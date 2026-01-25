Учени откриха нова теория за строежа на пирамидите в Египет

Строителството на Великата пирамида в Гиза продължава да бъде едно от най-големите предизвикателства за науката и историята, тъй като не са запазени съвременни на епохата писмени източници, които да описват конкретните техники за издигане на монумента. Известно е, че пирамидата на фараона Хуфу(Хеопс) е построена преди около 4500 години и се състои от над 2,3 милиона каменни блока, някои от които достигат тегло от 50–60 тона.
Класическите хипотези, доминиращи десетилетия наред, залагат на външни рампи и постепенно надграждане на конструкцията. Макар подобни модели да са логични на теория, археолозите и инженерите отдавна посочват, че те трудно обясняват скоростта на строежа, оценявана на около 20–25 години, както и липсата на археологически следи от гигантски рампи около платото в Гиза.
Ново изследване, публикувано в научното списание Nature, предлага алтернативен модел, базиран на използването на вътрешна система от противотежести и механизми, сходни с макари, вградени в самата структура на пирамидата. Авторът на проучването, д-р Саймън Андреас Шойринг от Weill Cornell Medicine в Ню Йорк, използва физически и инженерни изчисления, за да покаже, че подобна система би позволила изключително ефективно повдигане на каменните блокове – в оптимални условия дори с темпо от един блок в минута.
Според анализа, вместо масово теглене с човешка сила, строителите са могли да използват плъзгащи се противотежести, които при спускане генерират подемна сила за издигане на каменните елементи към по-високите нива. В този контекст някои добре познати вътрешни пространства на пирамидата получават ново тълкуване. Голямата галерия и Възходящият проход са разгледани като наклонени канали, по които е възможно да са се движели противотежести, докато Преддверието, дълго време смятано за чисто защитен архитектурен елемент, е интерпретирано като ключова част от подемния механизъм, подобен на макара.
Изследването се вписва в по-широк контекст от съвременни научни усилия за преоценка на строителните технологии в Древен Египет. През последните години археологически находки, като папирусите от Уади ел-Джарф, документиращи логистиката на транспортиране на варовик по Нил, показаха, че египтяните са разполагали с изключително добре организирана инфраструктура и инженерни познания. Новият модел допълва тази картина, като предполага, че Великата пирамида е изграждана „отвътре навън“ – около вътрешно ядро, в което скритите механизми са позволявали прецизно и бързо надграждане с напредването на строежа.
Макар хипотезата да подлежи на допълнителни проверки и да не изключва напълно използването на рампи, тя предлага убедително обяснение за комбинацията от мащаб, скорост и инженерна прецизност, с която е издигнат най-известният паметник на древния свят.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
20:33 25.01.2026
2 не е строено от хора
20:33 25.01.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #4, #6
20:41 25.01.2026
4 Много бе!🤥
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Да няма грешка?
Коментиран от #9
20:48 25.01.2026
5 Анджо
20:52 25.01.2026
6 Йфййфкф
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Две минути на блок!
Или греша?
Коментиран от #12
20:52 25.01.2026
7 Кую
20:53 25.01.2026
8 Сребро
20:54 25.01.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "Много бе!🤥":"Известно е, че пирамидата на фараона Хуфу(Хеопс) е построена преди около 4500 години и се състои от
над 2,3 милиона каменни блока, .
някои от които достигат тегло от 50–60 тона."
Строена е между 20 и 25 години ❗
21:02 25.01.2026
10 факт
21:02 25.01.2026
11 Винкело
Коментиран от #13
21:05 25.01.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Йфййфкф":Приблизително❗ Защото и времето за самия строеж не е съвсем точно.
А никъде няма данни за времето за изработване на плана за построяване и времето за създаване на организацията за строежа ❗
21:07 25.01.2026
13 Тенекето
До коментар #11 от "Винкело":Същото щях да питам и аз.
Мюнхаузенска работа...
Извадил се е от водата,като се е дърпал за косата :)))
21:28 25.01.2026