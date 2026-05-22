Наоми Кембъл на 56 г.: От първата чернокожа корица на Vogue до световна модна легенда

На днешната дата – 22 май – е родена една от най-емблематичните жени в света на модата – Наоми Кембъл. Повече от четири десетилетия тя остава символ на красота, сила и безкомпромисно присъствие на подиума. Наричана „Черната пантера“, Наоми не просто се превърна в супермодел – тя промени правилата в индустрия, в която дълго време доминираха предразсъдъците.

Родена през 1970 г. в Лондон, Наоми Кембъл започва кариерата си още като дете. На едва осем години се появява в клипа към песента „Is This Love“ на Bob Marley, а по-късно учи балет и сценични изкуства. Истинският ѝ пробив идва през 1986 г., когато е забелязана от моден агент, докато се разхожда в Ковънт Гардън.

Само две години по-късно тя влиза в историята като първата чернокожа жена на корицата на френския Vogue. Следват десетки корици, ревюта за най-големите модни къщи и статут на една от оригиналните супермодели на 90-те заедно със Синди Крауфорд, Линда Еванджелиста и Кристи Търлингтън

Кариерата ѝ не се ограничава само до модния подиум. Наоми има участия във филми и сериали, музикален албум, собствено YouTube шоу и редица телевизионни проекти. През 2023 г. тя беше сред централните фигури в документалната поредица The Super Models, посветена на златната ера на супермоделите.

Личният ѝ живот винаги е бил обект на огромен интерес. През годините името ѝ бе свързвано с известни мъже като Леонардо ди Каприо, Робърт де Ниро и Ъшър. Въпреки светския шум около нея, Наоми винаги е пазела най-интимните детайли далеч от публичността.

Една от най-големите изненади дойде през 2021 г., когато моделът обяви, че е станала майка на момиченце, а две години по-късно – и на момче. Така Наоми доказа, че майчинството няма възраст.

Сред любопитните факти за нея е и това, че първоначално е мечтаела да стане професионална балерина, а не модел. Освен това тя признава, че като тийнейджърка е страдала от липса на самочувствие и често е била обект на подигравки заради външния си вид.

През годините Наоми често попадаше в заглавията и заради бурния си темперамент. Тя имаше няколко съдебни скандала и обвинения за агресивно поведение, но въпреки това никога не изгуби статута си на една от най-влиятелните фигури в модата.

И досега името ѝ продължава да бъде сред най-коментираните в модния свят. През май 2025 г. Наоми изненада феновете си, след като за първи път от повече от две десетилетия пропусна Met Gala – събитие, с което тя традиционно е свързвана. Отсъствието ѝ предизвика вълна от коментари в медиите и социалните мрежи.

Наскоро супермоделът впечатли и с корица на списание Elle, на която се появи с напълно нова визия – къса прическа и дързък стайлинг, доказвайки, че остава модна икона дори след повече от 40 години в индустрията.

Наоми продължава активно да работи по различни модни кампании и благотворителни инициативи, макар около името ѝ да не липсват и противоречия след разследвания около нейната фондация „Fashion for Relief“.

През последните месеци отново се появиха публикации и коментари, свързани с името ѝ покрай стари контакти с финансиста Джефри Епстийн, след като в САЩ излязоха нови документи и медийни анализи по случая. Говорител на модела отрича твърденията, че тя е знаела за престъпленията му.

Въпреки периодичните скандали, Наоми Кембъл остава една от най-разпознаваемите фигури в света на модата – и на 56 години продължава да бъде канена на ревюта, фотосесии и благотворителни галавечери по целия свят.