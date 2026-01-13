Новини
Хонорарите на попфолк звездите скочиха, някои взимат над 20 000 евро на вечер

Хонорарите на попфолк звездите скочиха, някои взимат над 20 000 евро на вечер

13 Януари, 2026 15:30

Вижте кои певици станаха най-скъпи

Хонорарите на попфолк звездите скочиха, някои взимат над 20 000 евро на вечер - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сериозен скок в цените на участията на попфолк изпълнителите от лейбъла „Пайнер“ предизвика шок сред ресторантьори, клубове и организатори на частни събития. От 1 януари 2024 г. в сила са нови, значително по-високи тарифи, като някои от най-популярните имена вече излизат в пъти по-скъпо спрямо миналата година.

Сред най-желаните и съответно най-скъпи имена са още:

  • Джена – 12 000 лв.
  • Ивана – 12 000 лв.
  • Галин – 11 000 лв.
  • Теди Александрова – 10 000 лв.
  • Глория – 10 000 лв.

Цените са без ДДС, а към тях се добавят пътни разходи – гориво за лек автомобил и нощувка за изпълнителя и екипа му, пише show.blitz.bg

Организаторите трябва да имат предвид, че за дати като 14 февруари, 8 март, 24 май и 8 декември, цените автоматично се увеличават.

Също така, участието в повечето случаи е на плейбек, тъй като изпълнителите избягват да пеят на живо заради недобрите акустични условия в заведенията.

Ето пълен списък на хонорарите на всички артисти, които може да се наемат от "Пайнер":

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 на село

    12 0 Отговор
    Ами те нали затова са там,за да взимат?! Дават ли ти,взимай!

    15:33 13.01.2026

  • 2 Жиголо

    5 1 Отговор
    При два ангажимента - и аз толкова! В чужбина двойно.

    Коментиран от #7

    15:33 13.01.2026

  • 3 Хи хи хи

    8 0 Отговор
    Това с консумацията ли е ,за една седмица ?🤣🤣

    15:34 13.01.2026

  • 4 Бай Амет чобанина

    5 0 Отговор
    ша им дам 20 хил. евро На 20 парчета да станат...

    15:35 13.01.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    19 1 Отговор
    Докато има глупаци да им ги дават - те ще взимат!
    Ако спрат да ги канят ще се кротнат и ще станат хрисими и за по 400 ще пеят

    15:37 13.01.2026

  • 6 въпросче

    4 1 Отговор
    Какво е лейбъл?

    Коментиран от #8

    15:38 13.01.2026

  • 7 Кокорчо

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Жиголо":

    Аз ще ти давам повече

    Коментиран от #15

    15:40 13.01.2026

  • 8 Ваа

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "въпросче":

    Ли мумаата! Некъв номер с кАнала сигурно!?

    15:40 13.01.2026

  • 9 Така е

    6 0 Отговор
    Гонят ли те бягай дават ли ти вземай

    15:40 13.01.2026

  • 10 бушприт

    6 1 Отговор
    Лейбъл (от английски: label) означава етикет или марка. В музиката, лейбъл е звукозаписна компания , която издава и разпространява музика.

    15:41 13.01.2026

  • 11 Зоро-ревизоро

    16 0 Отговор
    НАП да не спи и да остави бабите на пазара да проверява де продават магданоз и плетени чорапи,ами да подхваща тия с тези хонорари и ония де им ги плащат...

    15:42 13.01.2026

  • 12 Никой

    11 0 Отговор
    6 песни посред нощ , 12 бона, аре чао.

    15:42 13.01.2026

  • 13 Никой

    10 0 Отговор
    На плейбек .

    15:43 13.01.2026

  • 14 ннннннннн

    3 2 Отговор
    Хубаво направени жени. Пипни тук,пипни там. Боц тук,срежи там и резултатът е налице.

    15:46 13.01.2026

  • 15 Жиголо

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кокорчо":

    За тебе свобода дата имам през 2098 година. Да те записвам ли?

    15:46 13.01.2026

  • 16 Наско

    9 0 Отговор
    На тези заведения къде им излиза сметката?!

    15:47 13.01.2026

  • 17 Колю-маркуча

    4 0 Отговор
    Тва със или без консумация ?

    15:48 13.01.2026

  • 18 Мъж

    4 0 Отговор
    Всичко най лошо ви желая , амин!

    Коментиран от #22

    15:48 13.01.2026

  • 19 препис

    2 0 Отговор
    Амин за лошо не се казва,а само за добро! Иначе трябва да е така:- Всичко най лошо ви желая и АСПИРИН!

    15:54 13.01.2026

  • 20 Теслатъ

    6 1 Отговор
    На едни им харесва, класическа музика, на други оперна, на трети поп-музика, на четвърти поп-фолк... Влаковата композиция е дълга, има вагони за всички....

    15:55 13.01.2026

  • 21 Само припомням

    4 1 Отговор
    И всички са с водоравни ключици..., демек - м6же...

    15:55 13.01.2026

  • 22 Азазел

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мъж":

    Наблюдавам те, обратни! Ще ти върна пожеланието там, където най много те е страх.

    15:56 13.01.2026

  • 23 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Нова чалготека + тритека полека.

    15:59 13.01.2026

  • 24 Еврозона

    1 1 Отговор
    е, нормално, всичко по 1,96. Защо звездите да са по-назад и да не си вдигнат мизата?

    16:00 13.01.2026

  • 25 Шшшвееепссс

    2 1 Отговор
    Още се намират снимки на тези двамата от началото на кариерите им, преди хилядите феминизиращи операции. Всички фолкпевици са тра в...

    Коментиран от #27

    16:01 13.01.2026

  • 26 Мъж мечта

    0 0 Отговор
    Ало пропадналия прошляк , плащат ли ти поне да пишеш по цял ден тук пропадняк 🥳🥳🥳🤭🤭🤭🤣

    Коментиран от #28

    16:03 13.01.2026

  • 27 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Шшшвееепссс":

    Пак те изпуснаха санитарите 💊💉

    16:04 13.01.2026

  • 28 Азазел

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Мъж мечта":

    Ти ще ми платиш! Солидно и постоянно. Мой си отдавна.

    16:14 13.01.2026

  • 29 ъхъ

    0 0 Отговор
    Като са на плейбек, що държат микрофоните?

    16:19 13.01.2026