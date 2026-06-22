Гордън Рамзи ще става дядо за пръв път: Дъщеря му Холи чака бебе от олимпийски шампион (СНИМКИ)

Голямото семейство на звездния кулинар Гордън Рамзи ще се разшири още повече съвсем скоро. Дъщеря му Холи Рамзи и олимпийският шампион по плуване Адам Пийти очакват първото си дете. Новината беше съобщена от самата двойка чрез публикация в социалните мрежи, която бързо привлече вниманието на британските медии и на редица известни личности.

26-годишната дъщеря на световноизвестния шеф публикува снимка, на която съпругът ѝ е поставил ръка върху коремчето ѝ. Към кадъра двамата написаха: „Бебе Рамзи-Пийти идва през декември 2026 г. Нямаме търпение да се срещнем с нашето момиченце.“

Щастливата новина предизвика вълна от поздравления. Сред първите, които реагираха, бяха Виктория Бекъм и синът ѝ Ромео Бекъм. Поздравления отправиха и други представители на британския шоубизнес и спорта.

Холи Рамзи и Адам Пийти сключиха брак през 2025 г. на церемония в катедралата в Бат, която беше сред най-обсъжданите светски събития във Великобритания през годината. Годежът им бе обявен през септември 2024 г., след като шесткратният олимпийски медалист предложи брак по време на романтична почивка на гръцкия остров Крит.

Според британски издания двамата са се запознали през 2021 г. покрай участието си в популярното телевизионно шоу Strictly Come Dancing. Връзката им се разви далеч от светлината на прожекторите, въпреки че периодично попадаше в заглавията на медиите.

През последните месеци около сватбата на двойката се появиха публикации за предполагаемо напрежение между двете семейства. В медиите се твърдеше, че майката на Адам Пийти не е била поканена на някои от предсватбените тържества. Гордън Рамзи категорично отхвърли тези информации, определяйки ги като „абсолютна глупост“ и подчертавайки, че семейството му е направило всичко възможно родителите на плувеца да бъдат част от важните моменти около сватбата.

Щастливото събитие за Адам Пийти идва в ключов етап от спортната му кариера. 31-годишният британец продължава подготовката си за олимпийския цикъл към Летни олимпийски игри 2028, където се надява да участва за четвърти път. По-рано тази година той заяви, че все още има амбицията да се бори за нови олимпийски отличия и да разшири програмата си с дисциплината 50 метра бруст.

Пийти остава една от най-големите фигури в съвременното плуване. Той е трикратен олимпийски шампион, многократен световен и европейски първенец и продължава да държи световните рекорди на 50 и 100 метра бруст. Ако успее да спечели олимпийско злато в Лос Анджелис през 2028 г., той може да се превърне в най-възрастния британски плувец с олимпийска титла.

За семейство Рамзи, което сякаш непрекъснато расте, новината също е огромен повод за радост. След като през последните години Гордън Рамзи неведнъж е говорил за значението на семейството и за гордостта си от постиженията на децата си, през декември той ще посрещне още едно важно житейско събитие – раждането на първото си внуче.