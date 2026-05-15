Поредна трагедия в семейството на Шарън Стоун: Почина брат ѝ Майк

Актрисата Шарън Стоун обяви смъртта на своя брат Майк след продължително боледуване. Това е поредната трагедия за звездата от „Първичен инстинкт“, която в последните години загуби майка си, друг свой брат и племенника си, пише woman.bg.

В социалните мрежи тя написа: „Майк Стоун, най-големият ми брат, почина след продължително боледуване. Желаем му мир“, като завърши с подписите: „Шарън, Роан, Леърд и Куин“.

View this post on Instagram A post shared by Sharon Stone (@sharonstone)





Подобно на известната си сестра, Майк също имаше актьорска кариера, макар и по-скромна, с участия във филми като „Злоба“ и „Заличителят“. Той се появи и в уестърна от 1995 г. „Бърз или мъртъв“ редом до Шарън, Ръсел Кроу и Леонардо ди Каприо.



След новината заваляха съболезнования от известни личности. Диджеят и продуцент Ди-Найс написа: „Изпращам ти любов. Моите най-дълбоки съболезнования на семейството ти“. Актрисата Кати Айрланд добави: „Шарън, толкова съжалявам. Ти и семейството ти сте в молитвите ми. "Господ е близо до съкрушените по сърце и спасява сломените духом." (Псалм 34:18)“.

Поредица от тежки загуби



Преди малко повече от година почина и майката на Шарън, Дороти, на 91-годишна възраст след няколко прекарани инсулта. В последните ѝ дни актрисата се грижеше за нея в дома си в Бевърли Хилс.



Тази година се навършиха и три години от смъртта на другия ѝ брат, Патрик, който почина на 57 години през февруари 2023 г. от сърдечно заболяване. Той получи инфаркт в неделята на „Супербоул“.



Тогава съпругата на Патрик, Таша, сподели, че се чувства така, сякаш сърцето ѝ е „изтръгнато от гърдите“. В емоционално видео самата Шарън потвърди новината: „Здравейте, с това съобщение потвърждавам, че да, вчера загубихме брат ми, Патрик Джоузеф Стоун, от инфаркт. Да, той е бащата на Ривър, когото загубихме миналата година на 11-месечна възраст. Оставя след себе си съпругата си Таша, сина си Хънтър и дъщеря си Кейли“.

Смъртта на Патрик дойде малко повече от година след кончината на 11-месечния му син Ривър, който почина от полиорганна недостатъчност през 2021 г. Преди смъртта на бебето, което беше и неин кръщелник, Шарън отправи зов за помощ в социалните мрежи: „Моят племенник и кръщелник Ривър Стоун беше намерен в креватчето си с пълна органна недостатъчност. Моля, молете се за него. Нуждаем се от чудо“. За съжаление, детето не успя да се възстанови.