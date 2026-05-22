Бритни Спиърс се нагълтала с куп хапчета преди ареста за пиянско шофиране

Певицата Бритни Спиърс потвърди, че е приела няколко лекарства с рецепта, преди да шофира малко преди ареста си за шофиране в нетрезво състояние, според Daily Mail.

Инцидентът е станал на 4 март на US-101 близо до Нюбъри Парк, Калифорния. Полицията е наблюдавала Спиърс да маневрира опасно с висока скорост.

В полицейския доклад се посочва, че Спиърс е приела доза антиконвулсант и стабилизатор на настроението, антидепресант и лекарство за ADHD този ден. Уточнява се, че последните лекарства не са били предписани на певицата.

„Усетих отчетлива миризма на алкохолни напитки в дъха ѝ и по тялото ѝ.“ „Речта ѝ беше бърза и неясна, походката ѝ беше нестабилна и тя си въртеше пръстите“, пише полицаят в доклада.

Той добави, че певицата се е държала провокативно. Тя показваше „сериозни промени в настроението“ и говореше с британски акцент. Настроението на Спиърс варираше „от конфронтационно и развълнувано до предизвикателно“.

Певицата не преминала тестовете за трезвеност на място, защото не последвала пръста на полицая. Тя умишлено движела главата си срещу инструкциите.

В доклада се посочва, че Спиърс е била отведена в офис на Калифорнийския пътен патрул (CHP) за тест за разпознаване на наркотици. След това е била откарана в медицинския център Лос Роблес. Когато се опитала да отложи кръвен тест, певицата станала агресивна и в крайна сметка ѝ били поставени белезници.