Потвърдиха смъртта на алпиниста Нирмал Пурджа и екипа му

Светът на екстремните спортове потъна в дълбок траур, след като официално беше потвърдена смъртта на световноизвестния непалски алпинист Нирмал „Нимсдай“ Пурджа и цялата му 10-членна група.

Новината бе съобщена официално от неговата компания за организиране на високопланински експедиции Elite Exped в събота.

Инцидентът е настъпил около обяд в четвъртък, 30 юли, на височина от около 6600 метра, между Лагер 2 и Лагер 3 по класическия маршрут към Броуд Пик (8051 м) – дванадесетия най-висок връх на планетата. Огромна снежна маса е помела алпинистите, изхвърляйки ги стотици метри надолу по стръмния склон.

Черната хронология на инцидента в Пакистан

30 юли (четвъртък): Мощна лавина застига групата при изкачване към върха. Сателитните GPS тракери на алпинистите регистрират внезапно и рязко падане с над 800 вертикални метра, след което комуникацията прекъсва.

Мощна лавина застига групата при изкачване към върха. Сателитните GPS тракери на алпинистите регистрират внезапно и рязко падане с над 800 вертикални метра, след което комуникацията прекъсва. 31 юли (петък): Започва мащабна спасителна операция с наземни екипи, пакистански военни хеликоптери и дронове. Намерени са телата на първите три жертви – непалския планински водач Пур Бахадур Гурунг („Юкта“), първата оманка, изкачила Еверест – Надхира Ал Харти, и американката Малори Гайс.

Започва мащабна спасителна операция с наземни екипи, пакистански военни хеликоптери и дронове. Намерени са телата на първите три жертви – непалския планински водач Пур Бахадур Гурунг („Юкта“), първата оманка, изкачила Еверест – Надхира Ал Харти, и американката Малори Гайс. 1 август (събота): Спасителните екипи достигат до останките на другите затрупани. Elite Exped потвърди, че няма оцелели от експедицията. Премиерът на Непал Балендра Шах изказа официални съболезнования към близките на загиналите.

Кои бяха членовете на международната експедиция?

В състава на водената от 43-годишния Пурджа група влизаха общо десет души. Шестима от тях бяха опитни шерпи и планински водачи от Непал, а останалите четирима – алпинисти от Пакистан, САЩ, Оман и Китай. Районът на провинция Гилгит-Балтистан, където се намира Броуд Пик, се смята за едно от най-техничните и опасни места за катерене в планинската верига Каракорум.

Вечното наследство на Нирмал Пурджа

Нирмал Пурджа остава в историята като един от най-великите и харизматични височинни алпинисти. Бивш кадър на британските специални части (Гуркхи и Кралската морска пехота), през 2019 г. той взриви спортния свят с проекта си „Project Possible“. Тогава той покори всички 14 осемхилядника на Земята за рекордното време от едва 6 месеца и 6 дни. Постижението му бе увековечено в хитовия документален филм на Netflix „14 върха: Няма нищо невъзможно“. През 2021 г. той предводи и първото в историята успешно зимно изкачване на считания за непревземаем през зимата връх К2.

Преди да предприеме последното си фатално изкачване в Пакистан, Пурджа сподели в социалните мрежи, че целта му е била да стане първият човек, изкачил всички 14 осемхилядника по два пъти без допълнителен кислород. Поклонението пред паметта на загиналите герои ще бъде организирано в базовия лагер, веднага щом метеорологичните условия в Каракорум позволят безопасното транспортиране на телата.