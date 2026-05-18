Семейството на Ози Озбърн получи награда от Конгреса на САЩ

18 Май, 2026 09:18 801 14

Това е признанието на САЩ за постиженията на легендарния рок музикант

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Семейството на британския музикант и фронтмен на Black Sabbath Ози Озбърн получи награда от Конгреса на САЩ, съобщава Fox News. Каналът уточнява, че наследството на музиканта е вписано в Конгресния протокол. Това е признанието на САЩ за постиженията на легендарния рок музикант.

Кадри на Fox News показват вдовицата на музиканта, Шарън, да получава наградата.


Ози Озбърн почина на 22 юли 2025 г. на 76-годишна възраст. Това се случи по-малко от три седмици след прощалния му концерт в Бирмингам, на стадион „Астън Вила“, само на 500 метра от дома му от детството. Поради отдавна диагностицирана болест на Паркинсон, „Принцът на мрака“ не можеше да ходи и по време на цялото си изпълнение бе седнал на черен трон.

Преди няколко години, по време на операция на гръбначния стълб след падане от ATV, лекарите увредиха нервните окончания във врата на музиканта, което доведе до прогресия на състоянието му.


  • 1 Пич

    5 7 Отговор
    Едни сатанисти награждават други сатанисти!!! Заедно се събират на жертвоприношения в "Гората"!!!

    Коментиран от #5, #6

    09:19 18.05.2026

  • 2 бушприт

    0 0 Отговор
    Семейството на британския музикант и фронтмен на "Black Sabbath"- Ози Озбърн получи награда от конгреса на САЩ.- съобщават журналисти от "Fox News".

    09:24 18.05.2026

  • 3 е това е дългогодишен изпълнител с

    2 0 Отговор
    традиции и положение в шоу бизнеса . не прилича на юдеитин . като дарчето . едно към едно кат излязла от изрел . а и доста хора от нашия конгрес си замълчаха и не я поздравиха . защото и те имат мнение за изпълнител и веселие у публиката . там поп музиката е на високо място . лола и били са сред най титулованите . и музиката им е по добра от варненската . лично мое мнение .

    09:29 18.05.2026

  • 4 Сила

    6 1 Отговор
    Браво , Ози е легенда !!!

    Коментиран от #10

    09:49 18.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Озфест

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Изобщо наясно ли си какво означава сатанизъм, религия и какво е федералното законодателство в САЩ в това отношение?

    Коментиран от #7

    10:41 18.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Макробиолог

    2 1 Отговор
    Ходеше като паралитик по сцената още на млади години, но не може да му се отрече таланта и постиженията в рок музиката. Такива бяха годините,беше пълно с много добри изпълнители и рока не беше само децибели.

    Коментиран от #11

    11:01 18.05.2026

  • 9 Горан

    2 3 Отговор
    А стига вече с тази секта.Живеят от смъртта му.Алкохолик и наркоман който пропиля много хонорари.Нито беше пък музикант ,а шумен чалгар.Еврейската реклама беше голяма.Някой помни ли смислена песен изпята от него?Какъв принос има изобщо към музиката?Никакъв.

    Коментиран от #12

    11:29 18.05.2026

  • 10 Гогол

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    И какво му е легендарното?Това,че еврейската секта плащаше да му правят реклама?Боб Дилън и той беше на същата еврейска писта.Дори импресариото продуцент на Битълс е евреин.Има ли шумна и нахална реклама търсете еврейски пари.

    12:00 18.05.2026

  • 11 Идън

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Макробиолог":

    Блек Сабат са една отпървите МЕТЪЛ групи- Ози е наричан още ,, бащицата,, или,,кръстникът,,- тъй като идеята за такъв жанр с мрачна- и тежка музика с текстове от мистериозното- и някои негови чести,, състояния,, е негова или взаимствана от филми на ужасите и окултното. Заедно с Дийп Пърпъл и Лед Зепелин са наричани-,, нечестивата троица,, Блек Сабат не е само Ози.Това е една група от различни комбинации на велики музиканти и вокалисти- Дио- Кози Пауъл- Тони Мартин- Глен Хюз- Иън Гилън- Боби Рондинели...

    12:16 18.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Велик си беше и си остава

    1 0 Отговор
    Дали сега господ ще го бутне в рая,без грам дрога и пиене.

    Коментиран от #14

    12:36 18.05.2026

  • 14 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Велик си беше и си остава":

    Сакън !!! Да не дава Господ !!!
    Дано не му причини това ....🤘

    12:52 18.05.2026