Радан Кънев: Взех за себе си решение да се кандидатирам за председател на ДСБ

30 Май, 2026 08:53 1 210 39

Радан Кънев: Взех за себе си решение да се кандидатирам за председател на ДСБ - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Евродепутатът Радан Кънев ще се кандидатира за председател на "Демократи за сила на България" (ДСБ). Това съобщи той с публикация на страницата си във фейсбук, цитиран от news.bg.

Кънев посочва, че на 11 юли ще се проведе Национално събрание на ДСБ. По думите му тогава формацията ще избере и своя лидер за следващите 4 години.

Той е убеден, че България е изправена пред сериозни рискове, както във вътрешната, така и във външната и европейска политика. Евродепутатът пояснява, че това са рискове, свързани със съсредоточаването на огромна власт в едни ръце, без силна и убедителна опозиция, с агресивната международна среда и пасивната роля на държавата в бързото развитие на нови и по-единни европейски политики.

Според него българското общество има сериозни възможности за успешно развитие. Гражданите на България изпреварват политиката и политиците във всички направления - икономика, култура, образование, спорт, солидарност в общността, смята той. По думите има шанс за бърз напредък, ако политиката поне малко навакса изоставането си.

Кънев отбеляза, че пресрещането на рисковете пред обществото и оползотворяването на възможностите изисква силна опозиция и смела, консолидирана реформистка десница. Той е на мнение, че това е невъзможна задача без силна ДСБ.

Евродепутатът изтъкна, че е изборът на 11 юли ще бъде труден. Той посочи, че подхожда с огромно уважение към работата на досегашното ръководство на формацията. Кънев добави, че независимо от решенията на Националното събрание, ДСБ има нужда от приемственост и надграждане.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А решение

    24 2 Отговор
    нещо да направиш за България?

    08:59 30.05.2026

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    33 3 Отговор
    Тоя си пуснал брада, че да прилича на мъж, какъвто не е...

    09:00 30.05.2026

  • 3 Не е добре

    27 4 Отговор
    Този да се кандидатира за клиниката на доктор Гълъбова.

    09:02 30.05.2026

  • 4 нннн

    28 3 Отговор
    Иска да е кочияша, който ще кара файтона с хората на ДСБ.

    09:02 30.05.2026

  • 5 Разбира се

    22 2 Отговор
    Че ще се кандидатираш за себе си! Какво ти пука за България!
    И да не забравиш да включиш и Ар Нагуш. Че напоследък нещо залиня. Само с три хотела, учасите в строителни фирми, хиляди дка земя, собствен бизнес тук и на вън а и си пада по ония хубави неща, които и ти харесваш,
    Хубава двойка ще сте!

    09:04 30.05.2026

  • 6 Оракула от Делфи

    19 1 Отговор
    Охранени и напоени като Европейски-биволи!
    Пак за политици се " цанат"!!!
    А бе дайте на някой гладни хора, без възможности да се наядат като хората!!!

    Пуста "полическа сланина" много сладка излезе, направо като "Парма- шунка" !!!???

    09:04 30.05.2026

  • 7 Дъртия Пръч ! Изпери !

    12 1 Отговор
    Сега !

    Ти ли си Наред ?

    09:06 30.05.2026

  • 8 Много добре

    12 1 Отговор
    Рада - Дълбоката ми липсва

    09:07 30.05.2026

  • 9 Мурка

    7 1 Отговор
    браво Ра мадане- ПО ТО ТОЗИ СЛУЧАЙ ЧАКАЙ ПОДАРЪК ---------ОГРОМЕН ЦАРЕВИЧЕН КОЧАН СИЛИКОНОВ мейд ин чайна

    09:09 30.05.2026

  • 10 Нас

    17 3 Отговор
    Не ни интересува. И не искаме да чуваме за ППДБ. Искаме да млъкнете. Света не се върти около вас.

    09:12 30.05.2026

  • 11 9689

    16 2 Отговор
    Радан Кънев зет на Росен Баръмов -Добрич,агент на ДС.

    09:12 30.05.2026

  • 12 "ЖуЛЕЗЕН " ТЕНДЕМ

    8 1 Отговор
    РАДАДлИБОКА И ГНОМОКОКО РЕН

    09:17 30.05.2026

  • 13 Верно ли

    14 0 Отговор
    Хахаха, взел решение "за себе си"... Тоя все едно ще отваря квартално магазинче.

    09:18 30.05.2026

  • 14 Хаха

    7 1 Отговор
    Ще се кандидатираш ама льо пти женерал не пуска кокала толкоз лесно. Пожизнен председател.

    Коментиран от #19

    09:18 30.05.2026

  • 15 Сталин

    8 1 Отговор
    Още една л@йняна торба ,марш бе чukuджия да си направиш една анална мастурбация

    09:19 30.05.2026

  • 16 реформаторски блог

    11 1 Отговор
    радан,нали знаеш,че си с отпаднала необходимост!

    09:20 30.05.2026

  • 17 Евровизьор позьор

    11 1 Отговор
    Радан Кордоба
    къш бе ЕВРЕЙски плъх

    09:21 30.05.2026

  • 18 Рада дълбоката е

    13 1 Отговор
    Сороски еврейски геЙзер на който цялата рода по майчина линия си живее у Израел.
    Допускаме такива да ни управляват и да определят политиката в България,затова и сме на това дереже...

    09:23 30.05.2026

  • 19 Сега може.

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Хаха":

    Уреди се за зам. председател на парламента за 4 години.

    09:27 30.05.2026

  • 20 Въй

    2 1 Отговор
    ДайСоушълизъм на България!

    09:31 30.05.2026

  • 21 Тази измет

    10 1 Отговор
    Трябва да бъдат забранени със закон и вкарани в затвора за национално предателство

    09:34 30.05.2026

  • 22 Алекса

    2 1 Отговор
    Аааа НЕ ! Искаме си Христо Иванов !

    09:35 30.05.2026

  • 23 Исторически парк

    5 0 Отговор
    Рада дълбоката пак иска голям

    09:38 30.05.2026

  • 24 Ивелин Михайлов

    7 1 Отговор
    Партията на хомосексуалистите, каквито са мнозинството от софиянците 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

    09:39 30.05.2026

  • 25 етикет

    1 0 Отговор
    Евродепутатът изтъкна, че изборът на 11-ти юли ще бъде труден.

    09:42 30.05.2026

  • 26 ежко

    7 0 Отговор
    И без това ДСБ е история.....

    09:43 30.05.2026

  • 27 Петър Москов

    6 0 Отговор
    Радане скрий се вкащи и гледай сина си да не ти изпуши цялото имане. Остави политиката, зящото си антибългарин.

    09:45 30.05.2026

  • 28 гошо

    4 0 Отговор
    Рада Дълбоката

    09:48 30.05.2026

  • 29 Вгледайте се

    5 0 Отговор
    Внимателно в наглите физиономия на тази снимка и си представете що за политици имаме

    09:51 30.05.2026

  • 30 Точен

    3 0 Отговор
    Ех, обратното на предник, ти си Вашето знаме... Малко овехтяло и лустросано по ЛГБТ-европейски, ама кат за 5-6-процентното ПП/ДБ/ става... Как е в ЕП, евраците стигнаха ли за апартаментче в Страсбург, виждате ли се с Христо Бойкикев в неговия...

    09:52 30.05.2026

  • 31 Тити на Кака

    5 0 Отговор
    Интересно е как гледат на това решение останалите трима членове на ДСБ...

    09:53 30.05.2026

  • 32 Свой

    7 0 Отговор
    Нидей ва, нека Мирчев да стани, чий многу афторитетин...

    09:54 30.05.2026

  • 33 ШЕФА

    4 0 Отговор
    Р.Дълбоката ще измести Гнома защото пед..... лоби е зад нея .

    10:10 30.05.2026

  • 34 Анонимен

    3 0 Отговор
    Кой си ти можеш да вземаш решение за тоалетната

    10:19 30.05.2026

  • 35 Мисля

    2 0 Отговор
    Веднъж беше, и направи много грешки. Не си за тази позиция. Далеч си от далновидността!

    10:19 30.05.2026

  • 36 Петър

    4 0 Отговор
    Какво е това "ДСБ"?

    10:23 30.05.2026

  • 37 взех бело

    2 0 Отговор
    и никога не съм бачкал

    10:40 30.05.2026

  • 38 не може да бъде

    1 0 Отговор
    Достоен кандидат!?Според мен ще бъде добре всички откачалки да се съберат там -поне ще може да ги преброим и да знаем дали трябва да се откриват нови психозаведения!?

    10:52 30.05.2026

  • 39 Защо не се обедините с ГЕРБ ,

    2 0 Отговор
    Поне да не лъжете народа. народа.Вие сте абсолютно безполезни и дано хората които гласуват за вас го разберат.

    11:10 30.05.2026

