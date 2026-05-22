МЗХ: Контролът на „Капитан Андреево“ е сред основните ни приоритети

22 Май, 2026 12:36 789 22

Мавровски заяви, че е бил освободен без официална заповед

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Министерството на земеделието и храните категорично заявява, че контролът е сред основните приоритети на институцията, който включва и Гранично контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“. Това съобщиха от институцията за Нова тв.

Решението за освобождаването на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Ангел Мавровски беше взето по предложение на министъра на земеделието Пламен Абровски.

Отстраненият от поста директор Ангел Мавровски обаче заяви, че е бил освободен без официална заповед. Той намекна и за връзка между отстраняването му и негови разкрития за нарушения при контрола на храните на границата с Турция. "Интересното е , че точно преди това имахме разговор с министър Абровски, Иван Демерджиев и Георги Кандев – там показах какви разкрития направихме долу на границата”, посочи той.


  • 1 Последния Софиянец

    18 0 Отговор
    Тази сутрин министърът на земеделието каза че не е чувал за олигарсите в селското стопанство.Прави се на луд.

    12:38 22.05.2026

  • 2 Уволниха шефа на БАБХ

    15 0 Отговор
    защото взе да ни казва какви боклуци ядем!

    12:41 22.05.2026

  • 3 Тоз

    7 0 Отговор
    и той с приоритети !

    12:41 22.05.2026

  • 4 Дрън, дрън съветски чугун

    13 0 Отговор
    Пламен Абровски е човек на Таки, това и врабчетата на митницата го знаят.
    Заради Таки малкото ДПС зулус слаФчо с nokeмоните му, заедно с пPeзидента свалиха единственото правителство, в което не присъстваха Борисов и Пеевски.
    Нали ви е ясно, че всички тези кадри от ИТН, които кРадев назначи, са си били неговата квота в партията на зулусите.

    12:41 22.05.2026

  • 5 ще я връщаме на Таки!?

    11 0 Отговор
    Нали,тарикат!

    12:42 22.05.2026

  • 6 Този е адвокат!

    9 0 Отговор
    Какво разбира от земеделие?

    12:45 22.05.2026

  • 7 Дидо

    10 0 Отговор
    Каква я мислехме а тя каква стана

    12:45 22.05.2026

  • 8 И този мошеник Абровски, и Гечев

    12 0 Отговор
    са абсолютна щета за пРезидента!

    12:45 22.05.2026

  • 9 12...34

    6 0 Отговор
    Преди години Ревизоро казваше,не пипайте момчетата те знаят какво правят

    12:47 22.05.2026

  • 10 ние не сме глупави

    9 0 Отговор
    нормално е да се целите на там все пак парите от рушвети са огромни ….

    12:48 22.05.2026

  • 11 Хасковски каунь

    5 0 Отговор
    На ГКПП-тата трябва да оперират единствено държавни фирми и организации!!!

    Коментиран от #16

    12:48 22.05.2026

  • 12 Нито

    5 0 Отговор
    ти е приоритет , нито ви вярвам на всичките до един !

    12:49 22.05.2026

  • 13 Честита "промяна" (поредната)

    8 1 Отговор
    на малоумните путинофили, които фърлиха на измамата Моше Боташ Крадев!

    12:51 22.05.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор
    И във Варна е така!
    На 21 май във Варна се проведе специализирана полицейска операция, насочена срещу разпространението на високорискови наркотични вещества – тема, която отдавна тревожи обществото и поставя сериозни въпроси пред институциите.

    Служители на ОДМВР – Варна са предприели действия по линия на противодействието на наркоразпространението, като в хода на акцията са задържани няколко лица.

    Сред тях е и КРИСТИЯН НАЗАРЯН ,
    за когото по данни от оперативната информация и последвалите разследвания се твърди, че е разпространявал фентанил на територията на Варна.

    12:53 22.05.2026

  • 15 А,ха Затова махнаха Христанов

    4 0 Отговор
    И директора на БАБХ.А този министър(новият) е калинка на ИТН и човек на Пеевски.Таки е доволен .Радев много се изложи.

    13:03 22.05.2026

  • 16 Шопски пъпеш

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хасковски каунь":

    Няма злоупотреби на митницата, това е нагла лъжа. МЗХ са велики и компетентни. Ето, вече още през месец май по пътните сергии трудолюбиви български земеделци продават дини и пъпеши родно производство.

    13:10 22.05.2026

  • 21 Перо

    4 0 Отговор
    Тая флегма е пълно недоразумение за министър на МЗХ. Не знам, дали има и саксия в къщи!

    13:28 22.05.2026

  • 22 служебния кабинет на а. гюров

    2 3 Отговор
    ще го търсите със свещ!!!

    13:28 22.05.2026

