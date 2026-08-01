Нова любовна драма около Дани Петканов: Има ли друга жена?

Нови слухове за личния живот на Даниел Петканов отново го поставиха в центъра на светските хроники. Според публикации в родни медии бившият телевизионен репортер, познат като Лудия репортер, вече не е заедно с модела и диджей Глория Петкова, а в обкръжението му се е появила друга жена.

Съмненията за раздяла между Даниел Петканов и Глория Петкова се засилиха, след като последователи забелязаха, че общите им снимки са изчезнали от профилите им в социалните мрежи. Само няколко месеца по-рано двамата демонстрираха близост и споделяха кадри от семейни пътувания заедно с децата си.

Допълнително любопитство предизвика появата на Петканов във видео с Магдалена Томова, позната като Маги от четвъртия сезон на риалити предаването „Ергенът“. Това веднага породи предположения, че именно тя може да е новата жена до Лудия репортер. Към момента обаче няма официално потвърждение за романтична връзка между двамата, а появата им заедно не е достатъчно доказателство, че отношенията им надхвърлят приятелството или професионален проект.

Самият Даниел Петканов засега не е направил ясно публично изявление нито за предполагаемата раздяла с Глория Петкова, нито за твърденията, че има нова партньорка. Мълчанието му допълнително подхранва спекулациите, но оставя без отговор основния въпрос – дали става дума за нова любовна история, или за поредната прибързана интерпретация на публикации в социалните мрежи.

Петканов и Глория Петкова започнаха да показват връзката си публично през 2025 г. В началото на 2026 г. двамата дори присъстваха заедно на рождения ден на Габриел – сина на Даниел Петканов и бившата му съпруга Александра Богданска. На празника беше и тогавашният партньор на Богданска, а общите снимки създадоха впечатление, че двете бивши семейства са успели да изградят спокойни отношения в името на децата.

Новите слухове неизбежно върнаха вниманието и към отношенията между Даниел Петканов и Александра Богданска. Двамата обявиха раздялата си през 2022 г., а през септември 2024 г. Петканов потвърди, че разводът им вече е официално приключил. Въпреки това бившите съпрузи продължиха да се появяват заедно на важни събития, свързани със сина им Габриел.

Именно публичният характер на отношенията им често става повод за различни предположения – от слухове за помирение до твърдения за напрежение между настоящите и бившите им партньори. Досега обаче и Петканов, и Богданска са показвали, че се стремят да запазят нормална комуникация като родители, независимо от промените в личния им живот.

Засега самоличността на предполагаемата нова жена до Даниел Петканов остава непотвърдена. Докато самият той не коментира темата, твърденията за нова връзка следва да бъдат приемани единствено като слухове, породени от отделни кадри, медийни публикации и активността му в социалните мрежи.