Учени откриха нова теория за строежа на пирамидите в Египет

25 Януари, 2026 20:31 1 500 13

Изследователите предлагат хипотеза за нов метод, според който Великата пирамида е изграждана „отвътре навън“

Учени откриха нова теория за строежа на пирамидите в Египет - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Строителството на Великата пирамида в Гиза продължава да бъде едно от най-големите предизвикателства за науката и историята, тъй като не са запазени съвременни на епохата писмени източници, които да описват конкретните техники за издигане на монумента. Известно е, че пирамидата на фараона Хуфу(Хеопс) е построена преди около 4500 години и се състои от над 2,3 милиона каменни блока, някои от които достигат тегло от 50–60 тона.

Класическите хипотези, доминиращи десетилетия наред, залагат на външни рампи и постепенно надграждане на конструкцията. Макар подобни модели да са логични на теория, археолозите и инженерите отдавна посочват, че те трудно обясняват скоростта на строежа, оценявана на около 20–25 години, както и липсата на археологически следи от гигантски рампи около платото в Гиза.

Ново изследване, публикувано в научното списание Nature, предлага алтернативен модел, базиран на използването на вътрешна система от противотежести и механизми, сходни с макари, вградени в самата структура на пирамидата. Авторът на проучването, д-р Саймън Андреас Шойринг от Weill Cornell Medicine в Ню Йорк, използва физически и инженерни изчисления, за да покаже, че подобна система би позволила изключително ефективно повдигане на каменните блокове – в оптимални условия дори с темпо от един блок в минута.

Според анализа, вместо масово теглене с човешка сила, строителите са могли да използват плъзгащи се противотежести, които при спускане генерират подемна сила за издигане на каменните елементи към по-високите нива. В този контекст някои добре познати вътрешни пространства на пирамидата получават ново тълкуване. Голямата галерия и Възходящият проход са разгледани като наклонени канали, по които е възможно да са се движели противотежести, докато Преддверието, дълго време смятано за чисто защитен архитектурен елемент, е интерпретирано като ключова част от подемния механизъм, подобен на макара.

Изследването се вписва в по-широк контекст от съвременни научни усилия за преоценка на строителните технологии в Древен Египет. През последните години археологически находки, като папирусите от Уади ел-Джарф, документиращи логистиката на транспортиране на варовик по Нил, показаха, че египтяните са разполагали с изключително добре организирана инфраструктура и инженерни познания. Новият модел допълва тази картина, като предполага, че Великата пирамида е изграждана „отвътре навън“ – около вътрешно ядро, в което скритите механизми са позволявали прецизно и бързо надграждане с напредването на строежа.

Макар хипотезата да подлежи на допълнителни проверки и да не изключва напълно използването на рампи, тя предлага убедително обяснение за комбинацията от мащаб, скорост и инженерна прецизност, с която е издигнат най-известният паметник на древния свят.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ООрана държава

    22 2 Отговор
    От горе на долу е било.... Всеки месец нови глупости

    20:33 25.01.2026

  • 2 не е строено от хора

    20 3 Отговор
    и с технологии с коите не разполагаме и в момента

    20:33 25.01.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 1 Отговор
    2 300 000 каменни блока за 7 000 дни❗

    Коментиран от #4, #6

    20:41 25.01.2026

  • 4 Много бе!🤥

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Да няма грешка?

    Коментиран от #9

    20:48 25.01.2026

  • 5 Анджо

    6 0 Отговор
    Тази хипотеза е на поне 20 години и тя е на един Френски изследовател. Гледал съм го в предаване и той го обясни ,че строителството е било много по компактно.

    20:52 25.01.2026

  • 6 Йфййфкф

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Две минути на блок!
    Или греша?

    Коментиран от #12

    20:52 25.01.2026

  • 7 Кую

    10 0 Отговор
    Пълни глупости.Удобни глупости.

    20:53 25.01.2026

  • 8 Сребро

    0 0 Отговор
    Лека и и пръст на Елена Кахъркова. Отиде си без време имаше живот пред нея. Да почива в мир. Поклон 🤭🤭🥳🤣🥳🤭

    20:54 25.01.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Много бе!🤥":

    "Известно е, че пирамидата на фараона Хуфу(Хеопс) е построена преди около 4500 години и се състои от

    над 2,3 милиона каменни блока, .

    някои от които достигат тегло от 50–60 тона."

    Строена е между 20 и 25 години ❗

    21:02 25.01.2026

  • 10 факт

    3 0 Отговор
    Тези пирамиди изобщо не са построени от древните египтяни.Много по-стари са.И не са гробници на никакви фараони.

    21:02 25.01.2026

  • 11 Винкело

    5 0 Отговор
    Начи, остава големият въпрос: а противотежестите, които ужким теглили блоковете нагоре, как са ги вдигали? Че те даже и по-тежки трябва да бъдат от блоковете?

    Коментиран от #13

    21:05 25.01.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Йфййфкф":

    Приблизително❗ Защото и времето за самия строеж не е съвсем точно.
    А никъде няма данни за времето за изработване на плана за построяване и времето за създаване на организацията за строежа ❗

    21:07 25.01.2026

  • 13 Тенекето

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Винкело":

    Същото щях да питам и аз.
    Мюнхаузенска работа...
    Извадил се е от водата,като се е дърпал за косата :)))

    21:28 25.01.2026