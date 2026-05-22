Дара в интервю за CNN Turk: Турция трябва да се върне на сцената на "Евровизия"

Тазгодишната победителка в "Евровизия" Дара даде интервю за CNN Тюрк, в което разказа както за пътя към победата, така и за връзката си с Турция. Дара заяви, че победата ѝ е обединила Балканите и че харесва и често посещава Турция. Тя използва възможността и пред медията призова страната да се върне на сцената на "Евровизия".
В интервюто Дара заяви, че в нощта на гласуването сякаш е била в сън и че никой не е вярвал, че България ще спечели. Българската певица каза също така, че смята, че Турция трябва да се върне обратно в "Евровизия". Дара сподели, че песента „Дум тек-тек“ на Хадисе, с която през 2009 г. Турция се класира на четвърто място в конкурса, ѝ е любима, пише БТА.
При излъчването на интервюто CNN Тюрк припомни, че България печели "Евровизия" за първи път в историята на конкурса, а победата се връща на Балканите след 19 години.
В интервюто Дара каза, че за нея конкурсът не е само музикална победа. „Според мен с тази песен, с любовта и подкрепата, която получихме, най-накрая обединихме Балканите. Може би от 5-годишна съм влюбена в Турция и съм много щастлива, че получих вашата подкрепа“, каза Дара пред изданието.
Медията отново припомни, че съпругът ѝ има турски корени и това е причината тя често да посещава страната.
„Не мога да говоря турски, но де да можех да говоря спокойно. Съпругът ми е турчин и семейството му живее от дълги години в България. Сестра му все още е в Турция. Племенниците ни са там. Много обичаме Турция“, разказа Дара.
Певицата подчерта, че всяка година идва в Турция и обикалят различни градове в страната.
„Разбира се, че понеже Одрин е най-наблизо и семейството ни е там, ходим често. Но все по-често ходим и до Истанбул“, обясни Дара.
В интервюто тя посочи, че в Турция най-много ѝ харесва в Ефес, а в хората – гостоприемството.
Дара сподели, че все още не може да повярва, че е спечелила. „Следях гласуването. Виждах, че България е на челните места, но не ми се струваше истина. Изглеждаше като сън. Мозъкът ми не успя да проумее това, докато не обявиха, че съм победител. Все още не съм го възприела напълно“, заяви Дара.
1 Последния Софиянец
12:02 22.05.2026
2 Глупоста спечели
3 Тя е от Силистра
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Той от Дулово
5 Зеления
Ако е вярно че Дара е казала че съпруга й е от Турция /а не е журналистическа измислица/ е глупаво, той е роден в Дулово
12:08 22.05.2026
6 Българин
7 безДара ромската перла
8 ДрайвингПлежър
10 Нека
11 Може
До коментар #7 от "безДара ромската перла":Османската империя обаче спира да функционира през 1923 год.
12 Соваж бейби
14 хихи
До коментар #5 от "Зеления":а тя е Чок Гюзел Ханъм
15 Сега
До коментар #10 от "Нека":Австралия са под шапката на UK, а Турция има европейска част, също като Русия да речем. Виж за Израел, чисто географски си прав
16 Мюфтията
До коментар #5 от "Зеления":Демек п0м ачище.
17 Сила
Кви турци , кви пет лева ....Дара , спирай коза и се стегай !!!
Почнала си да изпушваш и ще прегориш много бързо !!!
Отделно , не е здравословно в България да се афишираш с Турция и турски корени !!!
Сети се сама защо ...!??!
18 Ахмет
До коментар #7 от "безДара ромската перла":И тогава българите ще живеете 100 пъти по-добре отколкото като европейци.
19 ПРИПОМНЯНЕ
2. "Кръвния данък" се е наричал Девширме, което на турски значи "събиране на цветен прашец" При девширмето е имало ПОДБОР през 5г., а по-късно и ЕЖЕГОДЕН ПОДБОР на най-будните и красиви български момченца И ТАКА ВЕКОВЕ НАРЕД. Фактите за този ежегоден "кастинг" много често се премълчават по родолюбиви причини. Еничарите първоначално нямат семейства за да оставят поколение, а и по-късно еничарите търпят огромни човешки загуби. Част от момченцата пък директно са продавани като роби. Според мен това е ОБЕКТИВНАТА причина за незавидното състояние на държавата ни и за липсата на критична маса от будни и родолюбиви Българи които да поведат сънародниците ни. Отделно, че едва създаденият елит е бил ликвидиран от комунягите 1944-1946 г.
Май доста време ще мине докато Българинът се пробуди.
3. Доста любопитно е, че законът е забранявал на турчин да отнеме коня на Българин, ако цената му е под сто гроша. По този начин се е осигурявало турските коне да са добри и с висока цена. А е било законно да отнемеш хубавия кон от Българина.
20 Щом е тъй
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Турция да взима и да организира този либерастки конкурс. На нас не ни трябват такива идиотщини.
21 Турция
До коментар #15 от "Сега":чисто географски, се води Азия, независимо, че има 1/5 в Европа. Под шапката на този или ония, може да вкараме целия свят в Европа.. ? Защо тогава не участва Френска Гвиана, Полинезия - там дори се плаща с Евро? Карибксите острови и са под шапката на британците...единия е дори Франско/Холандски.. та айде стига глупости.
Русия до Урал се води Европа, иначе се води че е Евразия..
22 Може
До коментар #10 от "Нека":Австралия обаче е федерална парламентарна конституционна монархия с монарх Чарлз III, която се управлява от негов генерал-губернатор.
Турция, Израел, Армения, Азърбейджан и Грузия участват и в Европейското първенство по футбол.
23 Сила
До коментар #21 от "Турция":То тая 1/5 реално е част от България , ама айде ....да не почваме да дъвчеме стари теми от близкото минало !!!
24 ГРУ гайтанжиева
До коментар #19 от "ПРИПОМНЯНЕ":Това е историята написана ни от Мордов, която няма нищо общо с историята, но пък е любима дъвка на полезните ... и д и о т и ... , зовящи се "патриоти".
25 Да ама
До коментар #15 от "Сега":Израел чисто географски може да са извън Европа ,но...ФИНАНСОВО са я завладели не само нея,ами и....Света...
26 МЪКА
До коментар #5 от "Зеления":Интересно. Може да се пише MEDI, а DARA не може.
27 Минавам само
28 Професор
29 Сила
До коментар #28 от "Професор":И "професор " Стоян Мултигрупов от Библиотекарския интернат ....
30 Име
31 Рон Джереми
До коментар #24 от "ГРУ гайтанжиева":Пожелавам ти Турция-Франция-Турция, от "всички полезни идиоти".
