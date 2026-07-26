Натали Трифонова празнува 10 месеца от раждането на сина си край морския бряг (СНИМКИ)

Телевизионната водеща и синоптичка Натали Трифонова направи последователите си в мрежата съпричастни с много личен празник, като показа кадри на сина си Арън, който навърши 10 месеца. Красивата блондинка и бебето ѝ празнуват специалната дата на плажа, където детето и майка му сияят от щастие.
На снимката от морския бряг Натали прегръща нежно малкия Арън и пише трогателно: "Честити 10 месеца на моето най-любимо момче. Обич по-голяма от всичко!“. Приятели и фенове на дългокраката синоптичка бързо я обсипаха с честитки и пожелания наследникът ѝ да расте силен, здрав и обичан.
Празничната снимка от лятната ваканция на морето идва седмици, след като Трифонова се завърна на театралната сцена, където участва в мюзикъла "Продуцентите".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сандо
11:04 26.07.2026
2 МП4
Коментиран от #9
11:04 26.07.2026
3 и ние ся
11:10 26.07.2026
4 Сигурно
11:10 26.07.2026
5 да питам само
11:12 26.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Цар Тиква
До коментар #2 от "МП4":Детето си има баща, майката знае
11:16 26.07.2026
10 Евгени от Алфапласт
11:17 26.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 kоkорчо 💋🍌
татуирана черноморска мутра ли е бащата ?
11:22 26.07.2026
13 CNN нюз
11:29 26.07.2026
14 Мюмю
11:29 26.07.2026
15 Гризлю
11:31 26.07.2026
16 само да попитам
12:19 26.07.2026
17 а ти миче кога
я нацъкай твои снимка актуални
че очилата ти снимка ни се втръсна
12:32 26.07.2026