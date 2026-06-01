Китаристът на Ролинг Стоунс Кийт Ричардс стана прадядо

Китаристът на "Ролинг Стоунс", 82-годишният Кийт Ричардс, стана прадядо, предаде The Daily Mail.
30-годишната внучка на рок легендата, моделът Ела Ричардс, която обяви раждането на дъщеря си Луна. Ела Ричардс е дъщеря на сина на музиканта, Марлон Ричардс. Майка му, бившата приятелка на китариста, Анита Паленберг, почина през 2017 г.
Ричардс има пет деца и осем внуци. През 2014 г. дългогодишният вокалист на групата, Мик Джагър, стана прадядо на 70-годишна възраст. 82-годишният фронтмен на бандата има осем деца на възраст от 8 до 55 години, шест внуци и три правнуци.
"Ролинг Стоунс: се смятат за една от най-успешните групи в историята на рока. Тя има 21 хита в топ 10 на Великобритания, осем от тях стигат до номер едно. В кариера, обхващаща повече от половин век, музикантите са издали близо 50 студийни и концертни албума, продавайки над 250 милиона копия по целия свят.
Групата продължава да свири, като в нея участват Джагър, Ричардс и 78-годишният китарист Рони Ууд. Дългогодишният барабанист на групата, Чарли Уотс, почина през 2021 г. на 81-годишна възраст.
Групата преди това обяви издаването на 25-ия си студиен албум, озаглавен Foreign Tongues, който ще бъде издаден на 10 юли, когато Джагър, Ричардс и Ууд отбелязват 64-ата годишнина от основаването на групата.
