Още 41 убити за денонощие при израелски удари в Ливан, жертвите за три месеца са над 3 400

Израелски удар близо до болница „Хирам“ в ливанския град Тир е довел до наранявания с различна тежест на най-малко 13 медицински служители, съобщиха от Министерството на здравеопазването на страната.

Сградата на болницата е претърпяла значителни щети. Ливанската информационна агенция NNA уточни, че ударът не е бил насочен към самата болница, а по-скоро към непосредствената околност.

Ливанското министерство на здравеопазването изрази подкрепа за персонала на клиниката, отбелязвайки, че лекарите и медицинските сестри продължават да предоставят грижи въпреки продължаващата заплаха за собствената им безопасност.

Ливанското министерство на здравеопазването също призова международната общност да предприеме действия за спиране на израелските удари, декларирайки ескалиращия им мащаб и неспазването на международното хуманитарно право.

В отговор на действията на Израел в Ливан, Франция поиска от ООН да свика извънредно заседание на Съвета за сигурност и да приеме резолюция по въпроса.

Най-малко 41 души са били убити през последните 24 часа по време на израелски въздушни удари в Южен и Източен Ливан, съобщи Министерството на здравеопазването. Други 140 са били ранени и откарани в болници.

„Общият брой на убитите цивилни от началото на военната ескалация на 2 март достигна 3 412, като 10 269 са ранени“, се казва в доклада на министерството, публикуван във всекидневника X.

Министерството на здравеопазването отбеляза, че израелските самолети продължават да атакуват градове, села и гражданска инфраструктура, така че броят на жертвите може да нарасне до края на деня.