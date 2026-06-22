Новини
Любопитно »
Гордън Рамзи ще става дядо за пръв път: Дъщеря му Холи чака бебе от олимпийски шампион (СНИМКИ)

Гордън Рамзи ще става дядо за пръв път: Дъщеря му Холи чака бебе от олимпийски шампион (СНИМКИ)

22 Юни, 2026 17:58 1 117 2

  • гордън рамзи-
  • кулинар-
  • шеф-
  • готвач-
  • холи рамзи-
  • бебе-
  • внуче-
  • дядо

Бебето ще се появи на бял свят в края на годината

Гордън Рамзи ще става дядо за пръв път: Дъщеря му Холи чака бебе от олимпийски шампион (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Голямото семейство на звездния кулинар Гордън Рамзи ще се разшири още повече съвсем скоро. Дъщеря му Холи Рамзи и олимпийският шампион по плуване Адам Пийти очакват първото си дете. Новината беше съобщена от самата двойка чрез публикация в социалните мрежи, която бързо привлече вниманието на британските медии и на редица известни личности.

26-годишната дъщеря на световноизвестния шеф публикува снимка, на която съпругът ѝ е поставил ръка върху коремчето ѝ. Към кадъра двамата написаха: „Бебе Рамзи-Пийти идва през декември 2026 г. Нямаме търпение да се срещнем с нашето момиченце.“

Щастливата новина предизвика вълна от поздравления. Сред първите, които реагираха, бяха Виктория Бекъм и синът ѝ Ромео Бекъм. Поздравления отправиха и други представители на британския шоубизнес и спорта.

Холи Рамзи и Адам Пийти сключиха брак през 2025 г. на церемония в катедралата в Бат, която беше сред най-обсъжданите светски събития във Великобритания през годината. Годежът им бе обявен през септември 2024 г., след като шесткратният олимпийски медалист предложи брак по време на романтична почивка на гръцкия остров Крит.

Според британски издания двамата са се запознали през 2021 г. покрай участието си в популярното телевизионно шоу Strictly Come Dancing. Връзката им се разви далеч от светлината на прожекторите, въпреки че периодично попадаше в заглавията на медиите.

През последните месеци около сватбата на двойката се появиха публикации за предполагаемо напрежение между двете семейства. В медиите се твърдеше, че майката на Адам Пийти не е била поканена на някои от предсватбените тържества. Гордън Рамзи категорично отхвърли тези информации, определяйки ги като „абсолютна глупост“ и подчертавайки, че семейството му е направило всичко възможно родителите на плувеца да бъдат част от важните моменти около сватбата.

Щастливото събитие за Адам Пийти идва в ключов етап от спортната му кариера. 31-годишният британец продължава подготовката си за олимпийския цикъл към Летни олимпийски игри 2028, където се надява да участва за четвърти път. По-рано тази година той заяви, че все още има амбицията да се бори за нови олимпийски отличия и да разшири програмата си с дисциплината 50 метра бруст.

Пийти остава една от най-големите фигури в съвременното плуване. Той е трикратен олимпийски шампион, многократен световен и европейски първенец и продължава да държи световните рекорди на 50 и 100 метра бруст. Ако успее да спечели олимпийско злато в Лос Анджелис през 2028 г., той може да се превърне в най-възрастния британски плувец с олимпийска титла.

За семейство Рамзи, което сякаш непрекъснато расте, новината също е огромен повод за радост. След като през последните години Гордън Рамзи неведнъж е говорил за значението на семейството и за гордостта си от постиженията на децата си, през декември той ще посрещне още едно важно житейско събитие – раждането на първото си внуче.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    0 2 Отговор
    Дядо му да го научи за псува като шотландски чобанин, какъвто е и този селяк!

    18:34 22.06.2026

  • 2 Мюмюн

    0 3 Отговор
    кой па тоа

    18:34 22.06.2026