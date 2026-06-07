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Мъжът на Златка - Карен се предаде на френските власти

Мъжът на Златка - Карен се предаде на френските власти

7 Юни, 2026 12:48 1 368 13

  • карен хачатрян-
  • златка райкова-
  • разследване-
  • франция-
  • власти

Карен ще бъде екстрадиран във Франция, където срещу него се води разследване за черно тото

Мъжът на Златка - Карен се предаде на френските власти - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След близо осем месеца съдебни процедури, отлагания и спорове около екстрадицията му, Карен Хачатрян е взел изненадващо решение – доброволно да се предаде на френските власти. Бившият тенисист потвърди, че е готов да замине за Франция, където срещу него се води разследване по мащабен международен случай за предполагаемо манипулиране на тенис мачове, пише "България днес".

Още по-любопитното е, че до него ще бъде и половинката му Златка Райкова, която възнамерява да пътува до Френската ривиера заедно с децата си.

Хачатрян разкрива, че вече е организирал престоя на близките си, като е наел две вили на Лазурния бряг.

„Злати и децата също ще дойдат“, признава той. Очаква се към тях да се присъединят още баща му Арам Хачатрян и брат му Юри, който вече доброволно е заминал за Франция и е дал показания пред разследващите в Марсилия. Според адвокат Любомир Таков съдействието му е било отчетено от френските власти и той е бил освободен с най-леката мярка – подписка. Предстои му нов разпит в следващите дни.

Именно отношението на разследващите към брат му е било една от причините Карен също да реши да замине доброволно. Той остава категоричен, че няма нищо общо с престъпленията, за които е разследван.

„Убеден съм в своята невинност и смятам да я докажа пред френските власти“, заявява той.

Срещу него има няколко обвинения, сред които участие в организирана престъпна група, измама, манипулиране на спортни събития, укриване на имущество и пране на пари. Разследването се смята за едно от най-мащабните в последните години в света на тениса.

По данни на френските власти в схемата са замесени лица от Франция, България, Испания и Румъния. Разследвани са десетки съмнителни залози на турнири в Европа, Африка и Северна Америка. Според криминалистите чрез предварително уговорени резултати и използване на подставени лица са били реализирани печалби за над 800 000 евро.

Покрай случая обвинения получиха още Юри Хачатрян, Дилян Янев и Анжел Янев, които вече са дали обяснения пред френските магистрати.

Решението на Карен да се предаде доброволно изненада и българските магистрати. Оказа се обаче, че съдът не може веднага да се произнесе по казуса заради промяна в съдебния състав след излизането в болничен на един от членовете му. Така процедурата ще трябва да изчака връщането на отсъстващия съдия, след което ще бъде взето окончателно решение по предаването му на Франция.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    10 0 Отговор
    отдавна го е сменила с по надарен негьр от стоте липи

    12:51 07.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    Заради Златка ще влезе в затвора

    12:55 07.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 А Златка

    7 0 Отговор
    Се предаде на черните братя, които сега опитват шоколадовата й фабрика. И всички много са доволни и щастливи, само тя от време ва време трябва с памперси да ходи, че изподната тръба на цеха не се затваря 🤮

    13:00 07.06.2026

  • 5 Сладури

    6 1 Отговор
    Ау , много са сладки.

    13:00 07.06.2026

  • 6 Страхотна

    5 1 Отговор
    новина. Вече с братчеда ще я правим на чеверме.

    13:04 07.06.2026

  • 7 силен мъж

    6 0 Отговор
    Тя има нужда от секс, за да се справи със стреса и липсата на мъж до нея.

    13:07 07.06.2026

  • 8 Така е

    5 0 Отговор
    Пристрастена към секса и наркотиците ! Колкото повече и по голям,толкова по добре !

    13:13 07.06.2026

  • 9 Разбирач

    5 0 Отговор
    Край Златко, Камен вече е спазарен за булка на Абдул

    13:13 07.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Какво да говорим

    7 0 Отговор
    Златка от малка си изкарва прехраната ,като п.....тутка !

    13:15 07.06.2026

  • 12 Тома

    1 0 Отговор
    След като си е купил туба в.а.зелин се е предал

    13:35 07.06.2026

  • 13 Ами

    1 0 Отговор
    Наел вили на Лазерния бряг....Иначе Невинен

    13:47 07.06.2026