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Дембеле помолил Мбапе да помага в защита в националния на Франция

Дембеле помолил Мбапе да помага в защита в националния на Франция

8 Юни, 2026 07:59 912 0

  • усман дембеле-
  • килиан мбапе-
  • футбол-
  • франция

Коментарите на Дембеле са били едновременно сериозни, но и с лека доза хумор

Дембеле помолил Мбапе да помага в защита в националния на Франция - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Усман Дембеле е помолил своя съотборник във френския национален отбор Килиан Мбапе да бъде много по-активен в защита.

Нападателят на Пари Сен Жермен е дал ясно да се разбере на Мбапе, че футболистът на Реал Мадрид ще трябва да положи значително повече усилия в отбрана, за да се интегрира в играта и манталитета на тима. Коментарите на Дембеле са били едновременно сериозни, но и с лека доза хумор, пише вестник Екип в неделя.

Мбапе и Дембеле прекарват много време заедно по време на тренировъчните лагери на националния отбор на Франция. Килиан често казва на обкръжението си, че крилото на ПСЖ е оказало по-голямо влияние върху успехите му със състава на "петлите".

Усман Дембеле няма амбиции да бъде капитан нито на европейския клубен шампион Пари Сен Жермен, нито на френския национален отбор, въпреки ролята му на водещ играч в тима.

Финалистът от Мондиал 2022 е в група със Сенегал, Ирак и Норвегия на Световното първенство в Северна Америка. Първата среща на "петлите" е на 16 юни в Ийст Ръдърфорд срещу Сенегал.


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