанр с мрачна- и тежка музика с текстове от мистериозното- и някои негови чести,, състояния,, е негова или взаимствана от филми на ужасите и окултното. Заедно с Дийп Пърпъл и Лед Зепелин са наричани-,, нечестивата троица,, Блек Сабат не е само Ози.Това е една група от различни комбинации на велики музиканти и вокалисти- Дио- Кози Пауъл- Тони Мартин- Глен Хюз- Иън Гилън- Боби Рондинели...
12:16 18.05.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Велик си беше и си остава
Коментиран от #14
12:36 18.05.2026
14 Сила
До коментар #13 от "Велик си беше и си остава":Сакън !!! Да не дава Господ !!!
Дано не му причини това ....🤘
12:52 18.05.2026