Новини
Свят »
Беларус »
Лукашенко: На горките украинци не им трябва война с Беларус
  Тема: Украйна

Лукашенко: На горките украинци не им трябва война с Беларус

31 Май, 2026 19:08, обновена 31 Май, 2026 19:20 2 040 90

  • лукашенко-
  • беларус-
  • украйна-
  • русия-
  • война

За какво им са още 1 500 километра фронтова линия, заяви беларуският президент

Лукашенко: На горките украинци не им трябва война с Беларус - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът Александър Лукашенко заяви, че Минск е идентифицирал една „много сериозна цел с точни координати много близо до Беларус“.

Държавният глава отхвърли твърденията на Украйна за набелязване на 500 потенциални цели в Беларус. Лукашенко смята, че Киев разбира, че Минск също има цел.

Още новини от Украйна

„Украинските военни не искат никаква война с Беларус. Знам това със сигурност, защото те разбират, че това са допълнителни 1500 километра фронтова линия – сложната граница между Беларус и Украйна. Нуждаят ли се от това? Не“, каза лидерът.

Държавният глава отбеляза, че Беларус знае кой стои от другата страна на границата – „горките украинци и войниците от така наречената териториална отбрана“.

Тази седмица Роберт Бровди, командир на безпилотните летателни системи на украинските въоръжени сили, заяви, че Украйна е идентифицирала 500 цели в Беларус, в случай че влезе в конфликта на страната на Русия. Той посъветва съседната страна „да не пречи на Украйна“.


Беларус
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ел Менчо

    21 46 Отговор
    Не мога да не отбележа със задоволство фактът,че на час натовско оръжие трепе по около 100 ватенки.

    Коментиран от #7, #18, #28, #48

    19:16 31.05.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    26 47 Отговор
    горките украинци да не ви запукат и вас , че ще се чудиш в коя картофена нива да се навреш

    Коментиран от #3

    19:17 31.05.2026

  • 3 Компот

    24 7 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Късокрака мачка!

    Коментиран от #31

    19:20 31.05.2026

  • 4 Груйо

    18 37 Отговор
    Ако Картафелньй фюрер реше да нападне Украйна, наистина за три дни украинските знамена ще се веят над президентския дворец в Минск

    Коментиран от #15, #57

    19:20 31.05.2026

  • 5 Ха ха ха

    16 33 Отговор
    Лукашенко да внимава какво говори, че ако долетят украинските дронове и ракети ще стане Беларус за три дни.

    19:21 31.05.2026

  • 6 Ушанка

    15 21 Отговор
    А ти колхознико искаш ли война с НАТО

    Коментиран от #8, #27

    19:21 31.05.2026

  • 7 Компот

    15 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ел Менчо":

    Ще си платиш за задоволството!

    19:22 31.05.2026

  • 8 Компот

    17 7 Отговор

    До коментар #6 от "Ушанка":

    Ти ли си НАТО или се криеш зад гърба на другите и плашиш?

    19:23 31.05.2026

  • 9 Дориана

    23 9 Отговор
    Ако започне война между НАТО и Русия не само Беларус, но и Северна Корея Китай, Индия и Иран ще се включат защото са в съюз.

    Коментиран от #10, #11, #17, #55, #90

    19:25 31.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 8 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    и Куба забрави

    19:29 31.05.2026

  • 12 Без име

    26 6 Отговор
    Батя си има Орешници и зад гърба му е Русия. Не го мисля.

    19:30 31.05.2026

  • 13 0000

    15 4 Отговор
    какво НАТО вчера едни приятели военни изгубили един дрон и 3 дена го търси ли

    19:30 31.05.2026

  • 14 Един

    8 27 Отговор
    Надявам се този циркаджия да си дава сметка, че нападне ли Украйна и Европа ще влезе във войната. Така че да си опича плоския мозък.

    Коментиран от #16, #86

    19:30 31.05.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    31 9 Отговор

    До коментар #4 от "Груйо":

    А случайно умната ти главичка да знае, че в Беларус има Искандер с тактическо ядрено оръжие? Колкото си върнаха Крим, Донбас и Луганск, толкова и Минск ще видят. Простотията украинска е безгранична.

    19:30 31.05.2026

  • 16 Компот

    18 4 Отговор

    До коментар #14 от "Един":

    Ти ли си Европа или се криеш зад нея и плашиш?

    19:32 31.05.2026

  • 17 Който има уши

    17 6 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    /и мозък/ си спомня думите на Си-"ако нато навлезе в Украйна,китайски войници ще воюват насреща!

    19:32 31.05.2026

  • 18 Само във фантазийте ти

    18 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ел Менчо":

    "Военният омбудсман на Украйна: Основното предизвикателство е как да изградим армия от цивилни"
    Всъщност Украйна се държи само благодарение на беройните жертви.

    19:32 31.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 А ти,

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Чиниш ми се":

    за какъв се оценяваш?

    19:34 31.05.2026

  • 21 Бензина

    5 9 Отговор
    вече е с купони!

    Коментиран от #22, #24, #47

    19:37 31.05.2026

  • 22 Компот

    2 4 Отговор

    До коментар #21 от "Бензина":

    И ти е проблем, нали?

    19:39 31.05.2026

  • 23 Съдията

    7 14 Отговор
    Ибpикчи Лукашенко, говорител на Путин и първи негов ибpикчия, ще бъде настанен в една клетка с Путин, да мое го обслужва и на старини!

    Коментиран от #25

    19:39 31.05.2026

  • 24 Гражданин

    6 10 Отговор

    До коментар #21 от "Бензина":

    И купоните ша свършат в това раково образувание!

    Коментиран от #29

    19:40 31.05.2026

  • 25 Компот

    4 3 Отговор

    До коментар #23 от "Съдията":

    Чудя се защо го пишеш това!

    19:41 31.05.2026

  • 26 0000

    6 3 Отговор
    мога да ви кажа колко са смели натовците в точност американците ,че на една мисия в авганистан объркали флага на нашата група с руски и една седмица не смее ли да ги погледнат след това разбра ли че са българи и ги убили от гърч стреля ли ги с гумени патрони пръска ли ги с газ и така толкова са смели

    19:41 31.05.2026

  • 27 Абе

    13 4 Отговор

    До коментар #6 от "Ушанка":

    Кое НАто, това дето си бръсне задника ли😀

    19:41 31.05.2026

  • 28 Ел Зеленчо

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ел Менчо":

    И твоята дрога явно е добра.

    19:43 31.05.2026

  • 29 Компот

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "Гражданин":

    И като свършат ти какво ще изпиташ, облекчение, удоволствие?

    Коментиран от #30

    19:43 31.05.2026

  • 30 Гражданин

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "Компот":

    Само удоволствие!

    Коментиран от #34

    19:45 31.05.2026

  • 31 00014

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Компот":

    .... и кастрирана!

    19:45 31.05.2026

  • 32 Лукашенко

    8 5 Отговор
    е държавник,не е като нашите подлоги-трепетлики,дето преди да са им наредили "съюзниците"-викат йес сър!Да сте виждали някой от нашите глави държ. да държи автомат в ръце.Не.Няма и да видите.А беларуската армия не е събирана насилствено по улици и за нея да се бият отрепки(наемници) от Колумбия,Бразилия,Полша,Англия и Грузия.

    19:46 31.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Компот

    0 3 Отговор

    До коментар #30 от "Гражданин":

    Дано, ама не вярвам! Причината е в теб!

    19:46 31.05.2026

  • 35 факуса

    10 2 Отговор
    атлантическите фекалии пак са изплували надъхани

    19:46 31.05.2026

  • 36 Артилерист

    12 5 Отговор
    Някой вярва ли, че киевската хунта би си позволила такава самонадеяност и такъв език, ако не й диктуваха и не я поощряваха такива като Урсула, Стармър, Мерц, Макрон, Кая, балтийските тигри и т.п.

    Коментиран от #52

    19:47 31.05.2026

  • 37 жената

    5 1 Отговор
    на президента не го е пердашила с метла по главата скоро, затова на умрело куче нож вади...

    19:47 31.05.2026

  • 38 Берке хан

    3 2 Отговор
    Русобелци и белорусци,съединете се!

    19:48 31.05.2026

  • 39 Тоя е Мало умен

    5 9 Отговор
    Ама се сеща че украинците ше го смачкат за дни! Държи опозицията по затворите но самите Белоруси ше го обесят на площада! Властта му се държи само на службите и кремля!
    И в момента има повече от 30 К Беларуси които воюват на страната на Киев!

    Коментиран от #42

    19:50 31.05.2026

  • 40 Батьката, като

    1 4 Отговор
    по немногоходов от многоходовия, абе направо по несложен тип, може ей така без да му мисли с един ход да иде в куев за по малко от три дни. Та е хубаво да не го ръчкат, че току виж тръгнал и ще развали хубавата игра.

    19:51 31.05.2026

  • 41 54321

    4 5 Отговор
    Bатенките тръгнали на парад в Киив, отдавна са при кобзон

    Коментиран от #43

    19:52 31.05.2026

  • 42 Компот

    1 4 Отговор

    До коментар #39 от "Тоя е Мало умен":

    Откъде знаеш всичко това? И дали е вярно?

    Коментиран от #64

    19:52 31.05.2026

  • 43 Компот

    0 6 Отговор

    До коментар #41 от "54321":

    Винаги втората клетка заета от Кобзон успява да се изяви!

    19:54 31.05.2026

  • 44 дядо дръмпир

    3 4 Отговор
    Не бих сложил и стотинка за живота на този от снимката ,но остави бездстрашието му....има доста голяма фамилия ,а укроинците са най големите бандюги в европа....по опасни са от просиянците.......беларус ще бъде унищоженакато държава!пс.от пусьо и кадирката този изглежда най здрав ,но първи ще ....гушне букета!там гушкат цветята и попове пеят ли пеят...а после.......

    Коментиран от #50

    19:54 31.05.2026

  • 45 .....

    1 3 Отговор
    И ако продължите ще ядосате и Лукашенко, а той ще прати Картошник.

    19:54 31.05.2026

  • 46 Лукашенко

    4 2 Отговор
    Зеленски ти си парцал

    Коментиран от #51

    19:55 31.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    3 3 Отговор
    Са наистина
    Много СМЕШНИ.

    СЕГА И ЛУКАШЕНКО
    ЛИ ТРЯБВА ДА ГРИЗНЕ
    ДЪРВОТО?

    МНОГО БЪРЗО КАРТОФЕЛА
    ЗАБРАВИ КАК
    БЕШЕ СЛОЖИЛ БРОНЕЖИЛЕТКАТА
    И АКО НЕ БЕШЕ
    БУНКЕРНИЯ КАРЛИК
    ЩЯХА ДА ГО ИЗРИНАТ .

    Коментиран от #54

    19:55 31.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Киркоров

    5 2 Отговор

    До коментар #46 от "Лукашенко":

    Расийските геюви обичаме Възраждане

    Коментиран от #56, #60

    19:56 31.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Верно ли

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Бре РУБЛО ИДИОТ?

    19:58 31.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Цензура

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Груйо":

    А войничета откъде - когато и сега те са едва по трима на километър срещу руснаците? Ще си ги нарисуват ли или зеленски ще ги изкиха от носът си?
    Няма ден, в който да не се убедя, че укропофилите са kpeтени !!!

    19:59 31.05.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Рублевка

    2 3 Отговор
    За сведение на бандеровците. В Беларус за тероризъм наказанието е разстрел по бързата процедура.
    Александър Григориевич Лукашенко не е толерантен като Путин. За дронове разстрел.

    20:00 31.05.2026

  • 60 СОЛОВЬОВ МЛАДШИ

    5 2 Отговор

    До коментар #51 от "Киркоров":

    И Тате Каза
    Да са запиша Доброволец
    ЗА ДВИЖУХАТА
    Че много го бъзикали.
    Но МЪЖЪТ МИ
    ОТ ЛОНДОН
    НЕ МЕ ПУСКА

    Коментиран от #68

    20:01 31.05.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 чикчирик

    1 2 Отговор
    Щото са разходен матриал за ЕК на Урсула и Пентагона.

    20:03 31.05.2026

  • 64 Тая...под .. лога

    5 4 Отговор

    До коментар #42 от "Компот":

    Върви по стъпките на оная москалска ОТ репка..Ян укович! Очаква го същата съдба !
    До няколко години и Беларус ше бъде кандидат за Евро съюза!
    А П едерацията я очаква разпад и гражданската война

    Коментиран от #87

    20:04 31.05.2026

  • 65 Ами

    0 1 Отговор
    От Съветския съюз тръгнал трактор "Беларус",
    първо минал през окраина да им тегли една м@йна :)

    20:04 31.05.2026

  • 66 ШЕФЪТ НА ПЕНТАГОНА

    1 2 Отговор
    Даже констатира

    Че САЩ Има какво да учат
    От Украинската Армия

    Тоя Дърт Издуханяк
    Си мисли че
    Беларус има войска ли ?
    И ще тръгне да напада Украйна ли ?

    Хахахахаха

    Коментиран от #70

    20:05 31.05.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Така е

    3 0 Отговор

    До коментар #60 от "СОЛОВЬОВ МЛАДШИ":

    Мъжът на БЛОНДИ е пакистанец с Английски паспорт! Ама баща и... фашагата Соло ВЬЕВ е същия ху есось и Педрила!

    Коментиран от #71

    20:07 31.05.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Ако тръгне да напада Украйна

    1 2 Отговор

    До коментар #66 от "ШЕФЪТ НА ПЕНТАГОНА":

    Свинският райх с два фронта е пълен капут бе безказармен пендо

    20:09 31.05.2026

  • 71 РУДОЛФОВИЧ СОЛОВЬОВ

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Така е":

    Е ЕВРЕИН...

    ЕВРЕИН ПУТЕРАСТ

    Е НАЙ ДОЛНОТО СЪЩЕСТВО

    КОЕТО МОЖЕ ДА ИМА НА ЗЕМЯТА .

    20:09 31.05.2026

  • 72 Оди цаливай КУ.. РАна

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "Ха ХаХа":

    Петушок гли СТАВ

    Коментиран от #76

    20:09 31.05.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Как ми кеф

    5 2 Отговор

    До коментар #67 от "Ха ХаХа":

    Ние от Възраждане обичаме руски и особено чеченски военни да ни грабят и изнасилват, защото знаем, че така се борим с империализма и прогнилия запад. Чакаме ги с нетърпение и вазелин!

    20:11 31.05.2026

  • 75 ДАНО ТОЗИ ГЛУПАШЕНКО

    3 2 Отговор
    Да нападне Украйна.

    Че бързо бързо

    Да го приключат Беларуския Тракторист.

    Коментиран от #78

    20:11 31.05.2026

  • 76 Ха ХаХа

    1 2 Отговор

    До коментар #72 от "Оди цаливай КУ.. РАна":

    Ти ли бе Духалоф ?
    Хъ хъ хъ

    20:11 31.05.2026

  • 77 Тихо ватнишки примат

    3 1 Отговор

    До коментар #67 от "Ха ХаХа":

    В Русия има най-много гейове като процент от населението, най-много аборти, най-много изоставени деца, най-много ХИВ позитивни извън Африка, най-много хероинови наркомани,а Москва е Мека-та на гейовете от години.

    Коментиран от #80, #81

    20:12 31.05.2026

  • 78 Ще приключат

    1 2 Отговор

    До коментар #75 от "ДАНО ТОЗИ ГЛУПАШЕНКО":

    Зелената гнида одма

    20:12 31.05.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 НАЙ МНОГО

    3 0 Отговор

    До коментар #77 от "Тихо ватнишки примат":

    ГЕЙ БАРДАЦИ
    ИМА В МУСКАЛАБАД.

    ГОЛИТЕ ВЕЧЕРИНКИ СА
    ЗАПАЗЕНА МАРКА НА
    МАСКВА.

    20:14 31.05.2026

  • 82 Принц Чарлз

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Млъкни бе Урсулолизачеф":

    Българите приличате на индуси и пакистанци..Всеки в Германия и Англия ви има за роми и турци ...Ето и Руснака Костадинов - прилича на Бангладежец от Дака .

    20:14 31.05.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 КартофелФюрер

    3 0 Отговор
    Бат Мадяр,моля ти се,не нападай БелОрус,защото ако разрушиш всичко Пацо Пасков няма да има как да души из туалетнити.

    20:28 31.05.2026

  • 89 Горкият Лукашенков

    1 0 Отговор
    Ми , вие решавате ... 😬

    20:37 31.05.2026

  • 90 Дик диверсанта

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    това от форумите за дебили ли е?

    20:39 31.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания