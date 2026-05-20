Хванаха наркотици за 10 милиона долара в камион с дрехи на Ким Кардашиян

40-годишен шофьор на камион беше осъден във Великобритания на 13 години и половина затвор за опит да внесе в страната кокаин на стойност близо 10 милиона долара, укрит в пратка с дрехи на модния бранд SKIMS, основан от Ким Кардашиян.

Според британските власти полякът Якуб Ян Конкел е транспортирал близо 90 килограма кокаин, скрит в специално изграден тайник в задните врати на камиона му. Наркотикът бил укрит сред легитимна пратка от 28 палета с облекла на SKIMS, превозвани от Нидерландия към графство Есекс през септември миналата година.

Разследването установило, че Конкел е получил около 5200 долара за транспорта. Той бил спрян от гранични служители на пристанище североизточно от Лондон, след като камионът му пристигнал с ферибот от Хук ван Холанд. При рентгенова проверка властите открили пакетите с кокаин, разпределени в отделни блокове от по около килограм.

Британската Национална агенция за борба с престъпността съобщи, че компаниите, свързани с производството и транспорта на дрехите, не са замесени в схемата за наркотрафик. По данни на разследващите пратката със стоката е била напълно легитимна, а наркотиците вероятно са били натоварени по време на кратък престой на камиона в Нидерландия, регистриран от тахографа на превозното средство.

Случаят привлече допълнително внимание заради връзката с SKIMS, която през последните години се превърна в една от най-бързо развиващите се компании в модната индустрия. Основаната през 2019 г. от Ким Кардашиян марка е оценявана на около 5 милиарда долара и продължава агресивното си международно разпространение. Според Forbes личното състояние на Кардашиян вече доближава 2 милиарда долара, благодарение на бизнеса ѝ в модата, козметиката и телевизионните продукции.