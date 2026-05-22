Рок динозаврите на бивша Югославия - между носталгията и юбилейните турнета

Как я карат днес остарелите момчета от рок групите на бивша Югославия, които, подобно на турбо фолк легендите, също имаха многобройни почитатели у нас?

Може да се каже, че вехтите банди се намират в зрелия си, прагматичен и носталгичен пик. Неугасналите звезди правят мащабни юбилейни турнета и пълнят арени в целия регион. Въпреки че сцената претърпя тежки загуби на емблематични фронтмени през последните години, „екс-ю рокът“ (Ex-YU rock) остава изключително печеливш бизнес и културен мост между бившите републики.

Bijelo Dugme

През 2024–2026 г. групата отбелязва грандиозен юбилей – 50 години на сцена. Под надслова на турнето "Doživjeti stotu" (Да доживееш до сто), Горан Брегович събра отново певците Ален Исламович и Младен Войчич - Тифа. Програмата им е запълнена с разпродадени концерти в големи зали (като Арена Загреб и Арена Стожице в Любляна), както и в Западна Европа за диаспората. Набляга се на чистия рок звук от ранните им години, без оркестри.

След дълги години на раздели и частични събирания, настоящият концертен състав включва ключови фигури от историята на бандата: Горан Брегович – основател, китарист и главен композитор на групата, Ален Исламович – вокалист, Младен Воичич - Тифа – вокалист, Зоран Реджич – басист, Драган „Джиджи“ Янкелич – барабанист.

Първият легендарен вокалист на групата, Желко Бебек, не участва в това събиране и в момента развива собствено самостоятелно турне. Групата има потвърдени участия на големи фестивали и самостоятелни концерти, сред които:4 юли 2026 г. – Banja Luka Fest (Босна и Херцеговина)13 август 2026 г. – Фестивал „NG ljeto 2026“ в Нова Градишка (Хърватия)

Концертите им преминават под формата на енергичен рок и етно-рок спектакъл. Сетлистът им е съставен изцяло от най-големите хитове на бивша Югославия, включително:„Đurđevdan“, „Lipe cvatu“, „Ima neka tajna veza“, „Tako ti je mala moja kad ljubi Bosanac“.„Padaju zvijezde“.

Parni valjak

Легендарната хърватска банда е в отлично творческо здраве, активна и в момента отбелязва своята 50-годишнина с мащабно юбилейно турне. След тежкия удар през януари 2022 г., когато внезапно почина дългогодишният им харизматичен фронтмен Аки Рахимовски, бъдещето на състава беше несигурно. Групата обаче реши да продължи напред и навлезе в изцяло нова ера. През март 2023 г. беше представен новият вокалист Игор Дрвенкар - тогава 31-годишен. Спечелил одобрението на феновете и критиката със специфичния си мощен глас и енергия, той успешно застана на мястото на Рахимовски, вдъхвайки нов живот на вечните хитове. Основателят, основен композитор и китарист Хусеин Хасанефендиќ – Хус и клавиристът Берислав Блажевич – Беро остават двигателите на състава. През ноември 2025 г. групата издаде своя нов студиен албум "Kažu pčele umiru..." – първият изцяло нов материал с гласа на Игор Дрвенкар, който затвърди позицията им на модерна рок институция на Балканите. По повод половин век на сцена, Parni Valjak изнасят десетки концерти в препълнени големи зали и арени в целия регион.Изминали концерти: През 2025 г. те напълниха емблематичната Pula Arena и Arena Zagreb. През пролетта на 2026 г. разпродадоха огромната Arena Stožice в Любляна и обновената зала Sava Centar в Белград. Концертите им продължават в Хърватия, Словения, Босна и Херцеговина и Швейцария.

YU Grupa

Най-дългогодишната активна сръбска и бивша югославска рок група продължава да твори, експериментира и изнася концерти след повече от пет десетилетия на сцената, е в активно и изключително динамично състояние.

През април 2026 г. рок легендите изненадаха феновете и критиците с издаването на чисто нов студиен албум, озаглавен "Bus to Zion". В този проект групата експериментира смело, внедрявайки ямайски реге ритми в класическото си рок звучене. Групата, водена от несломимите братя Жика и Драги Йелич, поддържа интензивен график с изпълнения на живо в Сърбия и региона. Наскоро групата взе участие като хедлайнер на големи регионални събития, включително емблематичния мото събор в Сремска Митровица в началото на май 2026 г. Сетлистите им от изминалите месеци показват редовни клубни и фестивални участия в градове като Белград, Нови Сад, Ниш, както и концерти в Хърватия и Австрия. Те продължават да свирят както вечните си хитове („Čudna šuma“, „Crni leptir“, „Dunavom šibaju vetrovi“), така и новия си материал. Със своите 55 години на сцена (основани през есента на 1970 г.), те официално държат рекорда за рок групата с най-дълъг стаж в историята на балканската рок музика. Въпреки напредналата възраст на основателите си, YU Grupa остава синоним на качествена рок енергия и продължава да събира няколко поколения публика на концертите си.

Riblja Čorba

Групата официално преустанови съществуването си след 46 години на сцената. Това решение бе взето от останалите членове на групата след смъртта на легендарния фронтмен, певец и текстописец Борисав „Бора“ Джорджевич (Бора Чорба), който почина на 4 септември 2024 г. на 72-годишна възраст. Музикантите от бенда решиха, че Riblja Čorba не може да съществува без своя разпознаваем лидер и глас, отхвърляйки идеите за продължаване под формата на трибют банда или с нов певец. Преди смъртта си Бора Джорджевич подготви материали за последен студиен албум, озаглавен „Ljubav i smrt“ („Любов и смърт“). Бора Джорджевич почина в болница в Любляна след тежка битка с хронична обструктивна белодробна болест и пневмония. Съгласно последното му желание, той бе погребан в родния си град Чачак, Сърбия, където през 2025 г. му бе издигнат и паметник с две кръстосани китари. Това бе вторият съкрушителен удар за групата през последните години, след като през 2020 г. от COVID-19 почина дългогодишният басист и съосновател на групата Миша Алексич. Групата остава в историята като едно от най-влиятелните и популярни имена на югославската и сръбската рок сцена.

Galija

Сръбската рок група се намира в изключително активен и вълнуващ период, като в момента отбелязва своя грандиозен юбилей – 50 години на музикалната сцена (1976–2026 г.). Групата, предвождана от братята Ненад Милосавлевич (Неша Галиа) и Предраг Милосавлевич, продължава да свири на живо с пълна сила и да разпродава големи концерти в целия регион.

Кулминацията на юбилея е насрочена за 30 май 2026 г. на Лятната сцена (Letnja pozornica) в Нишката крепост. Концертът в родния им град, където групата е основана в едноименната кафана „Галија“ през 1976 г., беше официално разпродаден седмици по-рано. Веднага след това, на 13 юни 2026 г., групата ще изнесе голям летен концерт в Белград на популярната локация Zappa Barka, където ще изпълни най-големите си хитове, белязали пет десетилетия рок история. Графикът им за лятото е интензивен, включително участия на големи регионални събития като Mostar Summer Fest в Босна и Херцеговина през юли 2026 г.

Crvena Jabuka

Легендарната сараевска поп-рок група е изключително активна и в момента се намира в пика на мащабно европейско и световно турне, с което отбелязва 40 години на музикалната сцена (1985–2025/2026). Групата продължава да пълни големи зали и летни сцени на Балканите и в цяла Европа. Музикантите празнуват четири десетилетия от създаването си с поредица от разпродадени концерти под наслова „40 града за 40 години кариера“. Те изнасят последователни концерти в престижни зали като Сава Център в Белград, Арена Загреб и Арена „Борис Трайковски“ в Скопие. През пролетта на 2026 г. групата реализира интензивни клубни и концертни участия за диаспората в Западна Европа, преминавайки през градове като Лондон, Мюнхен, Щутгарт, Вупертал и Франкфурт. Графикът им показва активни концерти на Балканите, включително разпродадени шоута на открити летни сцени (като Летния театър в Ниш). Планът им включва и продължение на световното турне в САЩ, Канада и Австралия. Фронтменът Дражен Жерич – Жера остава емблематичното лице, вокал и лидер на бандата. Той е единственият активен член от оригиналния състав от 1985 г. насам (след трагичната съдба на първите членове и напускането на барабаниста Дарко Йелчич – Цуня).Настоящият състав, който поддържа характерното поп-рок звучене, включва, освен него, Крешимир Кащелан – Крешо – бас китара, Дамир Гонз – китара, Марко Белошевич – клавишни.

Indexi

Култовата бивша югославска група официално не съществува прекрати своята дейност през 2001 година. Причината за окончателното разпадане на състава бе смъртта на легендарния им вокалист Даворин Попович, който губи битката с рака на 18 юни 2001 г.. Само година по-късно, през 2002 г., умира и другият основен стълб на групата – емблематичният китарист и композитор Слободан „Бодо“ Ковачевич. С кончината на двамата лидери е сложен официален край на една от най-влиятелните банди в историята на балканския рок. През годините останалите живи членове на бандата (като басистът Фадил Реджич) периодично се събират за големи възпоменателни концерти в страните от бивша Югославия. В тези събития, озаглавени „Индекси и приятели“, вечните им хитове се изпълняват от други големи звезди на балканската сцена (като Дино Йелусич, Желко Бебек, Хари Мата Хари и Борис Новкович). През 2016 г. на улица „Ферхадия“ в Сараево (родния град на групата) е издигнат официален паметник с отпечатъци от стъпки. Той маркира точното място, където през септември 1962 г. е взето решението за създаването на групата. Музиката на „Индекси“, комбинираща прогресив рок и поп-мелодии (като вечните хитове "Bacila je sve niz rijeku", "Sanjam", "Plima" и албума "Modra rijeka"), продължава да се радва на огромна популярност в стрийминг платформите и остава фундаментална част от историята на т.нар. „Сараевска поп-рок школа“.

Противно на политическите граници, днес рок музиката обединява пазара в бивша Югославия. Сръбски групи свирят в Хърватия, а хърватски – в Сърбия и Босна, без никакво напрежение. На концертите на Bijelo Dugme или Parni Valjak масово присъстват младежи под 25 години, които никога не са живели в Югославия, но знаят текстовете наизуст, благодарение на стрийминг платформите.

Повечето от тези групи разчитат на 95% стари хитове. Записването на нова музика е рядкост; фокусът е изцяло върху мащабни концерти на живо с високотехнологичен звук и осветление.