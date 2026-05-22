Доц. Росен Калпачки пред ФАКТИ: На всеки 10 минути някой в България получава инсулт

22 Май, 2026 12:31 1 231 22

Инсултен център без болница просто не може да съществува, казва неврологът

Снимка: Факти.бг
Калин Каменов
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Инсултът остава една от водещите причини за смъртност и инвалидизация в България, а битката с времето често се оказва решаваща за живота на пациентите. На този фон в столичната болница УМБАЛ „Св. Анна“ беше открит първият изцяло завършен строук център у нас, който работи по всички съвременни световни стандарти за диагностика и лечение на мозъчно-съдови заболявания. Как се справяме… Пред ФАКТИ говори доц. Росен Калпачки, началник на Клиниката по неврология и на Инсултния център в болницата.

- Доц. Калпачки, първият изцяло завършен строук център бе открит скоро в болница „Света Анна“ в София. Става въпрос за високотехнологично звено за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдови заболявания. Какво представлява това и какво носи този център за пациентите?
- На първо място това е една завършена структура по всички световни стандарти. Няма в света мозъчно-съдов или инсултен център, който да разполага с по-различна апаратура. Реално имаме всичко - още от входа на центъра имаме спешно отделение с максималното трето ниво на компетентност. Припомням, че това е първото такова отделение в България. След това разполагаме с всички звена за образна диагностика – от стандартен скенер, перфузия до магнитен резонанс. Следва ангиографски кабинет, където се извършва най-деликатната диагностика.
След това имаме вече доказалата се Клиника по нервни болести, която е “сърцето” на Центъра за инсулти и поема всички случаи – от най-леките инсулти, до най-тежките, като за всеки пациент се определя съответното лечение.

При нас почти една трета от пациентите получават тромболиза, при средно ниво за Европа от 16%. Говоря за статистика от миналата година.

При най-тежките и особени случаи прилагаме механична тромбектомия. Работим в режим 24/7 в лаборатория, в която се извършва това ендоваскуларно лечение. Под рентгенов контрол се влиза в мозъчните артерии, установява се къде точно се намира тромба в мозъка и се стига до него. С различни манипулации тромбът се отстранява, за да се отпуши запушената артерия, което е най-честата причина за острите инсулти.
Това е ядрото на Центъра, но има и още. Разполагаме със специализирана Клиника по рехабилитация, защото при всички пациенти, независимо от тежестта на инсулта, рехабилитацията започва веднага. Имаме звено за логопедична рехабилитация, за да се възстановява по-бързо говора.
А най-новото, и според мен нещо, което дори много инсултни центрове по света нямат, е специалното звено за психологическа консултация и психологическа помощ. Говорим за психолози, и то не един. Осигурява се психологическа помощ както за пациентите, така и в много случаи за медицинския екип, защото често се налага да се решават тежки ситуации – отношения с близки, разговори с пациенти, търсене на най-адекватните решения. Всичко това е обединено в една от най-многопрофилните болници в България – „Св. Анна“. Имаме подкрепата на всички останали звена. Отново говорим за режим 24/7 – вътрешни клиники, ортопедия, реанимация, неврохирургия, лицево-челюстна хирургия и всички други много често ни помагат, защото всеки пациент е уникален сам по себе си.

- Защо е толкова важен този център?
- Вижте, в „Света Анна“ извършвахме 99% от всички дейности при пациенти с инсулт и преди обособяването на този център. Но именно този решаващ един процент, както и институционалното му признаване от Министерството на здравеопазването, са изключително важни. Защото сега вече е „отъпкан пътят“ да се намесваме и в случаи, в които колеги от цялата страна имат нужда от помощ при по-сложни ситуации.
Там, където по места не може да се направи тромболиза или механична тромбектомия, пациентът се диагностицира и когато все още е в терапевтичния прозорец, в зависимост от възможностите – по наземен или въздушен път – се транспортира при нас. И тук вече се работи в режим 24/7 по всички световни стандарти.

- Каква част от страната в момента е покрита така, че да се осигури бързо и адекватно тромболитично лечение?
- Когато говорим за тромболитично лечение, мисля, че с малки изключения вече почти във всяка област на България се прави тромболиза. Не мога да кажа, че това се случва в достатъчно количество, но като практика вече я има почти навсякъде в страната. Колегите придобиват смелост, макар и не толкова бързо и гладко, колкото ми се иска.
На много места това е въпрос на логистика, на кадри и на подкрепа от останалите специалисти, защото зад всеки инсултен център трябва да стои работеща болница. Инсултен център без работеща болница просто не може да съществува. Това не е работа само на невролози, а на мултидисциплинарен екип.
Благодарение на обществената подкрепа за тромболизата вече не говорим като за неизвестно лечение. Но тромбектомията – методиката, за която споменах преди, която често надгражда лечението, все още е по-скоро пожелателна. Надявам се, че в рамките на следващите месеци шестте строук центъра, които трябва да бъдат изградени в страната, ще станат факт. Засега единственият напълно работещ център е този в болница „Света Анна“.

- Липсата на увереност у вашите колеги ли е в основата на това, че не се правят повече тромболизи?
- Факторите са много. Основните “оправдателни” причини са липсата на кадри и логистика. Инсултът не е болест на нормалното работно време. Не е достатъчно да имаш покритие през деня от понеделник до петък. Нужно е покритие 24/7. Пациент, подходящ за тромболиза, може да пристигне в 3 часа през нощта или по време на национален празник. Ако тогава нямаш подготвен екип, който може да реагира и да направи тромболиза, значи нямаш реално работещ инсултен център.

Логистиката и кадровият проблем са едната причина.

Другата е, че част от колегите в нашата гилдия – на невролозите, все още не могат да се осмелят да направят тази крачка. Така се случи, че т.нар. “определящи дневния ред” колеги в нашата специалност през последните години не са лекували активно инсулти в практиката си. Реално до съвсем скоро инсултът не беше във фокуса на цялата неврологична гилдия. Хубавото е, че особено след създаването на Българското дружество по инсулт, и това, макар и бавно, се променя.
Хората, които се занимават със съвременно лечение с тромболиза, все още продължават да са малцинство. Те са заобиколени от мнозинство предпазливи и даже скептични колеги, които казват, че има трудности и рискове. Да, безспорно има. Говорим за високотехнологична и то суперспешна медицина. Няма как подобна медицина да бъде елементарна. Представете си една неврологична реанимация, която работи непрекъснато, денонощно – тежко е. От тази гледна точка смятам, че това е някакво оправдание, но с времето и с натрупването на добрия опит, който изграждаме вече повече от 10 години, нещата постепенно се променят.
Все пак, ако направя сравнение – преди около десет години в цялата страна се правеха приблизително стотина тромболизи годишно. Днес вече говорим за 2000 годишно в национален мащаб. Това все пак е напредък. Не е такъв, какъвто ми се иска, но е напредък.

- Успяват ли пациентите да пристигнат навреме, когато са получили инсулт, в така наречения „златен час“?
- За мен всичко е една взаимовръзка. Все повече пациенти пристигат навреме и те ще стават още повече, когато има къде да отидат. Всеки колега от Спешна помощ търси най-доброто за своя пациент. Когато знаят, че има наблизо инсултен център, подходящ за тромболиза, в който пациентът може да бъде приет веднага, те отиват. Но много пъти не може да се намери свободно легло, особено за тежките случаи. Това се случва в София всяка вечер, да не говорим какво става в петък вечер. Всеки от колегите в Спешна помощ може да го потвърди. Когато пациентите и близките им знаят, че има места, където ще им бъде приложено лечение, започват да идват по-уверени и по-навреме. Хората се научиха. Включително благодарение на това, което медиите и обществото започнаха да коментират по темата за инсулта.
Хората се обаждат, интересуват се какво се прави. Пак ще кажа, че инсултът е ежедневие, не е болест на работно време. На всеки 10 минути някой в България получава инсулт. Това е статистиката. Под влиянието на пациенти и близките им, които вече знаят, че съществува такова лечение, много колеги започват да се организират. Лекарите по принцип винаги тръгват с идеята да помогнат, тръгват да оказват помощ на „мускули“, както се казва. Именно това според мен обяснява защо на много места системата започва да се променя. Хората идват по-навреме и по-информирани.

Това ще помогне всички ние да счупим определени психологически бариери и въображаеми окови в гилдията, за да се променят нещата.

Абсолютно съм сигурен, че става дума за лавина, която няма как да бъде спряна, включително поради нежеланието на много хора да погледнат истината в очите. Искам специално да обърна внимание, че подобни разговори – благодарение на вашата медия и на други ваши колеги – реално променят нещата. Аз мога да говоря и да коментирам темата за инсулта много, но по ред причини именно обществото и медиите променят ситуацията. Защото хората, които умират или получават инсулти, са нечии майки, бащи, близки и роднини, които се нуждаят от спешна адекватна и професионална помощ.


  1 Последния Софиянец

    Ваксината?

  2 Сталин

    Ами тъй става в клуба на богатите,от щастие и радост народа получава инсулт

  3 Сила

    Пика е всеки ден след 19 часа , когато започнат "новините " по трите" национални" телевизии ....

  4 Ха,ха

    В света как е😂

  5 Германец

    Природата прочиства България от бунгаретата.. по-малко булгурета - по-малко незаконни сметища! 🥰😍🤩

  6 Обаче когато наистина получи инсулт

    Го пишат ковидеветнайсе и го лекуват като за ковид и го трупясват съответно
  7 Дара- Големата Дупара

    По време на моето изпълнение много зулуси получиха инсулт!

  8 Тогава започва и самотаксуването по

    До коментар #3 от "Сила":

    Големите вериги супермаркети и хората вече са си у дома си за да готвят да пият ракия и да учат уроци.

  9 Киниезутирапевт

    Това е от хубавия живот. Когато започвах рабта като хабибитатор 2009г, инсултите основно бяха хора над 60г. От 2015 нататък, взех да виждам първите 30 годишни с инсулт. Към 2020г вече си стана нещо "нормално"

  10 пенсионер

    И всичко това е в уникалната работа на политиците ни от 37 год. до сега !!!

  11 Бойко

    Без охрана напрежението е голямо

  12 Беро

    Не е лошо, но на всеки 10 минути, лекар получава 10 000 евро! За участие и с помоща от здравните идиоти! Докога, така!

  13 ДЪЛЖИ НА

    "ПРЕЙРАСЕН" ЖИВОТ И НУЛА СТРЕС.

  14 Така е когато

    Управниците упражняват геноцид спрямо собственото население.

  15 Лекар

    До коментар #12 от "Беро":

    Искам да се запозная с този лекар

  16 Желю войвода

    "Строук център..." Що се занимавате с глупости, напишете направо цялата статия на английски! Вашата ..... некъпана!

  17 Р.Н

    Бог да поживи лекарите и екипите, които се борят за живота ни....!!!

  18 ООрана държава

    Да бе по 140 човека на денонощие, ние до сега да сме се затрили като нация или всички да сме зеленчуци

  19 Не му ли е

    гадно да получава инсулт през десет минути?

  20 Тома

    Важното е че правителството иска 40 години стаж и ако нямаш няма пенсия на 65 години

  21 Бечев

    Почти 37 години "оптимизирахте", лапахте, крадяхте, не наядохте се, сега на всеки 10 минути някой получавал инсулт.

    Ами, не издържат вече хората от щастие - то не бе членство в ЕС, в НАТО, в Шенген, то не бе евро, то не бяха кадърни и родолюбиви "политици", то не бе един могъщ държавен суверенитет...

  22 Кккк

    144 инсулта на денонощие?Тоя бая послъгва.

