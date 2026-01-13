Хонорарите на попфолк звездите скочиха, някои взимат над 20 000 евро на вечер

Сериозен скок в цените на участията на попфолк изпълнителите от лейбъла „Пайнер“ предизвика шок сред ресторантьори, клубове и организатори на частни събития. От 1 януари 2024 г. в сила са нови, значително по-високи тарифи, като някои от най-популярните имена вече излизат в пъти по-скъпо спрямо миналата година.
Сред най-желаните и съответно най-скъпи имена са още:
- Джена – 12 000 лв.
- Ивана – 12 000 лв.
- Галин – 11 000 лв.
- Теди Александрова – 10 000 лв.
- Глория – 10 000 лв.
Цените са без ДДС, а към тях се добавят пътни разходи – гориво за лек автомобил и нощувка за изпълнителя и екипа му, пише show.blitz.bg
Организаторите трябва да имат предвид, че за дати като 14 февруари, 8 март, 24 май и 8 декември, цените автоматично се увеличават.
Също така, участието в повечето случаи е на плейбек, тъй като изпълнителите избягват да пеят на живо заради недобрите акустични условия в заведенията.
Ето пълен списък на хонорарите на всички артисти, които може да се наемат от "Пайнер":
1 на село
15:33 13.01.2026
2 Жиголо
Коментиран от #7
15:33 13.01.2026
3 Хи хи хи
15:34 13.01.2026
4 Бай Амет чобанина
15:35 13.01.2026
5 ДрайвингПлежър
Ако спрат да ги канят ще се кротнат и ще станат хрисими и за по 400 ще пеят
15:37 13.01.2026
6 въпросче
Коментиран от #8
15:38 13.01.2026
7 Кокорчо
До коментар #2 от "Жиголо":Аз ще ти давам повече
Коментиран от #15
15:40 13.01.2026
8 Ваа
До коментар #6 от "въпросче":Ли мумаата! Некъв номер с кАнала сигурно!?
15:40 13.01.2026
9 Така е
15:40 13.01.2026
10 бушприт
15:41 13.01.2026
11 Зоро-ревизоро
15:42 13.01.2026
12 Никой
15:42 13.01.2026
13 Никой
15:43 13.01.2026
14 ннннннннн
15:46 13.01.2026
15 Жиголо
До коментар #7 от "Кокорчо":За тебе свобода дата имам през 2098 година. Да те записвам ли?
15:46 13.01.2026
16 Наско
15:47 13.01.2026
17 Колю-маркуча
15:48 13.01.2026
18 Мъж
Коментиран от #22
15:48 13.01.2026
19 препис
15:54 13.01.2026
20 Теслатъ
15:55 13.01.2026
21 Само припомням
15:55 13.01.2026
22 Азазел
До коментар #18 от "Мъж":Наблюдавам те, обратни! Ще ти върна пожеланието там, където най много те е страх.
15:56 13.01.2026
23 Хасковски каунь
15:59 13.01.2026
24 Еврозона
16:00 13.01.2026
25 Шшшвееепссс
Коментиран от #27
16:01 13.01.2026
26 Мъж мечта
Коментиран от #28
16:03 13.01.2026
27 таксиджия 🚖
До коментар #25 от "Шшшвееепссс":Пак те изпуснаха санитарите 💊💉
16:04 13.01.2026
28 Азазел
До коментар #26 от "Мъж мечта":Ти ще ми платиш! Солидно и постоянно. Мой си отдавна.
16:14 13.01.2026
29 ъхъ
16:19 13.01.2026