Весела Лечева стана баба за втори път след трагедията със сина ѝ

Десет дни след внезапната загуба на 36-годишния бизнесмен Мартин Велев, неговата жена роди второ момиченце на 20 юли, пише sportal.bg.
Така голямата ни шампионка по спортна стрелба, бивш министър на спорта и настоящ председател на БОК Весела Лечева стана баба за втори път.
Тя вече има една внучка - 3-годишната Ваяна.
Раждането на детето се случва след нелепата трагедия на гръцкия полуостров Халкидики, която отне живота на баща му.
Припомняме, че Мартин Велев загуби живота си при тежък инцидент с джет край къмпинг "Порто Елея“ на Халкидики – район, който от години се стопанисва от неговото семейство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Попа
09:22 21.07.2026
2 карма
09:24 21.07.2026
3 ВАЖНОТО Е
УСПЕХ НА БЕБЕТО
09:25 21.07.2026
4 Еврослон
09:28 21.07.2026
5 глоги
Коментиран от #10
09:29 21.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Комунисти крадци
Не се наядоха!
Искат още,и още,и още...!
Е, наядоха се....!
09:31 21.07.2026
8 Без име
09:32 21.07.2026
9 Запознат
09:38 21.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Звездоброец
Коментиран от #13
09:42 21.07.2026
12 Механик
Или тия са си платили за тая статия и предвид скорошната кончина на самозабравилия се тамазлък, статията се явява пошлост. Или редакцията на своя глава се бърка в живота на едно наскоро опечалено семейство, което отново се явява пошлост.
От гледна точка на нас, читателите, тая статия се явява съвсем излишна, погледнато в която и да е от двете горни плоскости.
09:42 21.07.2026
13 в семейство
До коментар #11 от "Звездоброец":със стандартни доходи няма да може да си позволяват дрифт с джет в чуждо море.
09:45 21.07.2026
14 Чак се учудвам
10:08 21.07.2026