Дуа Липа се омъжи за Калъм Търнър на тайна церемония в Лондон (СНИМКА)

1 Юни, 2026 06:43 905 3

  • дуа липа-
  • сватба-
  • церемония-
  • лондон-
  • калъм търнър

Сватбата в кметството е само началото на тържествата

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британската поп звезда Дуа Липа се омъжи за актьора Калъм Търнър в неделя на интимна церемония в Старото кметство в Мерилебон, Лондон, предаде БГНЕС. Снимки, публикувани онлайн, показват щастливите младоженци, широко усмихнати, докато слизат по стъпалата на кметството с членове на семействата си от двете страни.

Церемонията е отпразнувана в тесен кръг от осем близки, които обсипали двойката с конфети, преди тя да се качи в черен автомобил, съобщава британският таблоид The Sun. Дуа се появила в елегантен комплект от бяла пола и сако, съчетан с широкопола шапка, ръкавици, обувки на Louboutin и букет от жълти цветя. Калъм избрал тъмносин двуреден костюм.

Двамата предизвикали слухове за романтична връзка през януари 2024 г., когато били забелязани заедно на партито след премиерата на „Masters of Air“. Слухове за годеж се носели с месеци, преди Дуа да потвърди новината през юни 2025 г. в интервю за британския Vogue. Певицата признала, че никога не е била „човек, който наистина е мислел за сватба или е мечтал каква булка ще бъде“.

Сватбата в кметството е само началото на тържествата - според The Sun двойката е планирала тридневно сватбено празненство в Сицилия, Италия, тази седмица.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Е как така...?!

    3 0 Отговор
    Уж...,,тайна церемония...",пък вие-знаете...!
    Значи не е била чак толкова много тайна,тая церемония...?!

    07:10 01.06.2026

  • 2 Талантлива е

    1 0 Отговор
    Родителите й румънци, емигрирали там. Дуа била като дете там и по манталитет станала британка. Казвала, че "не може да живее в Румъния..."! Ето, така стана с всички нас. Разбираме си народите и семействата с този "гурбет"! Свобода да има, добре. Ама вече цели народи изчезват, обезлюдяват се наши градове и села... Успех на Дуа. Жертва е и тя на умирането на Източна Европа!!!

    07:21 01.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.