Радан Кънев: Взех за себе си решение да се кандидатирам за председател на ДСБ

Евродепутатът Радан Кънев ще се кандидатира за председател на "Демократи за сила на България" (ДСБ). Това съобщи той с публикация на страницата си във фейсбук, цитиран от news.bg.

Кънев посочва, че на 11 юли ще се проведе Национално събрание на ДСБ. По думите му тогава формацията ще избере и своя лидер за следващите 4 години.

Той е убеден, че България е изправена пред сериозни рискове, както във вътрешната, така и във външната и европейска политика. Евродепутатът пояснява, че това са рискове, свързани със съсредоточаването на огромна власт в едни ръце, без силна и убедителна опозиция, с агресивната международна среда и пасивната роля на държавата в бързото развитие на нови и по-единни европейски политики.

Според него българското общество има сериозни възможности за успешно развитие. Гражданите на България изпреварват политиката и политиците във всички направления - икономика, култура, образование, спорт, солидарност в общността, смята той. По думите има шанс за бърз напредък, ако политиката поне малко навакса изоставането си.

Кънев отбеляза, че пресрещането на рисковете пред обществото и оползотворяването на възможностите изисква силна опозиция и смела, консолидирана реформистка десница. Той е на мнение, че това е невъзможна задача без силна ДСБ.

Евродепутатът изтъкна, че е изборът на 11 юли ще бъде труден. Той посочи, че подхожда с огромно уважение към работата на досегашното ръководство на формацията. Кънев добави, че независимо от решенията на Националното събрание, ДСБ има нужда от приемственост и надграждане.