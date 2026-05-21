Братът на принцеса Даяна се ожени за четвърти път (СНИМКИ)

Чарлз Спенсър, братът на покойната Принцеса Даяна, сключи брак с археоложката Кат Джарман на частна церемония в американския щат Аризона. Новината беше потвърдена няколко дни след сватбата от списание People.

В съвместно изявление младоженците заявиха, че се чувстват „изключително щастливи“ от развитието на връзката си — от професионално партньорство и приятелство до „дълбока любов и свързаност“. Двамата подчертават, че отношенията им винаги са били белязани от общо чувство за хумор и сходен поглед към живота.

Чарлз Спенсър и Кат Джарман се запознават през 2021 г., когато Спенсър прави рецензия на книгата ѝ „River Kings“. По-късно двамата започват да водят заедно подкаста „Rabbit Hole Detectives“, а връзката им става публична през 2024 г.

Сватбата идва след турбулентен период в личния живот на братa на Даяна. Бившата му съпруга Карън Спенсър публично го обвини в изневяра с Джарман по време на съдебен спор във Великобритания през 2024 г. Тя твърдеше, че Спенсър е прекратил брака им чрез текстово съобщение и описа раздялата като „жестока и необяснима“. И Чарлз Спенсър, и Кат Джарман категорично отрекоха да са имали дългогодишна афера, като аристократът заяви пред Daily Mail, че романтичните отношения между тях започнали едва през 2024 г.

Разводът между Чарлз и Карън Спенсър беше финализиран в края на 2025 г. Двамата бяха женени от 2011 г. и имат една дъщеря — Шарлот.

Това е четвърти брак за брата на Принцеса Даяна. Преди Карън Спенсър той беше женен за Каролин Фройд, с която има две деца — Нед и Лара. От първата си съпруга Виктория Айткен има още четири деца — Кити, близначките Катя и Елайза, както и Луис Спенсър.

Самата Кат Джарман също има две деца от предишния си брак с Том Джарман. Археоложката е позната с работата си в областта на скандинавската история и викингската култура, както и с участията си в редица британски документални продукции и исторически подкасти.

През последните години Чарлз Спенсър остава активна обществена фигура във Великобритания, често коментирайки теми, свързани с британската монархия, медийния натиск върху семейството му и наследството на сестра му Даяна. Той продължава да управлява семейното имение Алторп — мястото, където е погребана принцесата след смъртта ѝ през 1997 г.