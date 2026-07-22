Новини
Любопитно »
Марк Антъни посрещна осмото си дете

Марк Антъни посрещна осмото си дете

22 Юли, 2026 09:45 913 5

  • марк антъни-
  • осмо дете-
  • бебе-
  • майла-
  • надя ферейра

Изпълнителят и съпругата му Надя Ферейра станаха родители на момиченце, което носи името Майла

Марк Антъни посрещна осмото си дете - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Марк Антъни стана баща за осми път. 57-годишният певец и съпругата му Надя Ферейра обявиха раждането на второто си общо дете – момиченце на име Майла.

Щастливата новина беше споделена на 21 юли в съвместна публикация в профилите им в Instagram. Двамата публикуваха черно-бяла семейна снимка, на която по-големият им син Марко държи новородената си сестричка.

„За нас е огромна благословия да споделим с вас пристигането на нашата скъпа Майла. Не можете да си представите щастието в дома ни – на седмото небе сме“, написаха родителите на испански език.

Майла е второто дете на Марк Антъни и парагвайския модел Надя Ферейра. Двамата вече имат син Марко, който се роди през юни 2023 г. и наскоро навърши три години.

Двойката обяви втората бременност през януари 2026 г., навръх третата годишнина от сватбата си. През март те разкриха, че очакват момиче, но запазиха името му в тайна до раждането. Единствената следа беше буквата „М“, използвана в украсата на празненството преди появата на бебето.

Марк Антъни и Надя Ферейра сключиха брак през януари 2023 г. на пищна церемония в Маями. Сред гостите бяха редица известни личности, а футболистът Дейвид Бекъм бе сред шаферите на певеца.

За Ферейра Майла е второ дете, докато латино звездата вече има общо осем наследници. От предишните си връзки Марк Антъни е баща на Ариана и Чейс, на синовете Кристиан и Райън от брака си с бившата „Мис Вселена“ Даянара Торес, както и на близнаците Еме и Максимилиан от брака си с Дженифър Лопес.

Марк Антъни, чието истинско име е Марко Антонио Мунис, е сред най-успешните латиноамерикански изпълнители. Той е известен с хитове като „Vivir Mi Vida“, „Flor Pálida“ и „Rain Over Me“ и е носител на множество награди „Грами“ и „Латино Грами“.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    4 1 Отговор
    Осмо дете ,от вторатс бременност ,за мисирките има ли наркотестове преди да ги назначат на работа

    Коментиран от #2

    09:49 22.07.2026

  • 2 Аман от неуки писачи!

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    те тук едва ли имат трети клас завършен , всичките статийки преписани от интернет
    и накрая пак със грешки

    10:14 22.07.2026

  • 3 Ами,

    5 0 Отговор
    Да са му живи и здрави всички деца.Чудесен певец,харизматичен грозник.

    10:22 22.07.2026

  • 4 Странна история

    2 2 Отговор
    Този има много кофти ген , а само млади булки подмята. Много ми е странен този тип. Косвено и заради него Бекъм се скара със сина си. Анлийският джентълмен не му допада средата на латино циг@ните. От къде е направил толкова пари този рахитен м@нг.о ... много странна история.

    10:43 22.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.