Делото за изнасилване срещу Харви Уайнстийн раздели заседателите и приключи без присъда

Съдебният процес срещу Харви Уайнстийн по обвинение в изнасилване в Ню Йорк приключи без окончателно решение, след като съдебните заседатели не успяха да постигнат единодушна присъда по едно от основните обвинения.

В резултат съдия Къртис Фарбър обяви процеса за невалиден по обвинението за изнасилване от трета степен.

След тридневни обсъждания журито не успя да стигне до решение по обвинението, по което Уайнстийн вече е бил съден два пъти. Съдът даде на прокуратурата 30 дни, за да реши дали да започне четвърти процес по същия казус.

74-годишният бивш холивудски продуцент остава в затвора след първата си присъда за изнасилване от 2020 г. През юни миналата година той беше признат за виновен по обвинение в сексуално посегателство срещу Мириам Хейли, след като Апелативният съд в Ню Йорк отмени първоначалната присъда и нареди нов процес.

Тогава съдебните заседатели отново не успяха да достигнат до решение по обвинението за изнасилване на Джесика Ман – начинаеща актриса, която твърди, че Харви Уайнстийн я е нападнал сексуално в хотелска стая в Манхатън през март 2013 г. Именно това наложи прокуратурата за трети път да повдигне обвинението.

Съдия Фарбър отложи произнасянето на окончателната присъда срещу Уайнстийн до приключването на оставащото обвинение. Само по делото, свързано с Мириам Хейли, той може да получи до 25 години затвор.

Освен процесите в Ню Йорк, Уайнстийн вече излежава и 16-годишна присъда, постановена през 2023 г. в Лос Анджелис по отделно дело за изнасилване. Решението по този процес в момента се обжалва.

По време на последния процес Джесика Ман свидетелства в продължение на пет дни и повтори обвиненията, които вече е представяла пред две предишни съдебни журита. Защитата на Уайнстийн настояваше, че отношенията между двамата са били доброволни и представи кореспонденция, в която Ман изпраща приятелски съобщения до продуцента, включително реплики като „Липсваш ми“ и „Оценявам всичко, което правиш за мен“.

След обявяването на невалидния процес Ман публикува официална позиция, в която заяви, че липсата на окончателна присъда не поставя под съмнение достоверността на показанията ѝ.

„Избрах да свидетелствам в три различни процеса, защото казвам истината“, посочи тя. По думите ѝ през годините е била принудена многократно да преживява едни от най-тежките моменти в живота си под обществен натиск и опити да бъде дискредитирана в съдебната зала.

От своя страна говорител на Харви Уайнстийн заяви, че невъзможността на журито да достигне до решение показва наличието на „сериозно разумно съмнение“ по случая въпреки обществените предразсъдъци срещу бившия продуцент.

„За част от обществото произнасянето на оправдателна присъда вече е станало емоционално или социално невъзможно независимо от доказателствата“, се казва в позицията на защитата.

По време на предишния процес миналата година Уайнстийн беше оправдан по отделно обвинение в сексуално посегателство срещу Кая Сокола.

В делото в Лос Анджелис бившият продуцент беше признат за виновен за изнасилването на италиански модел по време на филмов фестивал през февруари 2013 г. Адвокатите му отричат нападението да се е случило и твърдят, че съдът е ограничил представянето на доказателства, които според тях биха подкрепили алибито му.