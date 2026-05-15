Поредна трагедия в семейството на Шарън Стоун: Почина брат ѝ Майк

15 Май, 2026 11:44 1 315 7

„Майк Стоун, най-големият ми брат, почина след продължително боледуване. Желаем му мир“, написа актрисата

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актрисата Шарън Стоун обяви смъртта на своя брат Майк след продължително боледуване. Това е поредната трагедия за звездата от „Първичен инстинкт“, която в последните години загуби майка си, друг свой брат и племенника си, пише woman.bg.

В социалните мрежи тя написа: „Майк Стоун, най-големият ми брат, почина след продължително боледуване. Желаем му мир“, като завърши с подписите: „Шарън, Роан, Леърд и Куин“.




Подобно на известната си сестра, Майк също имаше актьорска кариера, макар и по-скромна, с участия във филми като „Злоба“ и „Заличителят“. Той се появи и в уестърна от 1995 г. „Бърз или мъртъв“ редом до Шарън, Ръсел Кроу и Леонардо ди Каприо.

След новината заваляха съболезнования от известни личности. Диджеят и продуцент Ди-Найс написа: „Изпращам ти любов. Моите най-дълбоки съболезнования на семейството ти“. Актрисата Кати Айрланд добави: „Шарън, толкова съжалявам. Ти и семейството ти сте в молитвите ми. "Господ е близо до съкрушените по сърце и спасява сломените духом." (Псалм 34:18)“.

Поредица от тежки загуби

Преди малко повече от година почина и майката на Шарън, Дороти, на 91-годишна възраст след няколко прекарани инсулта. В последните ѝ дни актрисата се грижеше за нея в дома си в Бевърли Хилс.

Тази година се навършиха и три години от смъртта на другия ѝ брат, Патрик, който почина на 57 години през февруари 2023 г. от сърдечно заболяване. Той получи инфаркт в неделята на „Супербоул“.

Тогава съпругата на Патрик, Таша, сподели, че се чувства така, сякаш сърцето ѝ е „изтръгнато от гърдите“. В емоционално видео самата Шарън потвърди новината: „Здравейте, с това съобщение потвърждавам, че да, вчера загубихме брат ми, Патрик Джоузеф Стоун, от инфаркт. Да, той е бащата на Ривър, когото загубихме миналата година на 11-месечна възраст. Оставя след себе си съпругата си Таша, сина си Хънтър и дъщеря си Кейли“.

Смъртта на Патрик дойде малко повече от година след кончината на 11-месечния му син Ривър, който почина от полиорганна недостатъчност през 2021 г. Преди смъртта на бебето, което беше и неин кръщелник, Шарън отправи зов за помощ в социалните мрежи: „Моят племенник и кръщелник Ривър Стоун беше намерен в креватчето си с пълна органна недостатъчност. Моля, молете се за него. Нуждаем се от чудо“. За съжаление, детето не успя да се възстанови.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мими Кучева🐕

    3 4 Отговор
    Да почвам ли да плача?🤔♥️🤔

    11:54 15.05.2026

  • 3 ГРАД КОЗЛОДУЙ 2

    3 3 Отговор
    Дано да се оправи човека!

    11:55 15.05.2026

  • 4 А Венелина

    2 3 Отговор
    Кога?

    11:56 15.05.2026

  • 5 40 е новото 20

    4 1 Отговор
    Възрастта е само едно число. Не е важно на колко години си, а на колко се чувстваш. Животът започва на 50. Високопарни глупави клишета.

    12:27 15.05.2026

  • 6 Баба Гошка

    1 1 Отговор
    Споминването на бебето е единствената трагедия. Майката - на 91 си е поживяла. Брата на 56 станал баща, не се получило успешно възпроизводтвото, другия брат на 74 години му дошъл реда.

    13:38 15.05.2026

  • 7 Ме боли осветителното тяло

    1 2 Отговор
    И нас кво ни грее тва?

    14:07 15.05.2026