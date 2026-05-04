Дъщерята на Андрю принцеса Юджини е бременна с третото си дете (СНИМКА)

Принцеса Юджини и съпругът ѝ Джак Бруксбанк очакват третото си дете, което трябва да се роди през лятото, съобщиха от Бъкингамския дворец.

Според официалната информация, Крал Чарлз III е бил уведомен за новината и е „възхитен“, докато двамата синове на двойката – петгодишният Август и двегодишният Ърнест – очакват с нетърпение появата на новия член на семейството. В снимка, споделена от принцесата, децата държат изображение от ехографско изследване.

В изявление дворецът уточнява, че детето няма да носи титлата „Кралско височество“ и ще заеме 15-о място в линията за наследяване на британския престол. То ще бъде и 15-ото правнуче на покойната Елизабет II, като третото, родено след смъртта ѝ през 2022 г.

Очакваното бебе ще бъде петото внуче на вече бившия принц Андрю. През януари миналата година Принцеса Беатрис стана майка на дъщеря си Атена Мапели Моци.

Новината съвпада с личен повод за семейството – Джак Бруксбанк навърши 40 години, като по този повод принцеса Юджини публикува снимки от тяхна почивка, където двойката се наслаждава на ден на плажа.

Двойката сключи брак през октомври 2018 г. в параклиса „Сейнт Джордж“ в Уиндзорския замък. Първият им син Август е роден на 9 февруари 2021 г., а вторият – Ърнест, на 30 май 2023 г.