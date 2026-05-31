Още 41 убити за денонощие при израелски удари в Ливан, жертвите за три месеца са над 3 400

31 Май, 2026 19:14, обновена 31 Май, 2026 19:20 590 10

13 медици са ранени при попадение край болница в град Тир

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелски удар близо до болница „Хирам“ в ливанския град Тир е довел до наранявания с различна тежест на най-малко 13 медицински служители, съобщиха от Министерството на здравеопазването на страната.

Сградата на болницата е претърпяла значителни щети. Ливанската информационна агенция NNA уточни, че ударът не е бил насочен към самата болница, а по-скоро към непосредствената околност.

Ливанското министерство на здравеопазването изрази подкрепа за персонала на клиниката, отбелязвайки, че лекарите и медицинските сестри продължават да предоставят грижи въпреки продължаващата заплаха за собствената им безопасност.

Ливанското министерство на здравеопазването също призова международната общност да предприеме действия за спиране на израелските удари, декларирайки ескалиращия им мащаб и неспазването на международното хуманитарно право.

В отговор на действията на Израел в Ливан, Франция поиска от ООН да свика извънредно заседание на Съвета за сигурност и да приеме резолюция по въпроса.

Най-малко 41 души са били убити през последните 24 часа по време на израелски въздушни удари в Южен и Източен Ливан, съобщи Министерството на здравеопазването. Други 140 са били ранени и откарани в болници.

„Общият брой на убитите цивилни от началото на военната ескалация на 2 март достигна 3 412, като 10 269 са ранени“, се казва в доклада на министерството, публикуван във всекидневника X.

Министерството на здравеопазването отбеляза, че израелските самолети продължават да атакуват градове, села и гражданска инфраструктура, така че броят на жертвите може да нарасне до края на деня.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ООН И "ДЕМОКРАТИЧНИЯ" ЗАПАД

    25 1 Отговор
    СЕ ПРАВЯТ ,ЧЕ ВСЕ ЕДНО НИЩО НЕ СЕ Е СЛУЧИЛО.

    19:22 31.05.2026

  • 2 дядото

    22 1 Отговор
    и нито една "демократична" държава няма да изгони еврейския посланик

    19:23 31.05.2026

  • 3 Със сигурност

    3 19 Отговор
    Терористите от хизбула ще се свършат скоро.

    19:24 31.05.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    15 3 Отговор
    ИЗРОДИ! Евреина доказа, че е изчадие адово! А ЕВРОПА ПАК СПИ!
    Днес антисемитизма не е престъпление а ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВСЕКИ СВОБОДЕН ЧОВЕК!

    19:24 31.05.2026

  • 5 Иван Грозни

    12 2 Отговор
    Започвам да си преосмислям мнението. В действителност Адолф ще се окаже прав. Тия гниди ще взривят света разбирасе ако някой ги подкрепя.

    19:27 31.05.2026

  • 6 Все тая

    8 3 Отговор
    Израел е съвременния вариант на фашизма и нацизма. Избрания народ ( арийци ) . Трябва им лебенсраум горките. Разширяват се. Нападат съседите щото се защитават.🤷🏽‍♂️

    Коментиран от #7, #9

    19:28 31.05.2026

  • 7 Без име

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Все тая":

    Грешиш. Мойсеевата кръв е само при сафардите. Тези са ешкеназита - хазари, приели юдаизма. Ционисти. Не знам в Израел да има сафарди.

    19:33 31.05.2026

  • 8 факуса

    4 1 Отговор
    денкратичниу свет нещо мълчи,гутериш не мож го намериш,ама 5 питека ореваха света

    19:38 31.05.2026

  • 9 Без име

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Все тая":

    Проверих, има. Милион и половина са.

    19:40 31.05.2026

  • 10 ООрана държава

    3 2 Отговор
    За еврей40 няма ли санкции, забрани, предупреждения за арест....?

    19:41 31.05.2026