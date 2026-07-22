Марк Антъни посрещна осмото си дете

Марк Антъни стана баща за осми път. 57-годишният певец и съпругата му Надя Ферейра обявиха раждането на второто си общо дете – момиченце на име Майла.

Щастливата новина беше споделена на 21 юли в съвместна публикация в профилите им в Instagram. Двамата публикуваха черно-бяла семейна снимка, на която по-големият им син Марко държи новородената си сестричка.

„За нас е огромна благословия да споделим с вас пристигането на нашата скъпа Майла. Не можете да си представите щастието в дома ни – на седмото небе сме“, написаха родителите на испански език.

Майла е второто дете на Марк Антъни и парагвайския модел Надя Ферейра. Двамата вече имат син Марко, който се роди през юни 2023 г. и наскоро навърши три години.

Двойката обяви втората бременност през януари 2026 г., навръх третата годишнина от сватбата си. През март те разкриха, че очакват момиче, но запазиха името му в тайна до раждането. Единствената следа беше буквата „М“, използвана в украсата на празненството преди появата на бебето.

Марк Антъни и Надя Ферейра сключиха брак през януари 2023 г. на пищна церемония в Маями. Сред гостите бяха редица известни личности, а футболистът Дейвид Бекъм бе сред шаферите на певеца.

За Ферейра Майла е второ дете, докато латино звездата вече има общо осем наследници. От предишните си връзки Марк Антъни е баща на Ариана и Чейс, на синовете Кристиан и Райън от брака си с бившата „Мис Вселена“ Даянара Торес, както и на близнаците Еме и Максимилиан от брака си с Дженифър Лопес.

Марк Антъни, чието истинско име е Марко Антонио Мунис, е сред най-успешните латиноамерикански изпълнители. Той е известен с хитове като „Vivir Mi Vida“, „Flor Pálida“ и „Rain Over Me“ и е носител на множество награди „Грами“ и „Латино Грами“.