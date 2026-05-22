Отново разпитват полицай по делото срещу Димо Алексиев

22 Май, 2026 12:31 873 6

  • димо алексиев-
  • полицай-
  • разпит-
  • дело-
  • шофиране в нетрезво състояние

Съдът поиска допълнителна видео експертиза

Отново разпитват полицай по делото срещу Димо Алексиев - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд допусна разпит на единия полицай - Мирослав Генков и видеотехническа експертиза за времето на проверката по делото срещу актьора Димо Алексиев, пише БТА.

По-долната инстанция осъди Алексиев на една година и шест месеца затвор при общ режим по обвинение, че шофирал в нетрезво състояние, докато е бил в изпитателен срок за същото престъпление.

Според съда има разминавания в показанията на Генков от досъдебното производство и пред първоинстанционния съд. По тази причина трябва да се изяснят конкретни обстоятелства и въпроси, които не са били достатъчно изяснени.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ефвфв

    5 1 Отговор
    на полицай да вярваш е като да вярваш на Пепи Еврото или на гн Магнитски

    12:41 22.05.2026

  • 2 съд и прокуратура трябва да се закрият!

    5 1 Отговор
    стига сте дразнили хората!!! тоя вече трябваше да излиза от затвора а вие още не сте го вкарали!!! ако беше обикновен човек до сега да си е излежал присъдата!

    12:46 22.05.2026

  • 3 Кирил

    2 2 Отговор
    Този го знаят в квартала, като Димо-чумата. Дължи пари на всеки.

    12:51 22.05.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор
    21 май във Варна се проведе специализирана полицейска операция, насочена срещу разпространението на високорискови наркотични вещества – тема, която отдавна тревожи обществото и поставя сериозни въпроси пред институциите.

    А служители на ОДМВР – Варна са предприели действия по линия на противодействието на наркоразпространението, като в хода на акцията са задържани няколко лица.

    Сред тях е и КРИСТИЯН НАЗАРЯН ,
    за когото по данни от оперативната информация и последвалите разследвания се твърди, че е разпространявал фентанил на територията на Варна.

    12:54 22.05.2026

  • 5 Реалист

    3 1 Отговор
    Обаче и този Димо е голям наглец!!! Възползва се на макс от корупцията в съдебната система. Пожелавам им на всички корумпирани съдии по това дело, децата им да се срещнат с пияния Димо зад волана на пътя...

    13:20 22.05.2026

  • 6 Още една,две врътки,

    1 0 Отговор
    и Димо е оправдан.Даже може и да осъди прокурватурата.

    13:27 22.05.2026