Бременна жена разбра, че е родила насън, след като откри бебето си в леглото

27-годишната Каролина Морено от Канада преживява раждане, което бързо превърна личната ѝ история в една от най-коментираните теми в TikTok. Майката на три деца разказа, че се е събудила след епидурална упойка в болнична стая и е разбрала, че синът ѝ вече е роден, без тя, партньорът ѝ или медицинският екип да са забелязали момента на самото раждане. Историята ѝ е събрала милиони гледания и предизвика едновременно изненада, тревога и дискусии за редките случаи на изключително бързо раждане.

Морено била приета за предизвикано раждане, след като дала положителен тест за стрептококи от група B, известни като GBS. При подобен резултат бременната обикновено получава антибиотици по време на раждането, за да се намали рискът бактерията да бъде предадена на новороденото. Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ жените с положителен тест за GBS най-често не са болни, но могат да предадат бактерията на бебето при раждане, поради което профилактиката с антибиотици е стандартна практика.

След спукването на околоплодния мехур лекарите започнали медикаментозно стимулиране на контракциите. Заради силната болка Морено поискала епидурална упойка, която подействала след няколко допълнителни дози. Изтощена, тя заспала. По думите ѝ малко по-късно медицинските сестри започнали да търсят сърдечните тонове на бебето, но не успявали да ги открият. Първоначално предположили, че плодът се е разместил, което вече се било случвало по време на раждането.

Когато се събудила и видяла напрежението в стаята, Морено помислила най-лошото. Докато се опитвала да се обърне, усетила нещо под завивките. Медицинска сестра ги повдигнала и открила новороденото момче, което вече било родено и лежало по корем върху леглото. Бебето не плачело, затова екипът веднага го вдигнал и започнал да го стимулира, докато то не проплакало. Според The Sun момчето е тежало около 3,94 кг.

Обяснението на лекарите било, че раждането е протекло толкова бързо и тихо, че моментът е останал незабелязан. Именно затова мониторът вече не е отчитал сърдечен ритъм на плода — детето просто не е било в утробата. Подобни случаи обикновено се свързват с т.нар. стремително раждане, при което бебето се ражда в рамките на три часа от началото на регулярните контракции. Cleveland Clinic посочва, че точните причини невинаги са ясни, но рискът може да е по-висок при жени, които вече са имали много бързо раждане, при определени особености на бременността или при силни контракции.

Макар историята да звучи почти невероятно, специалистите подчертават, че подобно преживяване може да бъде травматично за майката, дори когато изходът е добър. Акушерката Ализа Кар, цитирана от New York Post, отбелязва, че необичайните раждания могат да оставят силен емоционален отпечатък, особено ако жената е пропуснала първите секунди от появата на детето си или е преживяла внезапен страх за живота му.

Днес синът на Морено е на три месеца и е напълно здрав. Самата тя казва, че го описва като изключително спокойно бебе, което почти не плаче. Историята ѝ предизвика хиляди реакции онлайн — от коментари на жени, които шеговито нарекоха раждането „мечта“, до други, които подчертаха, че преживяването звучи плашещо, защото включва паника, несигурност и минути, в които майката е вярвала, че може да е загубила детето си.