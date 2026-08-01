Ив Сен Лоран щеше да навърши 90 години

Ив Сен Лоран, един от най-влиятелните модни дизайнери на миналия век, щеше да навърши 90 години днес. Създателят на дамския смокинг, вдъхновените от изкуството рокли и модерната дизайнерска конфекция е роден на 1 август 1936 г. в Оран, тогава част от Френски Алжир.

Още като дете Сен Лоран проявява силен интерес към рисуването, театъра и облеклото. Той изработва хартиени кукли, създава костюми за измислени спектакли и изучава модните списания на майка си. Талантът му бързо го отвежда в Париж, където започва професионалният му път.

През 50-те години младият дизайнер привлича вниманието на модната индустрия и постъпва в модната къща Christian Dior. След внезапната смърт на Кристиан Диор през 1957 г. едва 21-годишният Ив Сен Лоран е избран за негов наследник и става един от най-младите ръководители на голяма парижка модна къща. Първата му колекция, прочула се със силуета „трапец“, получава възторжени оценки.

Собствена модна къща и нова епоха

След раздялата си с Dior Ив Сен Лоран и неговият дългогодишен партньор Пиер Берже основават собствена модна къща през 1961 г. Първата колекция е представена в началото на следващата година и поставя началото на бранд, който скоро се превръща в символ на френския лукс.

Сен Лоран започва да пренася традиционно мъжки елементи в женския гардероб. Той превръща шлифера, моряшкото палто, панталонния костюм и сафари якето в част от модерната дамска мода. Най-известното му творение остава Le Smoking – представеният през 1966 г. дамски смокинг, който се превръща в символ на самоувереност, независимост и ново отношение към женствеността. Шест десетилетия по-късно моделът продължава да присъства в колекциите на модната къща.

Дизайнерът разбира, че обществената роля на жените се променя, и създава дрехи, които съчетават елегантност и свобода на движението. Вместо да налага една-единствена представа за красота, той предлага на жените възможност сами да изграждат образа си.

Когато модата срещна изкуството

Сред най-знаковите творби на Ив Сен Лоран са роклите от колекцията „Мондриан“ от 1965 г. Геометричните им линии и ярките цветни полета са вдъхновени от картините на нидерландския художник Пит Мондриан. Моделите се превръщат в международна сензация и показват, че висшата мода може да води пряк диалог с изобразителното изкуство.

В следващите десетилетия дизайнерът търси вдъхновение в творчеството на Анри Матис, Пабло Пикасо, Жорж Брак и Винсент ван Гог. Африка, Русия, Китай, Испания и особено Мароко също оставят траен отпечатък върху неговата работа.

Мароко се превръща във втори дом за Ив Сен Лоран. Цветовете, светлината и градините на Маракеш силно влияят върху палитрата му. Именно там, в прочутата градина „Мажорел“, е разпръсната част от праха му след смъртта му.

Дизайнерът, който направи лукса по-достъпен

Ив Сен Лоран е сред първите големи кутюриери, които разбират значението на готовото облекло. През 1966 г. той открива бутик Saint Laurent Rive Gauche и помага дизайнерската конфекция да получи престиж, близък до този на висшата мода.

Тази стъпка променя модния бизнес. Луксозният дизайн вече не е предназначен единствено за ограничен кръг клиентки, които поръчват дрехи по мярка. Идеите от подиума започват да достигат до много по-широка публика.

Ив Сен Лоран е и сред дизайнерите, които рано започват да работят с модели от различен етнически произход. Неговите ревюта дават международна видимост на редица чернокожи манекенки във време, когато разнообразието все още е рядкост по големите модни подиуми.

Първият жив дизайнер с изложба в „Метрополитън“

През 1983 г. Ив Сен Лоран става първият жив моден дизайнер, на когото нюйоркският музей „Метрополитън“ посвещава самостоятелна ретроспективна изложба. Признанието утвърждава разбирането, че модата може да бъде разглеждана не само като индустрия, но и като пълноценна форма на изкуство.

След повече от четири десетилетия работа дизайнерът обявява оттеглянето си през 2002 г. Последното му ревю в парижкия център „Помпиду“ събира емблематични модели от цялата му кариера и се превръща в своеобразно сбогуване с епохата на големите кутюриери.

Ив Сен Лоран умира на 1 юни 2008 г. в Париж на 71-годишна възраст. Днес наследството му се съхранява от музеи в Париж и Маракеш, архиви, изложби и от модната къща, носеща неговото име. Парижкият музей се намира на авеню „Марсо“ №5 – адреса, на който в продължение на близо три десетилетия са създавани неговите колекции.

Деветдесет години след рождението му влиянието на Ив Сен Лоран остава видимо във всеки дамски костюм, смокинг, прозрачна блуза или сафари яке, появили се на модния подиум. Той не просто създава дрехи, а променя начина, по който жените могат да изразяват сила, свобода и индивидуалност чрез тях.