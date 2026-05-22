"Без дигитални окови" - Кристофър Нолан обясни защо не ползва смартфон и няма имейл адрес

Режисьорът Кристофър Нолан призна в предаването „60 минути“, че все още не използва смартфон, нито пък има имейл адрес.

Нолан каза, че получава много разпечатани писма, но те никога не са му били интересни като средство за комуникация. Той също така отбеляза, че му е все по-трудно да живее без смартфон.

„Завръщането на QR кодовете направи живота много по-труден. Когато пътувам, нося телефон с капак“, каза режисьорът.

На въпроса дали умишлено „държи света на дистанция“, режисьорът отговори:

„Просто живея така, както всички ние живеехме. Имам голям късмет да не съм дигитално окован, но такъв е животът.“

Нолан отбеляза, че новият му филм „Одисея“, който разказва историята на пътуването на гръцкия митологичен герой Одисей към дома след Троянската война, се прави „в голям мащаб“.

Според режисьора проектът ще бъде най-амбициозният му филм досега. Премиерата му ще бъде на 17 юли 2026 г.

Десет от филмите на Нолан са спечелили над 6,7 милиарда долара в световен мащаб и са получили общо 28 номинации за „Оскар“, като са спечелили осем.