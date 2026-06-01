Братът на Чарлз III поканил в дома си личната асистентка на Джефри Епстийн

Сара Келън, близка сътрудничка на американския финансист Джефри Епстийн, твърди, че бившият принц Андрю Маунтбатън-Уиндзор я е поканил в дома си, предаде Daily Mail
Изданието се позовава на показанията ѝ на закрито изслушване в Конгреса на САЩ.
Вестникът твърди, че Андрю е поканил Келън да го посети или в Кралската резиденция в Уиндзор, от която бе изгонен през декември, или в Бъкингамския дворец.
46-годишната Келън е била личен асистент на Епстийн повече от 10 години от 2001 г.
На 19 февруари британската полиция арестува Андрю Маунтбатън-Уиндзор, брат на крал Чарлз III, на фона на скандала около връзките му с Епстийн. Бившият принц бе задържан на рождения си ден по подозрение в неправомерно поведение на публична длъжност.
