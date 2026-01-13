Хонорарите на попфолк звездите скочиха, някои взимат над 20 000 евро на вечер

Сериозен скок в цените на участията на попфолк изпълнителите от лейбъла „Пайнер“ предизвика шок сред ресторантьори, клубове и организатори на частни събития. От 1 януари 2024 г. в сила са нови, значително по-високи тарифи, като някои от най-популярните имена вече излизат в пъти по-скъпо спрямо миналата година.

Сред най-желаните и съответно най-скъпи имена са още:

Джена – 12 000 лв.

Ивана – 12 000 лв.

Галин – 11 000 лв.

Теди Александрова – 10 000 лв.

Глория – 10 000 лв.

Цените са без ДДС, а към тях се добавят пътни разходи – гориво за лек автомобил и нощувка за изпълнителя и екипа му, пише show.blitz.bg

Организаторите трябва да имат предвид, че за дати като 14 февруари, 8 март, 24 май и 8 декември, цените автоматично се увеличават.

Също така, участието в повечето случаи е на плейбек, тъй като изпълнителите избягват да пеят на живо заради недобрите акустични условия в заведенията.

Ето пълен списък на хонорарите на всички артисти, които може да се наемат от "Пайнер":