"Без дигитални окови" - Кристофър Нолан обясни защо не ползва смартфон и няма имейл адрес

22 Май, 2026 12:45 785 4

  • кристофър нолан-
  • дигитални окови-
  • смартфон-
  • имейл адрес

„Просто живея така, както всички ние живеехме.", каза режисьорът

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Режисьорът Кристофър Нолан призна в предаването „60 минути“, че все още не използва смартфон, нито пък има имейл адрес.

Нолан каза, че получава много разпечатани писма, но те никога не са му били интересни като средство за комуникация. Той също така отбеляза, че му е все по-трудно да живее без смартфон.

„Завръщането на QR кодовете направи живота много по-труден. Когато пътувам, нося телефон с капак“, каза режисьорът.

На въпроса дали умишлено „държи света на дистанция“, режисьорът отговори:

„Просто живея така, както всички ние живеехме. Имам голям късмет да не съм дигитално окован, но такъв е животът.“

Нолан отбеляза, че новият му филм „Одисея“, който разказва историята на пътуването на гръцкия митологичен герой Одисей към дома след Троянската война, се прави „в голям мащаб“.

Според режисьора проектът ще бъде най-амбициозният му филм досега. Премиерата му ще бъде на 17 юли 2026 г.

Десет от филмите на Нолан са спечелили над 6,7 милиарда долара в световен мащаб и са получили общо 28 номинации за „Оскар“, като са спечелили осем.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    1 3 Отговор
    Занесох моя телефон на специалист и след тестове излезе че ме подслушват.Сигурно ДАНС .Оттам постоянно ме заплашват да не ходя на протести.

    Коментиран от #3

    12:47 22.05.2026

  • 2 Сталин

    6 2 Отговор
    Един умен човек,за разлика от зомбираните овце с дигитални белезници постоянно на ръцете,еле женските

    12:49 22.05.2026

  • 3 Сталин

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Изглежда добре заработваш от протести ,чувам напоследък се плаща 100 € на ден за протестиращ ,без значение за какво ,в Сащ има фирми който се занимават с това ,може да си наемеш тълпа протестиращи за каквото и да е

    13:00 22.05.2026

  • 4 Хмм

    1 1 Отговор
    Дюнкерк и Опенхаймер са много стойностни филми

    13:25 22.05.2026