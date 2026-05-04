Дъщерята на Андрю принцеса Юджини е бременна с третото си дете (СНИМКА)

4 Май, 2026 14:58 646 3

  • принцеса юджини-
  • принц андрю-
  • дъщеря-
  • бременна-
  • бебе

Бебето ще се появи на бял свят съвсем скоро

Дъщерята на Андрю принцеса Юджини е бременна с третото си дете (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Принцеса Юджини и съпругът ѝ Джак Бруксбанк очакват третото си дете, което трябва да се роди през лятото, съобщиха от Бъкингамския дворец.

Според официалната информация, Крал Чарлз III е бил уведомен за новината и е „възхитен“, докато двамата синове на двойката – петгодишният Август и двегодишният Ърнест – очакват с нетърпение появата на новия член на семейството. В снимка, споделена от принцесата, децата държат изображение от ехографско изследване.

В изявление дворецът уточнява, че детето няма да носи титлата „Кралско височество“ и ще заеме 15-о място в линията за наследяване на британския престол. То ще бъде и 15-ото правнуче на покойната Елизабет II, като третото, родено след смъртта ѝ през 2022 г.

Очакваното бебе ще бъде петото внуче на вече бившия принц Андрю. През януари миналата година Принцеса Беатрис стана майка на дъщеря си Атена Мапели Моци.

Новината съвпада с личен повод за семейството – Джак Бруксбанк навърши 40 години, като по този повод принцеса Юджини публикува снимки от тяхна почивка, където двойката се наслаждава на ден на плажа.

Двойката сключи брак през октомври 2018 г. в параклиса „Сейнт Джордж“ в Уиндзорския замък. Първият им син Август е роден на 9 февруари 2021 г., а вторият – Ърнест, на 30 май 2023 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въпрос

    2 0 Отговор
    Това от снимката мъж ли е ? Че нещо от тая мрежа пред лицето не се вижда добре

    15:09 04.05.2026

  • 2 Пустиня(к)

    1 0 Отговор
    Още неродено и вече на опашката за наследството. Бе, тия бетер м.и.н.г.я.н.и.т.е у назе.

    15:19 04.05.2026

  • 3 Въй

    0 0 Отговор
    И ние какво да направим по въпроса,че принцеса Юджини е бременна? А???

    15:31 04.05.2026