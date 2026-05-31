Ожесточени престрелки край бреговете на Либия

Въоръжени сблъсъци между враждуващи групировки избухнаха в Средиземно море край бреговете на Ал Зауия в Западна Либия, съобщи вестник „Ашарк ал-Аусат“.

Според вестника престрелките се водят между плавателни съдове, свързани с части на Службата за сигурност под командването на Мохамед Бахрун и части на бреговата охрана под Генералния щаб на Либийския президентски съвет.

Все още няма официална информация за причината за сблъсъците или евентуалните жертви. Либийската брегова охрана заяви, че нейните патрули провеждат операция за задържане на нелегални мигранти в морето като част от борбата с нелегалната миграция и трафика на хора.

Ал Зауия, разположена западно от Триполи, се смята за един от ключовите центрове на Западна Либия.

Градът е дом на най-голямата петролна рафинерия в страната и е основен маршрут за нелегална миграция и контрабанда на гориво.