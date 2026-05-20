Новини
Любопитно »
Хванаха наркотици за 10 милиона долара в камион с дрехи на Ким Кардашиян

Хванаха наркотици за 10 милиона долара в камион с дрехи на Ким Кардашиян

20 Май, 2026 19:01 710 2

  • ким кардашиян-
  • наркотици-
  • милиони-
  • камион-
  • дрехи-
  • skims-
  • присъда

Шофьорът на камиона се опитал да внесе 90 кг кокаин сред пратка с дрехи от марката на Ким Кардашиян

Хванаха наркотици за 10 милиона долара в камион с дрехи на Ким Кардашиян - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

40-годишен шофьор на камион беше осъден във Великобритания на 13 години и половина затвор за опит да внесе в страната кокаин на стойност близо 10 милиона долара, укрит в пратка с дрехи на модния бранд SKIMS, основан от Ким Кардашиян.

Според британските власти полякът Якуб Ян Конкел е транспортирал близо 90 килограма кокаин, скрит в специално изграден тайник в задните врати на камиона му. Наркотикът бил укрит сред легитимна пратка от 28 палета с облекла на SKIMS, превозвани от Нидерландия към графство Есекс през септември миналата година.

Разследването установило, че Конкел е получил около 5200 долара за транспорта. Той бил спрян от гранични служители на пристанище североизточно от Лондон, след като камионът му пристигнал с ферибот от Хук ван Холанд. При рентгенова проверка властите открили пакетите с кокаин, разпределени в отделни блокове от по около килограм.

Британската Национална агенция за борба с престъпността съобщи, че компаниите, свързани с производството и транспорта на дрехите, не са замесени в схемата за наркотрафик. По данни на разследващите пратката със стоката е била напълно легитимна, а наркотиците вероятно са били натоварени по време на кратък престой на камиона в Нидерландия, регистриран от тахографа на превозното средство.

Случаят привлече допълнително внимание заради връзката с SKIMS, която през последните години се превърна в една от най-бързо развиващите се компании в модната индустрия. Основаната през 2019 г. от Ким Кардашиян марка е оценявана на около 5 милиарда долара и продължава агресивното си международно разпространение. Според Forbes личното състояние на Кардашиян вече доближава 2 милиарда долара, благодарение на бизнеса ѝ в модата, козметиката и телевизионните продукции.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    5 0 Отговор
    Хахаха....... Ким печели по старовремския начин от.......парцалки...

    19:03 20.05.2026

  • 2 Чекай ся НАЧИ В ПОЛША ГИ

    1 0 Отговор
    ШИЯТ ПАРЦАЛКИТЕ И ПОСЛЕ КЪМ АЛБИОНА ......

    19:23 20.05.2026