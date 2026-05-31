Демерджиев: Петьо Петров се издирва, но начинът, по който подхожда прокуратурата, е непонятен за мен

31 Май, 2026 19:15 1 343 24

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Оттеглянето на Борислав Сарафов не е реформа – реформа ще е, когато начинът на работа на прокуратурата е различен и тя търси справедливостта. Надявам се прокуратурата да се реформира отвътре. Премахването на Сарафов от поста – нещо непостижимо дълго време, показва, че хората, които стояха зад гърба му и го задължаваха да остане на поста, за да ги пази, са изгубили влиянието си. Българските прокурори трябва да осъзнаят, че този модел на завладяната държава е нетърпим. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред bTV, цитиран от novini.bg.

„Петьо Петров се издирва, но начинът, по който подхожда прокуратурата, е непонятен за мен. Гарантирам, че страницата не е затворена. В МВР ще направим всичко, за да стигнем до истината. Ако прокуратурата иска да си върне част от доверието, нека не затваря тази страница. Децата на Пепи Еврото трябва да разглеждат делата на Пепи Еврото.

За казуса с незаконния град във Варна и на въпрос къде е Олег Невзоров, той уточни: „Имаме данни, които проверяваме, вероятно не е в България. Търсят се за разпит всички с касателство към случая. Най-важното обаче е как се стигна до тази ситуация.
„Няма друг случай в историята на ДАНС – да се издаде заповед и да се оттегли от създателя си дни по-късно. Не е приемливо, когато говорим за национална сигурност, да няма обяснение. Ако някой убеждава обществеността, че не е знаел за случващото се във Варна, това е абсурдно. Институциите трябва да обяснят бездействието си. Допустимо ли е в една правова държава, членка на ЕС и НАТО, да се случва нещо подобно – някой да създаде територия, на която да създаде собствени правила“, категоричен е той.

За случая „Петрохан” той коментира: „Правя всичко необходимо, за да се запозная с извършените до момента действия. Странно е как основни свидетели са разпитани и са буквално изпратени да отидат в Мексико. Има сериозни съмнения дали е събрана цялата информация в пълен обем. След проверката ще уведомя обществеността. Прокуратурата минимум е неглижирала този случай – имало е подадени сигнали, за мен е необяснимо защо няма сериозна работа.

На майките на Калушев и Златков той обеща, че ще се срещне с тях: „Трябва обаче да са наясно, че когато говорим за материали по разследването, това е изцяло на терена на прокуратурата. Ще опитаме да стигнем до ключови свидетели и да се работи с тях.“

За задържането на Васил Михайлов, министърът уточни: „Да не забравяме, че се посегна на наш служител. Михайлов е опасен за околните, направихме всичко необходимо, не беше лесно. След трудно преследване се стигна до задържането му. Той и кръгът около него се стараеха да не се стигне дотам. Получавал е помощ не толкова за служители на МВР. Имаме информация за теч на информация, но основно са помагали други хора. Действията им бяха много професионални.“

Относно трагедията след наркопарти в Благоевград, Демерджиев обърна внимание, че проблемът е сериозен и случилото се е симптом.

„Мотивирани сме да спасим всеки живот, който можем. Проблемът е неглижиран от години. Трябва превенция, която обаче отдавна отсъства в страната, работа с наркозависими. За три седмици свършихме доста работа, работим активно и с хора от неправителствения сектор. За първи път от много време се опитваме да изградим комплексна стратегия, не просто да провеждаме акциите си. Радвам се, че държавата се събуди. Ако обединим усилията си и ако обществеността ни подкрепи, ще имаме добри резултати“, каза още той.

„Кметът на Кърджали се разследва за няколко случая. Единият е по сигнал за изнудвани от кмета дружества. Конкретният случай е за нередности по поръчка за кучешки приют. Разпитът на кмета следва действията по събиране на документи чрез претърсване и изземване“, коментира също така Демерджиев.

„Хамид Хамид ме пита с писмо вярно ли е, че проверяваме Делян Пеевски. Да, проверяваме Пеевски, както и всеки друг гражданин на България. Никой не трябва да се чувства специален, законът е еднакъв за всички. Има немалко данни за Пеевски“, обяви той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 браво

    19 9 Отговор
    Този министър е първият който си върши работата , а всички други преди него са били само фигуранти на заплата !

    19:18 31.05.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    9 4 Отговор
    И защо го издирвате? Да го проверявате? Както сфинчугата, която пред очите ви продължава да краде...

    Коментиран от #13

    19:22 31.05.2026

  • 3 И НА МЕН МИ Е АДСКИ

    14 17 Отговор
    НЕПОНЯТНО КАК ТАКЪВ УЛТРА ТЪПУНГЕР КАТО ТЕБ СТАВА ВЪТРЕШЕН МИНИСТЪР.

    Коментиран от #16

    19:24 31.05.2026

  • 4 Мда

    10 5 Отговор
    Дано погнат здраво престъпниците и мутрите.

    19:28 31.05.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 2 Отговор
    ДРУГАТА СЕДМИЦА ЩЕ ИМ СЪЗДАМ МНОГО РАБОТА НА МВР
    .... ТЪРСЕНЕ И ИЗЗЕМВАНЕ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА:)

    19:28 31.05.2026

  • 6 ZA TEБ ШАРЛАТАНИНО

    7 5 Отговор
    Е НАЙ ВАЖНОТО .................. ПАРИТЕ ДА СА ТОЧНИ И НАЙ ВЕЧЕ .................. КЕШ ............... ФАКТ !

    19:29 31.05.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 2 Отговор
    РАМАДАН ДА СЕ СТЯГА . БОЖАНКАТА ЩЕ ПОДАВА ОСТАВКА СЛЕД 10-15 ДНИ

    19:30 31.05.2026

  • 8 петьо

    5 3 Отговор
    излезе един от ръководителите на територията

    19:30 31.05.2026

  • 9 Гост

    6 0 Отговор
    Издирва се другия път, хора са го забелязвали в кафе в малък град... и май не се крие от никого...

    19:36 31.05.2026

  • 10 Читател

    9 1 Отговор
    Дерменджиев обърнете се към Сашо Диков,бърд,медиa woll,Eкемджиев,афера с Веселина Томова, Легия антимафия,Цветан Василев те ще ти предоставя много материални за работа

    19:39 31.05.2026

  • 11 Възхитен

    7 3 Отговор
    Цирков актьор!

    19:40 31.05.2026

  • 12 Анонимен

    6 1 Отговор
    Господине не бяхте ли отговорен за едни милиони за документи или вие сте си невинен вас закони не ви ловят

    19:41 31.05.2026

  • 13 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":

    Свинчугата крадеш ли далаверата въртиш ли ама само тук си хахаха посредствени драскачи

    19:43 31.05.2026

  • 14 Иво

    3 0 Отговор
    А Борисов и Пеевски ще ги арестувате ли или само ще се оплаквате?

    19:53 31.05.2026

  • 15 В Дубай е

    2 1 Отговор
    Еврото беше в Гърция няколко години,а сега Дебелият го укрива в Дубай.

    19:57 31.05.2026

  • 16 ШИШИ И ТИКВУН

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "И НА МЕН МИ Е АДСКИ":

    Са друга класа ,умни интелигентни,образовани ,честни и неподкупни

    19:57 31.05.2026

  • 17 сега е модерно да се викат духове...

    3 0 Отговор
    Какво търсите???бабите от пазара казват ,че бил в прахообразно състояние......

    19:59 31.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Старшина Боташ

    1 0 Отговор
    Нехай е на сла свиня гнусна фатмашка тъпа

    20:24 31.05.2026

  • 20 Красимир

    2 0 Отговор
    Как е възможно за приют на кучета в Кърджали да се дадат над 5 млн. лева, които после да се откраднат, а да няма пари за националната детска болница? И защо старите хора в България са принудени да живеят последните си години в приюти, много по-мизерни от луксозния приют направен за кърджалийските кучета?

    20:26 31.05.2026

  • 21 Наблюдател

    1 0 Отговор
    Демерджиев беше точен с парите, сега трябва да получи......

    20:30 31.05.2026

  • 22 То за тоя

    0 0 Отговор
    прогресивния какво ли е понятно. Важното е, че е точен с парите

    20:33 31.05.2026

  • 23 Яшар

    0 0 Отговор
    Дано си искрен ...вече не вярвам на никой но

    20:36 31.05.2026

  • 24 Артилерист

    0 0 Отговор
    Приветствам действията и куража на министър Дерменджиев. Обществото няма представа за всеобщата разруха в държавата. "Петрохан", "Благоевград", "Новия град във Варна", "Пепи Еврото", "Прокурорския син", "Сарафов", "Финансовия дефицит", "Опростачването сред подрастващите" и тн., и тн., са малка част от злокачествени петна избили по снагата на държавата. Крайно време е органите на реда в държавата да престанат с "демократическото" снизхождение/лигавене и встъпят решително в правомощията си за спазване законите и правилата, за да стане държавата наистина правова, престъпниците да получат полагащото се възмездие, а гражданите-спокойствие...

    20:37 31.05.2026

