Днес, 1 август 2026 г., се навършват точно 66 години от историческия ден през 1960 година, в който Кипър официално получава своята независимост от Обединеното кралство. Макар че официалните държавни чествания и военният парад по традиция се провеждат на 1 октомври поради летните горещини, датата 1 август остава запечатана в летописа като фактическия момент на раждането на Република Кипър. Настоящата годишнина преминава под знака на равносметка за бурната история на острова, икономическия му възход като пълноправен член на Европейския съюз и нестихващите дипломатически усилия за неговото окончателно обединение.

Историческият контекст и Цюрихско-Лондонските споразумения

Пътят към суверенитета на Кипър е белязан от дългогодишна борба срещу британската колониална власт, ескалирала през втората половина на 50-те години на XX век. Независимостта става възможна благодарение на подписването на Цюрихско-Лондонските споразумения от 1959 г. между Великобритания, Гърция и Турция, съчетани с волята на лидерите на двете основни общности на острова – архиепископ Макариос III (избран за първи президент) и д-р Фазил Кючук (първи вицепрезидент). Според историческите архиви, публикувани на официалния портал на Република Кипър, преходът към самостоятелно управление слага край на близо 82-годишното британско присъствие, започнало през 1878 г. Великобритания обаче запазва две суверенни военни бази на острова – Декелия и Акротири, които функционират и до днес.

Предизвикателства, разделение и европейски възход

Въпреки първоначалния ентусиазъм, крехкият баланс между гръцките и турските кипърци, заложен в конституцията от 1960 г., се пропуква бързо, което води до междуобщностни сблъсъци през 1963 и 1967 г. Кулминацията на кризата настъпва през лятото на 1974 г. с краткия преврат, подкрепян от гръцката хунта, последван от последвалата турска военна инвазия. Оттогава островът остава разделен от „Зелената линия“ на ООН, а северната му третина е самопровъзгласила се и международно непризната Севернокипърска турска република. Както отбелязва в днешния си анализ Кипърската информационна агенция, въпреки дълбоката историческа травма, свободната южна част на острова успява да извърши истинско икономическо чудо, като се трансформира в модерен финансов и туристически център и се присъедини към ЕС през 2004 г.

Равносметката днес

Политическите лидери в Никозия използваха повода, за да отправят послания за единство и мирно разрешаване на Кипърския въпрос въз основа на резолюциите на ООН. В изявления, цитирани от водещото англоезично издание Cyprus Mail , се подчертава, че годишнината от независимостта не е просто поглед назад към миналото, а силно напомняне за дълга към бъдещите поколения. Според коментаторите, геополитическото напрежение в Източното Средиземноморие прави стабилността и суверенитета на Кипър ключови за сигурността на целия Европейски съюз, което превръща 1 август в символ на устойчивост и непреклонен стремеж към справедливост.