100 години от рождението на Мерилин Монро: Историята на най-големия секссимвол на ХХ век

На 1 юни 2026 г. светът отбелязва 100 години от рождението на една от най-големите икони на киното – Marilyn Monroe. Родена като Норма Джийн Мортенсън в Лос Анджелис през 1926 г., тя се превръща в символ на Холивуд, женствеността и попкултурата, чието влияние продължава и днес.

От сиропиталището до върха на Холивуд

Животът на Мерилин започва трудно. Майка ѝ страда от психични заболявания и не успява да се грижи за нея, затова бъдещата звезда прекарва голяма част от детството си в приемни семейства и сиропиталища. На едва 16 години се омъжва за Джеймс Дохърти, за да избегне връщането си в дом за сираци.

По време на Втората световна война работи във фабрика за военна продукция, когато е забелязана от армейски фотограф. Снимките ѝ се превръщат в начало на успешна кариера като модел, а скоро след това получава и първия си договор с филмово студио. Именно тогава се ражда сценичното име „Мерилин Монро“.

Любопитни факти за легендата

Не е била естествена блондинка

Един от най-разпознаваемите символи на Холивуд всъщност е родена с кестенява коса. По-късно тя я боядисва в платинено русо – визия, която се превръща в нейна запазена марка.

Била е сред най-търсените модели в Америка

Преди да стане актриса, Мерилин украсява десетки корици на списания. Само за няколко години се появява на повече от 30 корици и се превръща в една от най-разпознаваемите манекенки в страната.

Основава собствена продуцентска компания

Малцина знаят, че през 1955 г. Монро създава собствена компания – ход, който по онова време е изключително рядък за жена в Холивуд. Тя се противопоставя на студийната система и настоява да получава по-сериозни роли и по-добри условия на работа.

Изключителна комедийна актриса

Макар често да е възприемана единствено като секссимвол, критиците и днес посочват нейния талант за комедия като една от причините филми като Some Like It Hot и Gentlemen Prefer Blondes да останат класика.

Пее за президента

През 1962 г. изпълнява прочутото „Happy Birthday, Mr. President“ за John F. Kennedy. Изпълнението се превръща в един от най-емблематичните моменти в американската попкултура.

Филмите, които я превърнаха в легенда

Сред най-известните заглавия в кариерата ѝ са:

Niagara

Gentlemen Prefer Blondes

How to Marry a Millionaire

The Seven Year Itch

Bus Stop

Some Like It Hot

The Misfits

Трагичният край

На 4 август 1962 г., едва на 36 години, Мерилин Монро е открита мъртва в дома си в Лос Анджелис. Официалното заключение е смърт вследствие на свръхдоза барбитурати. Обстоятелствата около кончината ѝ и до днес пораждат множество теории и спекулации.

Популярни цитати, приписвани на Мерилин Монро:

„Несъвършенството е красота, лудостта е гениалност.“

„Продължавай да се усмихваш, защото животът е прекрасно нещо и има толкова много причини за усмивка.“

„Умното момиче целува, но не обича; слуша, но не вярва; и си тръгва, преди да бъде изоставено.“

„Ако можеш да разсмееш една жена, можеш да я накараш да направи всичко.“

„Всички ние сме звезди и заслужаваме да блестим.“

Сто години по-късно

Век след рождението ѝ образът на Мерилин Монро остава жив. През 2026 г. музеи в Los Angeles и London организират специални изложби, посветени на живота и наследството ѝ, а интересът към нейните филми, снимки и лични вещи не отслабва. Тя продължава да бъде не просто кинозвезда, а културен феномен, който и сто години след рождението си олицетворява блясъка, мечтите и противоречията на Холивуд.

Актуални събития по повод годишнината

В историческия Китайски театър, където отпечатъците на ръцете ѝ са увековечени, феновете планират да изпеят „Честит рожден ден" - в отзвук на прочутата ѝ серенада пред президента Джон Ф. Кенеди - и да поднесат сто рози и торта.

Почитта започна още в неделя с откриването на изложбата „Мерилин Монро: Икона на Холивуд" в Музея на Академията, която ще продължи до февруари 2027 г. и включва стотици оригинални предмети, сред тях прочутата розова рокля от „Джентълмените предпочитат блондинки" (1953). Музеят ще организира и специални прожекции на нейни филми през целия месец, включително „Асфалтовата джунгла" (1950), „Ниагара" (1953), „Сърбежът на седмата година" (1955), „В джаза само момичета" (1959) и „Неприспособените" (1961).

На 4 юни аукционната къща Julien's Auctions ще предложи на търг близо 200 предмета в рамките на специалния търг „100 години Мерилин", включително непубликувани снимки, сценарий с бележки от последната ѝ продукция - незавършения филм „Нещо трябва да стане", както и лични вещи като ръкописни рецепти и червило на Elizabeth Arden.