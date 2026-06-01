Новини
Любопитно »
Братът на Чарлз III поканил в дома си личната асистентка на Джефри Епстийн

Братът на Чарлз III поканил в дома си личната асистентка на Джефри Епстийн

1 Юни, 2026 10:36 755 4

  • брат-
  • чарлз iii-
  • поканил-
  • личната асистентка-
  • джефри епстийн-
  • принц андрю-
  • сара келън

46-годишната Келън е била личен асистент на Епстийн повече от 10 години от 2001 г.

Братът на Чарлз III поканил в дома си личната асистентка на Джефри Епстийн - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сара Келън, близка сътрудничка на американския финансист Джефри Епстийн, твърди, че бившият принц Андрю Маунтбатън-Уиндзор я е поканил в дома си, предаде Daily Mail

Изданието се позовава на показанията ѝ на закрито изслушване в Конгреса на САЩ.

Вестникът твърди, че Андрю е поканил Келън да го посети или в Кралската резиденция в Уиндзор, от която бе изгонен през декември, или в Бъкингамския дворец.

46-годишната Келън е била личен асистент на Епстийн повече от 10 години от 2001 г.

На 19 февруари британската полиция арестува Андрю Маунтбатън-Уиндзор, брат на крал Чарлз III, на фона на скандала около връзките му с Епстийн. Бившият принц бе задържан на рождения си ден по подозрение в неправомерно поведение на публична длъжност.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека да позная

    5 0 Отговор
    Играли са си на чичо доктор

    Коментиран от #2

    10:41 01.06.2026

  • 2 по верно

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нека да позная":

    СТРОГА ГОСПОДАРКА

    10:48 01.06.2026

  • 3 Дедо

    2 0 Отговор
    Е па може да е майсторка жената.

    10:54 01.06.2026

  • 4 Артилерист

    3 0 Отговор
    Докога кралските/роялистки мухъли и паразити (и нашия в т.ч.) ще охолстват наготово?

    10:58 01.06.2026