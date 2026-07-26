Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Натали Трифонова празнува 10 месеца от раждането на сина си край морския бряг (СНИМКИ)

Натали Трифонова празнува 10 месеца от раждането на сина си край морския бряг (СНИМКИ)

26 Юли, 2026 11:02 1 317 17

  • натали трифонова-
  • рожден ден-
  • син-
  • бебе-
  • дете-
  • арън

Щастливата майка публикува весели морски снимки с първородния си син

Натали Трифонова празнува 10 месеца от раждането на сина си край морския бряг (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Телевизионната водеща и синоптичка Натали Трифонова направи последователите си в мрежата съпричастни с много личен празник, като показа кадри на сина си Арън, който навърши 10 месеца. Красивата блондинка и бебето ѝ празнуват специалната дата на плажа, където детето и майка му сияят от щастие.

На снимката от морския бряг Натали прегръща нежно малкия Арън и пише трогателно: "Честити 10 месеца на моето най-любимо момче. Обич по-голяма от всичко!“. Приятели и фенове на дългокраката синоптичка бързо я обсипаха с честитки и пожелания наследникът ѝ да расте силен, здрав и обичан.

Празничната снимка от лятната ваканция на морето идва седмици, след като Трифонова се завърна на театралната сцена, където участва в мюзикъла "Продуцентите".


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандо

    32 0 Отговор
    И цяла България празнува това епохално събитие,определящо бъдещето на държавата,света и Вселената!

    11:04 26.07.2026

  • 2 МП4

    29 0 Отговор
    Арън. . .Трябваше да го кръстите Прайм или Сентинел , може също и Конан

    Коментиран от #9

    11:04 26.07.2026

  • 3 и ние ся

    23 0 Отговор
    кво местим?

    11:10 26.07.2026

  • 4 Сигурно

    18 1 Отговор
    малкия се чувства супер притиснат до банския ѝ с 99 лъскави копчета ! Супер практично !

    11:10 26.07.2026

  • 5 да питам само

    20 0 Отговор
    добре ли е на Буци внуч...детето де?

    11:12 26.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Цар Тиква

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "МП4":

    Детето си има баща, майката знае

    11:16 26.07.2026

  • 10 Евгени от Алфапласт

    11 1 Отговор
    Сливката как е, не пишете...

    11:17 26.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 kоkорчо 💋🍌

    12 1 Отговор
    на брега ли го е родила ?
    татуирана черноморска мутра ли е бащата ?

    11:22 26.07.2026

  • 13 CNN нюз

    17 0 Отговор
    Също огромен интерес за световната общност е, изхожда ли се редовно

    11:29 26.07.2026

  • 14 Мюмю

    9 0 Отговор
    и ?

    11:29 26.07.2026

  • 15 Гризлю

    10 0 Отговор
    Бая шиене на копчета е падало

    11:31 26.07.2026

  • 16 само да попитам

    6 0 Отговор
    от кога се празнуват месеци а не години както е било до сега? и защо трябва общността да знае за тази кифла какви глупости върши? айде спестете ни празненството за 11-я месец и за всички останали месеци за в бъдеще

    12:19 26.07.2026

  • 17 а ти миче кога

    1 0 Отговор
    празнува 10 месеца от раждането на сина си край морския бряг

    я нацъкай твои снимка актуални
    че очилата ти снимка ни се втръсна

    12:32 26.07.2026