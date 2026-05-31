Ожесточени престрелки край бреговете на Либия

31 Май, 2026 18:54, обновена 31 Май, 2026 19:02 1 184 2

Водят се сблъсъци между лодки, свързани със Службата за за сигурността, командвана от Мохамед Бахрун, и части на бреговата охрана

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Въоръжени сблъсъци между враждуващи групировки избухнаха в Средиземно море край бреговете на Ал Зауия в Западна Либия, съобщи вестник „Ашарк ал-Аусат“.

Според вестника престрелките се водят между плавателни съдове, свързани с части на Службата за сигурност под командването на Мохамед Бахрун и части на бреговата охрана под Генералния щаб на Либийския президентски съвет.

Все още няма официална информация за причината за сблъсъците или евентуалните жертви. Либийската брегова охрана заяви, че нейните патрули провеждат операция за задържане на нелегални мигранти в морето като част от борбата с нелегалната миграция и трафика на хора.

Ал Зауия, разположена западно от Триполи, се смята за един от ключовите центрове на Западна Либия.

Градът е дом на най-голямата петролна рафинерия в страната и е основен маршрут за нелегална миграция и контрабанда на гориво.


  • 1 Ттт

    8 0 Отговор
    Айде и та избухнаха пак конфликти!

    19:06 31.05.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    12 0 Отговор
    Кой да подкрепяме?Коя от двете групи се бие за нашата свабада?🦧🥳🤣🤣🤣🤣👍

    19:06 31.05.2026