Президентът Александър Лукашенко заяви, че Минск е идентифицирал една „много сериозна цел с точни координати много близо до Беларус“.

Държавният глава отхвърли твърденията на Украйна за набелязване на 500 потенциални цели в Беларус. Лукашенко смята, че Киев разбира, че Минск също има цел.

„Украинските военни не искат никаква война с Беларус. Знам това със сигурност, защото те разбират, че това са допълнителни 1500 километра фронтова линия – сложната граница между Беларус и Украйна. Нуждаят ли се от това? Не“, каза лидерът.

Държавният глава отбеляза, че Беларус знае кой стои от другата страна на границата – „горките украинци и войниците от така наречената териториална отбрана“.

Тази седмица Роберт Бровди, командир на безпилотните летателни системи на украинските въоръжени сили, заяви, че Украйна е идентифицирала 500 цели в Беларус, в случай че влезе в конфликта на страната на Русия. Той посъветва съседната страна „да не пречи на Украйна“.