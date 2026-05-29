Кание Уест пристигна в Истанбул, готви рекорден концерт пред 90 хиляди души

Американският рапър Кание Уест пристигна в Истанбул, където се очаква да изнесе рекорден концерт на 30 май, съобщиха организаторите на събитието ILS Vision.

Концертът ще се проведе на Олимпийския стадион „Ататюрк“ в западен Истанбул. Организаторите твърдят, че са продадени 90 000 билета.

Музикантът се е настанил в един от най-луксозните хотели в града, където са го очаквали фенове.

На 15 май беше съобщено, че концертът на Кание Уест в Ню Делхи, Индия, е бил отменен.

Изпълнението на рапъра е било насрочено за 23 май на стадион „Джавахарлал Неру“ в Ню Делхи. Според организаторите събитието е било планирано като едно от най-големите концертни шоута, провеждани някога в Индия.

Според източника изпълнението е отложено за октомври. Междувременно феновете ще получат пълно възстановяване на сумата за билетите, които са почти напълно разпродадени.