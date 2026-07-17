Бритни Спиърс намекна за плановете си да има още едно бебе (СНИМКИ)

Бритни Спиърс отново предизвика предположения, че обмисля да разшири семейството си, след като публикува двусмислено послание в Instagram.

44-годишната певица сподели серия от снимки, започваща с бебешко боди, и написа, че при благоприятно развитие може да представи на последователите си „някого невероятно красив“ още тази година.

„Ако имате късмет, има някого изключително красив, с когото искам да ви запозная, надявам се тази година“, посочи изпълнителката.

В публикацията Бритни Спиърс добави, че „най-красивите неща“ понякога остават невидими, без да уточнява дали става дума за конкретни планове или за символично послание.

Сред останалите кадри има стара снимка, на която певицата прегръща един от двамата си синове, Шон Престън и Джейдън Джеймс. Публикувана е и илюстрация на жена, която отваря мида с бебе в нея, както и видео, на което Спиърс изпълнява задно салто.

Месец по-рано Бритни отново говори за желанието си един ден да има още едно дете, като през годините тя е споменавала за мечтата си да стане майка за трети път.

През април 2022 г., докато беше омъжена за Сам Асгари, изпълнителката съобщи, че е бременна. Месец по-късно двамата обявиха, че са загубили детето в ранен етап от бременността.

„С дълбока тъга съобщаваме, че загубихме нашето бебе в началото на бременността. Това е тежък момент за всеки родител“, написаха тогава те в общо изявление. Двойката впоследствие се разведе, а Асгари е с нова половинка.

Певицата има двама синове от брака си с Кевин Федърлайн. Шон Престън е роден през 2005 г., а Джейдън – през 2006 г.

Отношенията между поп принцесата и децата ѝ бяха обтегнати допреди няколко години, но след като навършиха пълнолетие момчетата отново се сближиха с майка си и сега почти не я оставят сама.

По-рано тази година синовете ѝ са настояли тя да потърси професионална помощ след инцидент, свързан с шофиране под въздействие. Според американски медии Бритни Спиърс впоследствие е постъпила в терапевтичен център. След приключването на лечението певицата отново привлече внимание с видео, на което се показва през люка на движещ се автомобил на магистрала в Лос Анджелис. По-късно тя защити поведението си в Instagram и публикува снимка със своя шофьор.