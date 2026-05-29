Новини
Любопитно »
Италианският "Rolling Stone" със специално интервю с DARA

Италианският "Rolling Stone" със специално интервю с DARA

29 Май, 2026 09:16 817 26

  • dara-
  • rolling stone-
  • интервю-
  • дара

Вижте какво сподели победителката в "Евровизия" пред журналиста Матия Баро

Италианският "Rolling Stone" със специално интервю с DARA - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Победата на българската поп звезда DARA на престижния музикален конкурс "Евровизия" във Виена предизвика авторитетни международни реакции и донесе исторически триумф за страната. По този повод италианското издание на престижното списание "Rolling Stone“ публикува обширен материал и специално интервю с изпълнителката, взето от журналиста Матия Баро, пише plovdiv24.bg.

Медията определя младата изпълнителка като "неочаквана победителка“, тъй като извън пределите на родината си никой не е знаел нищо за нея преди големия успех на европейската сцена.


Среща с премиера и натоварен график на една истинска знаменитост

Интервюто на италианския журналист с DARA се провежда в изключително динамичен за нея ден в София. Певицата закъснява с около 10 минути за срещата, но авторът на публикацията отбелязва, че извинението ѝ е било напълно неоспоримо – преди това тя е била приета в Министерския съвет от премиера на България Румен Радев. Матия Баро коментира с доза хумор, че е напълно справедливо тя да се държи като дива при подобни обстоятелства.

Изданието подчертава, че в родината си DARA е очевидна знаменитост, за което свидетелства и препълната ѝ програма. Веднага след разговорите с българския премиер и италианския репортер, тя изпълнява ангажиментите си като треньор в риалити формата "Гласът на България“, вечерта празнува на клубно парти по повод победата си, а в 5:00 часа на следващата сутрин вече лети за Стокхолм, където стартира работа по нови музикални парчета.

Желание към Вселената и тежка професионална подготовка

Пред "Ролинг стоун“ DARA признава, че още от септември миналата година всеки ден си е повтаряла, че ще спечели конкурса. Тя дефинира това като желание, отправено към Вселената, без реално да очаква нещо, но допълва, че е вложила огромни усилия във всеки един детайл – пеене, танци, диета и поддържане на стабилна психика, за да може наистина да изпита радост на сцената.

Изпълнителката споделя, че това е било едно огромно упражнение и подготовка. Въпреки че не е вярвала напълно в подобен развой, тя е имала безрезервно доверие в своя екип от невероятни професионалисти. Основната ѝ мисия е била да постави България на световната музикална карта. DARA споделя щастието си, че е привлякла международното внимание и образно е казала на света, че българите чукат на неговата врата и тя трябва да бъде отворена.

От сблъсъка с омразата до силната семейна подкрепа

Пътят към успеха обаче не е бил лесен. Певицата разкрива, че след победата ѝ на националната селекция за "Евровизия" е била залята от огромна вълна от хейт, като дори е изпитвала страх да излезе от дома си. Ключова роля за преодоляването на този момент изиграва нейното семейство и по-специално съпругът ѝ, който категорично я подтиква да замине и да победи. Без тази силна подкрепа, DARA е убедена, че е нямало да стигне до финала, и се определя като истински благословена с хората около себе си. Тя допълва, че българите нямат международна суперзвезда, въпреки присъствието на изпълнители, представили страната ни достойно, и затова скандирането на името на България от публиката на конкурса е било най-прекрасното усещане за нея.

Българският фолклор като основа за бъдещи световни проекти

Музикалните планове на певицата за бъдещето са мащабни и тясно свързани с родните традиции. DARA припомня, че е дипломирана с профил българско народно пеене, което е нейната фундаментална основа. Тъкмо заради това тоалетът ѝ за тюркоазения килим на откриването на "Евровизия" е бил изцяло вдъхновен от кукерските традиции. Тя изразява намерение да продължи да вкарва фолклорни елементи в бъдещите си проекти, тъй като вярва в уникалната и антична енергия на българските традиции.

В края на интервюто певицата споделя отличните си впечатления от тазгодишния италиански участник Сал Да Винчи, когото обожава заради неговата добрина и хубава песен, предава БТА. На въпрос за потенциално сътрудничество със световноизвестния продуцент Фред Агейн, DARA разкрива, че той вече ѝ е изпратил съобщение чрез своя агент. Тя споделя, че наскоро е чула негово ново парче, съдържащо българска фолклорна мелодия, което я е накарало да осъзнае, че новата енергия на България започва да топли света. Сега голямата ѝ цел е да разпространи тази българска любов навсякъде.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Знаещ

    6 4 Отговор
    Хм, не бих казал. Точно италианците си имат в момента доста поп звезди жени, които пеят и танцуват. Не бих казал, че Аннализа или Елоди са по-зле от Дара.

    Коментиран от #15

    09:20 29.05.2026

  • 5 честен ционист

    4 3 Отговор
    Никой нямаше и да научи за Бангарангата, ако на Израел не му се налагаше да не е домакин догодина.

    Моето предположение още в началото на конкурса беше Ираел първи, втора Дара, и да преотстъпят домакинството на България по геополитически подбуди, но явно на организаторите им е дошло малко в повече варианта Израел да е в светлината на добрият отстъпващ домакинството и са избрали най-евтиния вариант за домакинство на Израел на чужда земя.

    Коментиран от #7

    09:24 29.05.2026

  • 6 Сталин

    6 4 Отговор
    В България само кючеци,чалги мутри и бангиранги останаха всичко кадърно изчезна в чужбина,африката на Европа

    Коментиран от #25

    09:24 29.05.2026

  • 7 Сталин

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Циониста кво стана ,где беше изчезнал напоследък ,да не бомбиха апартамента в Тел авив персите,и сега обратно в България

    Коментиран от #17

    09:27 29.05.2026

  • 8 Мюмюн

    1 0 Отговор
    Премествам си телевизора

    09:28 29.05.2026

  • 9 провинциалист

    0 0 Отговор
    GORKATA дара! KAKWO LI 6TE6E DA PRAWI, AKO Q мразеха, WMESTO DA Q HEITQT?

    09:30 29.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ООрана държава

    4 4 Отговор
    С години ще ни подиграват с тия бангиранги голям срам

    09:31 29.05.2026

  • 12 Бангаранга

    5 3 Отговор
    Музикален миш-маш.

    09:31 29.05.2026

  • 13 Шперца

    4 3 Отговор
    Аз я еах на една пейка преди 7 години

    09:32 29.05.2026

  • 14 Ха,ха

    4 2 Отговор
    Изобщо не четох кво е казала сингаманга😂😂

    Коментиран от #16

    09:32 29.05.2026

  • 15 Ами

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Знаещ":

    Да се пробва на Сан Ремо. Само, че там вълната, козината и смахнати танци не помагат. Идка се мелодия, текст и изпълнение.

    09:33 29.05.2026

  • 16 Друго си е да беше някоя

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ха,ха":

    Руска раZпоретина викаш.

    09:33 29.05.2026

  • 17 честен ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    В Тель-Авиве всё хорошо! Апартаментът обаче в Баба Алено ми е на мисъл с тия чекисти радевисти.

    Коментиран от #18, #19

    09:33 29.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Сталин

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "честен ционист":

    Аве как тъй ваши хора от украйна ви измамиха да купувате незаконни къщи

    Коментиран от #23

    09:40 29.05.2026

  • 20 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Дара Кауфланда почетен гражданин на София,СРАМ и ПОЗОР !!!!!!!!!!!!!!!!! А за математиците,спортистите и др.прославили България Грамота !!!!! СРАМ,СРАМ,СРАМ и слугинаж на Евросоросоидия !

    10:21 29.05.2026

  • 21 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    0 1 Отговор
    Ролинг Стоунс
    Не е фестивала Ален мак

    10:22 29.05.2026

  • 22 Варна

    1 0 Отговор
    Стига вече с тая проста песен и с тази жалка особа БЕ,повръща ни се вече.

    10:23 29.05.2026

  • 23 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Сталин":

    Хванаха ни в далавера с КУБ.

    10:23 29.05.2026

  • 24 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    0 0 Отговор
    Дара ви закова

    10:25 29.05.2026

  • 25 Идън

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Българска песен лети в космоса от 1977 година- Мистерията на българските гласове и ФСБ имат Грами...Българската народна музика е харесвана винаги по света и пооткрадвана често...Брус Дикинсън на един концерт изпя-,, Ерген деда,, на български- а,, Зайди,зайди ясно слънце,, e във филма,,300,,в изпълнение на българка с невероятен глас - от който кожата настръхва.

    10:37 29.05.2026

  • 26 Хубава работа, ама бангаранг

    0 0 Отговор
    желание към Вселената? В друго интервю говори за няква вяра в бог или вселена? Явно момичето е объркано. От както се сгоди с Ервин/алевит/мослем никой в Бг не разбра(не може да каже) какво точно вероизповедание има госпожата.В кого вярва Алаха, Яхве или Буда? А този график с министерства, тв интервюта е пиар, и "голяма" работа вече .

    10:45 29.05.2026