Мъжът на Златка - Карен се предаде на френските власти

След близо осем месеца съдебни процедури, отлагания и спорове около екстрадицията му, Карен Хачатрян е взел изненадващо решение – доброволно да се предаде на френските власти. Бившият тенисист потвърди, че е готов да замине за Франция, където срещу него се води разследване по мащабен международен случай за предполагаемо манипулиране на тенис мачове, пише "България днес".

Още по-любопитното е, че до него ще бъде и половинката му Златка Райкова, която възнамерява да пътува до Френската ривиера заедно с децата си.

Хачатрян разкрива, че вече е организирал престоя на близките си, като е наел две вили на Лазурния бряг.

„Злати и децата също ще дойдат“, признава той. Очаква се към тях да се присъединят още баща му Арам Хачатрян и брат му Юри, който вече доброволно е заминал за Франция и е дал показания пред разследващите в Марсилия. Според адвокат Любомир Таков съдействието му е било отчетено от френските власти и той е бил освободен с най-леката мярка – подписка. Предстои му нов разпит в следващите дни.

Именно отношението на разследващите към брат му е било една от причините Карен също да реши да замине доброволно. Той остава категоричен, че няма нищо общо с престъпленията, за които е разследван.

„Убеден съм в своята невинност и смятам да я докажа пред френските власти“, заявява той.

Срещу него има няколко обвинения, сред които участие в организирана престъпна група, измама, манипулиране на спортни събития, укриване на имущество и пране на пари. Разследването се смята за едно от най-мащабните в последните години в света на тениса.

По данни на френските власти в схемата са замесени лица от Франция, България, Испания и Румъния. Разследвани са десетки съмнителни залози на турнири в Европа, Африка и Северна Америка. Според криминалистите чрез предварително уговорени резултати и използване на подставени лица са били реализирани печалби за над 800 000 евро.

Покрай случая обвинения получиха още Юри Хачатрян, Дилян Янев и Анжел Янев, които вече са дали обяснения пред френските магистрати.

Решението на Карен да се предаде доброволно изненада и българските магистрати. Оказа се обаче, че съдът не може веднага да се произнесе по казуса заради промяна в съдебния състав след излизането в болничен на един от членовете му. Така процедурата ще трябва да изчака връщането на отсъстващия съдия, след което ще бъде взето окончателно решение по предаването му на Франция.