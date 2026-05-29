Кание Уест пристигна в Истанбул, готви рекорден концерт пред 90 хиляди души

29 Май, 2026 09:42 486 6

Музикантът се е настанил в един от най-луксозните хотели в града, където са го очаквали фенове

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американският рапър Кание Уест пристигна в Истанбул, където се очаква да изнесе рекорден концерт на 30 май, съобщиха организаторите на събитието ILS Vision.

Концертът ще се проведе на Олимпийския стадион „Ататюрк“ в западен Истанбул. Организаторите твърдят, че са продадени 90 000 билета.

Музикантът се е настанил в един от най-луксозните хотели в града, където са го очаквали фенове.

На 15 май беше съобщено, че концертът на Кание Уест в Ню Делхи, Индия, е бил отменен.

Изпълнението на рапъра е било насрочено за 23 май на стадион „Джавахарлал Неру“ в Ню Делхи. Според организаторите събитието е било планирано като едно от най-големите концертни шоута, провеждани някога в Индия.

Според източника изпълнението е отложено за октомври. Междувременно феновете ще получат пълно възстановяване на сумата за билетите, които са почти напълно разпродадени.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 .....

    1 0 Отговор
    Уест отива в древния град Визинтион,основан от древни елини от Мегара. Не е лошо изпълнителите да попорочетат и малко История.

    09:44 29.05.2026

  • 2 Само гадости

    1 0 Отговор
    в този стенвестник, пуууу…

    09:46 29.05.2026

  • 3 честен ционист

    0 3 Отговор
    Ще открие с Бангарангата.

    09:47 29.05.2026

  • 4 Гретиния

    5 1 Отговор
    Къде е на Кание жена му? На нея фърлям четири метра...

    09:47 29.05.2026

  • 5 ......па

    2 0 Отговор
    Редно е да разходи и Бианка из Истанбул да си покаже,,тоалетите,,около Босфора.

    10:24 29.05.2026

  • 6 КО стана вАЛБАНИЯ

    0 0 Отговор
    ....

    10:40 29.05.2026