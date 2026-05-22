Бритни Спиърс се нагълтала с куп хапчета преди ареста за пиянско шофиране

22 Май, 2026 11:15 896 12

Спиърс е приела доза антиконвулсант и стабилизатор на настроението, антидепресант и лекарство за ADHD този ден

Бритни Спиърс се нагълтала с куп хапчета преди ареста за пиянско шофиране - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Певицата Бритни Спиърс потвърди, че е приела няколко лекарства с рецепта, преди да шофира малко преди ареста си за шофиране в нетрезво състояние, според Daily Mail.

Инцидентът е станал на 4 март на US-101 близо до Нюбъри Парк, Калифорния. Полицията е наблюдавала Спиърс да маневрира опасно с висока скорост.

В полицейския доклад се посочва, че Спиърс е приела доза антиконвулсант и стабилизатор на настроението, антидепресант и лекарство за ADHD този ден. Уточнява се, че последните лекарства не са били предписани на певицата.

„Усетих отчетлива миризма на алкохолни напитки в дъха ѝ и по тялото ѝ.“ „Речта ѝ беше бърза и неясна, походката ѝ беше нестабилна и тя си въртеше пръстите“, пише полицаят в доклада.

Той добави, че певицата се е държала провокативно. Тя показваше „сериозни промени в настроението“ и говореше с британски акцент. Настроението на Спиърс варираше „от конфронтационно и развълнувано до предизвикателно“.

Певицата не преминала тестовете за трезвеност на място, защото не последвала пръста на полицая. Тя умишлено движела главата си срещу инструкциите.

В доклада се посочва, че Спиърс е била отведена в офис на Калифорнийския пътен патрул (CHP) за тест за разпознаване на наркотици. След това е била откарана в медицинския център Лос Роблес. Когато се опитала да отложи кръвен тест, певицата станала агресивна и в крайна сметка ѝ били поставени белезници.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 Хм.....

    3 3 Отговор
    Коментиран от #5

    Коментиран от #5

    11:18 22.05.2026

  • 2 ритни Спиърс се нагълтала с

    3 0 Отговор
    куп безплатни протеинови шотове преди ареста

    11:18 22.05.2026

  • 3 .....

    2 0 Отговор
    Бритни, ае кака на психотерапия. Бритното е в депресия.

    11:20 22.05.2026

  • 4 Не разбирам

    9 0 Отговор
    Толкова ли ви е интересно пропадането на някой, че постоянно ни го напомняте?

    Коментиран от #8

    11:22 22.05.2026

  • 5 авантгард

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хм.....":

    Перспективно изкривяване следствие употреба на обектив с малко фокусно разстояние и снимане на обекта от много близо.

    Коментиран от #6

    11:23 22.05.2026

  • 6 Благодаря

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "авантгард":

    За пояснението!

    11:26 22.05.2026

  • 7 Непълнолетен

    4 0 Отговор
    Медиите би трябвало да информират, образоват, възпитават. А какво четем тук?

    11:26 22.05.2026

  • 8 Кон с капаци

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Не разбирам":

    Сеенето на демокрация в колониите е задължително.

    11:28 22.05.2026

  • 9 Цвете

    5 0 Отговор
    НА ВНИМАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ! ГОВОРЕТЕ ДО ВТРЪСВАНЕ НА ДЕЦАТА СИ, ДО КАКВО ВОДЯТ НАРКОТИЦИТЕ. ЖАЛКО ЗА НЕЯ И СЕМЕЙСТВОТО Й. 🥂🍷🍸

    11:48 22.05.2026

  • 10 навремето

    3 0 Отговор
    Какво топ пичче беше

    11:51 22.05.2026

  • 11 Жорко

    4 0 Отговор
    Пача...въпрос на време е и тя да последва компанията на другите известни заминали по същите причини рано, рано,не е лесно да си известен,но ми е известно,че е лесно да се подхлъзнеш с опиати и алкохол.

    11:55 22.05.2026

  • 12 Българин

    0 0 Отговор
    То всички западни икони умират я от алкохол,я от дрога,я от СПИН,няма един от старост,демокрация и разруха на обществото са ръка за ръка,затова за тях преселението на народите е норма за тях,а и ние вече сме натам

    13:42 22.05.2026