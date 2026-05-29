Италианският "Rolling Stone" със специално интервю с DARA

Победата на българската поп звезда DARA на престижния музикален конкурс "Евровизия" във Виена предизвика авторитетни международни реакции и донесе исторически триумф за страната. По този повод италианското издание на престижното списание "Rolling Stone“ публикува обширен материал и специално интервю с изпълнителката, взето от журналиста Матия Баро, пише plovdiv24.bg.

Медията определя младата изпълнителка като "неочаквана победителка“, тъй като извън пределите на родината си никой не е знаел нищо за нея преди големия успех на европейската сцена.

Среща с премиера и натоварен график на една истинска знаменитост

Интервюто на италианския журналист с DARA се провежда в изключително динамичен за нея ден в София. Певицата закъснява с около 10 минути за срещата, но авторът на публикацията отбелязва, че извинението ѝ е било напълно неоспоримо – преди това тя е била приета в Министерския съвет от премиера на България Румен Радев. Матия Баро коментира с доза хумор, че е напълно справедливо тя да се държи като дива при подобни обстоятелства.

Изданието подчертава, че в родината си DARA е очевидна знаменитост, за което свидетелства и препълната ѝ програма. Веднага след разговорите с българския премиер и италианския репортер, тя изпълнява ангажиментите си като треньор в риалити формата "Гласът на България“, вечерта празнува на клубно парти по повод победата си, а в 5:00 часа на следващата сутрин вече лети за Стокхолм, където стартира работа по нови музикални парчета.

Желание към Вселената и тежка професионална подготовка

Пред "Ролинг стоун“ DARA признава, че още от септември миналата година всеки ден си е повтаряла, че ще спечели конкурса. Тя дефинира това като желание, отправено към Вселената, без реално да очаква нещо, но допълва, че е вложила огромни усилия във всеки един детайл – пеене, танци, диета и поддържане на стабилна психика, за да може наистина да изпита радост на сцената.

Изпълнителката споделя, че това е било едно огромно упражнение и подготовка. Въпреки че не е вярвала напълно в подобен развой, тя е имала безрезервно доверие в своя екип от невероятни професионалисти. Основната ѝ мисия е била да постави България на световната музикална карта. DARA споделя щастието си, че е привлякла международното внимание и образно е казала на света, че българите чукат на неговата врата и тя трябва да бъде отворена.

От сблъсъка с омразата до силната семейна подкрепа

Пътят към успеха обаче не е бил лесен. Певицата разкрива, че след победата ѝ на националната селекция за "Евровизия" е била залята от огромна вълна от хейт, като дори е изпитвала страх да излезе от дома си. Ключова роля за преодоляването на този момент изиграва нейното семейство и по-специално съпругът ѝ, който категорично я подтиква да замине и да победи. Без тази силна подкрепа, DARA е убедена, че е нямало да стигне до финала, и се определя като истински благословена с хората около себе си. Тя допълва, че българите нямат международна суперзвезда, въпреки присъствието на изпълнители, представили страната ни достойно, и затова скандирането на името на България от публиката на конкурса е било най-прекрасното усещане за нея.

Българският фолклор като основа за бъдещи световни проекти

Музикалните планове на певицата за бъдещето са мащабни и тясно свързани с родните традиции. DARA припомня, че е дипломирана с профил българско народно пеене, което е нейната фундаментална основа. Тъкмо заради това тоалетът ѝ за тюркоазения килим на откриването на "Евровизия" е бил изцяло вдъхновен от кукерските традиции. Тя изразява намерение да продължи да вкарва фолклорни елементи в бъдещите си проекти, тъй като вярва в уникалната и антична енергия на българските традиции.

В края на интервюто певицата споделя отличните си впечатления от тазгодишния италиански участник Сал Да Винчи, когото обожава заради неговата добрина и хубава песен, предава БТА. На въпрос за потенциално сътрудничество със световноизвестния продуцент Фред Агейн, DARA разкрива, че той вече ѝ е изпратил съобщение чрез своя агент. Тя споделя, че наскоро е чула негово ново парче, съдържащо българска фолклорна мелодия, което я е накарало да осъзнае, че новата енергия на България започва да топли света. Сега голямата ѝ цел е да разпространи тази българска любов навсякъде.