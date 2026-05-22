МЗХ: Контролът на „Капитан Андреево“ е сред основните ни приоритети

Министерството на земеделието и храните категорично заявява, че контролът е сред основните приоритети на институцията, който включва и Гранично контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“. Това съобщиха от институцията за Нова тв.
Решението за освобождаването на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Ангел Мавровски беше взето по предложение на министъра на земеделието Пламен Абровски.
Отстраненият от поста директор Ангел Мавровски обаче заяви, че е бил освободен без официална заповед. Той намекна и за връзка между отстраняването му и негови разкрития за нарушения при контрола на храните на границата с Турция. "Интересното е , че точно преди това имахме разговор с министър Абровски, Иван Демерджиев и Георги Кандев – там показах какви разкрития направихме долу на границата”, посочи той.
