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Весела Лечева стана баба за втори път след трагедията със сина ѝ

Весела Лечева стана баба за втори път след трагедията със сина ѝ

21 Юли, 2026 09:15 1 444 14

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  • баба-
  • внуче-
  • трагедия-
  • мартин велев

Тя вече има една внучка - 3-годишната Ваяна

Весела Лечева стана баба за втори път след трагедията със сина ѝ - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Десет дни след внезапната загуба на 36-годишния бизнесмен Мартин Велев, неговата жена роди второ момиченце на 20 юли, пише sportal.bg.

Така голямата ни шампионка по спортна стрелба, бивш министър на спорта и настоящ председател на БОК Весела Лечева стана баба за втори път.

Тя вече има една внучка - 3-годишната Ваяна.

Раждането на детето се случва след нелепата трагедия на гръцкия полуостров Халкидики, която отне живота на баща му.

Припомняме, че Мартин Велев загуби живота си при тежък инцидент с джет край къмпинг "Порто Елея“ на Халкидики – район, който от години се стопанисва от неговото семейство.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Попа

    13 10 Отговор
    Айдуците това ги чака. Господ забавя, но не забравя! Още ще мрът тия комунисти мръсни!

    09:22 21.07.2026

  • 2 карма

    13 7 Отговор
    Бърза да не пропусне лятото, че после с бебе не е удобно. На море седмица преди термина на съпругата си!?

    09:24 21.07.2026

  • 3 ВАЖНОТО Е

    11 3 Отговор
    ВСИЧКИ ДА СА ЗДРАВИ
    УСПЕХ НА БЕБЕТО

    09:25 21.07.2026

  • 4 Еврослон

    18 5 Отговор
    Лихварката не ни интересува, не знам що ни занимават с тия нечоввци?!

    09:28 21.07.2026

  • 5 глоги

    5 5 Отговор
    Така голямата ни шампионка по спортна стрелба, бившА министърКА на спорта и настоящА председателКА на БОК- Весела Лечева стана баба за втори път.

    Коментиран от #10

    09:29 21.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Комунисти крадци

    12 4 Отговор
    Не им стигнаха парите!
    Не се наядоха!
    Искат още,и още,и още...!
    Е, наядоха се....!

    09:31 21.07.2026

  • 8 Без име

    16 3 Отговор
    Тази жена е пример за алчност.

    09:32 21.07.2026

  • 9 Запознат

    3 2 Отговор
    Анита от почивка се качва в градския транспорт на София и опипва малки ромчета по слабините 🥳

    09:38 21.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Звездоброец

    7 1 Отговор
    Лошо е когато децата "изкупуват греховете на родата" !

    Коментиран от #13

    09:42 21.07.2026

  • 12 Механик

    9 3 Отговор
    Вариантите са два.
    Или тия са си платили за тая статия и предвид скорошната кончина на самозабравилия се тамазлък, статията се явява пошлост. Или редакцията на своя глава се бърка в живота на едно наскоро опечалено семейство, което отново се явява пошлост.
    От гледна точка на нас, читателите, тая статия се явява съвсем излишна, погледнато в която и да е от двете горни плоскости.

    09:42 21.07.2026

  • 13 в семейство

    9 2 Отговор

    До коментар #11 от "Звездоброец":

    със стандартни доходи няма да може да си позволяват дрифт с джет в чуждо море.

    09:45 21.07.2026

  • 14 Чак се учудвам

    5 3 Отговор
    Толкова концентрирана злоба на едно място, под статия за едно новородено бебе сираче… Трябва да имаш големи проблеми със самочувствието, за да покажеш такава агресия.

    10:08 21.07.2026